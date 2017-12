Slovak Telecom: Vysoké ceny za volania na mobil nemôžeme ovplyvniť

24. mar 2004 o 11:10 TASR

Bratislava 24. marca (TASR) Výšku ceny za hovor z pevnej linky do siete mobilných operátorov samotný fixný operátor nemôže veľmi ovplyvniť. Na konferencii i-com to uviedol viceprezident a. s. Slovak Telecom (ST) Pavol Kukura.

Ceny hovorov z pevnej siete do mobilnej sú vyššie, ako keď zákazník volá z mobilu na pevnú linku. "Takáto asymetria je zaužívaná prakticky vo všetkých štátoch Európskej únie," svorne tvrdia predstavitelia ST a Telekomunikačného úradu (TÚ). "Takmer všade to funguje tak, že prepojovací poplatok pri volaní z pevnej siete do mobilnej je vyšší ako pri volaní z mobilu na pevnú linku," uviedol pre TASR podpredseda TÚ Juraj Michňa. Ako však dodal, vychádza to iba s historického hľadiska. Výška nákladov na hovor je totiž v oboch prípadoch totožná. Takýto stav vyplýva z toho, že oblasť prepojovacích poplatkov medzi pevnými a mobilnými operátormi nebola v minulosti v dostatočnej miere regulovaná príslušnými úradmi.

"Pre nás a našich zákazníkov by bolo samozrejme výhodne, keby tá suma bol nižšia. Klient by tak nemusel rozmýšľať, či na volanie na mobil použije mobil alebo pevnú linku. Pri nižších prepojovacích poplatkoch by mu to bolo jedno," zdôraznil Kukura.

Michňa uviedol, že úrad sa bude venovať aj tomuto problému, na programe dňa sú však momentálne iné vážnejšie veci, ako sú napríklad prepojovacie zmluvy. V súčasnosti teda platí, že ak klient volá z pevnej linky na mobil, fixný operátor musí platiť mobilnému vyšší poplatok, ako platí mobilný operátor fixnému, ak volá klient z mobilu na pevnú linku. "Mobilní operátori sa asi nebudú chcieť vzdať týchto vyšších poplatkov, ktoré účtujú fixným operátorom," dodal Michňa. Na Slovensku ako aj v niektorých krajinách EÚ je situácia o to kurióznejšia, že fixného operátora vysokými prepojovacími poplatkami zaťažuje aj jeho dcérska spoločnosť.