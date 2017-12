Počítače môžu malým deťom uškodiť

Používanie počítačov v rannom veku môže spomaliť vývin dieťaťa a preto by sa takéto technológie mali vo vyučovaní využívať až na druhom stupni základnej školy, konkrétne až v šiestom ročníku.

3. jan 2001 o 21:59 (reuters, ap)

Vyhlásila to minulý týždeň Alliance for Childhood, medzinárodné neziskové združenie pedagógov, lekárov a psychológov. Podľa správy počítače a internet obmedzujú kontakt detí predškolského a mladšieho školského veku s inými deťmi i dospelými.

„Deti potrebujú zdravé vzdelanie a počítače im ho nemôžu zabezpečiť, pretože pre deti je potrebné živé vzdelávanie so živými ľuďmi," povedala Joan Almon, bývalá učiteľka v materskej škole a americká koordinátorka organizácie.

Americká vláda dáva miliardy dolárov ročne na nové technológie pre základné školy. V roku 1994 Clintonova administratíva vyhlásila, že bude pracovať na tom, aby boli do konca tohto roka všetky štátne školy pripojené na internet. Ako uvádza správa, za posledných päť rokov zaplatili štátne školy za počítačové technológie a s tým spojené výdavky viac než 27 miliárd dolárov a na konci minulého roka bolo na internet napojených už 95 percent z nich.

„Keby sme s takým malým preukázaným výsledkom minuli tak veľa peňazí na iné výdavky spojené so vzdelávaním, museli by sme sa za seba hanbiť," povedala Joan Almon. Niektoré školy museli skrátiť svoje výdavky na učiteľov, knihy v knižniciach či hudobné a umelecké programy, keď venovali milióny dolárov na počítačový hardvér a softvér. „Deťom sa intenzívne odopiera srdečnosť, umelecká inšpirácia a porozumenie. To im totiž môže poskytnúť len učiteľ," uviedol Kim John Payne, detský psychológ z Massechusetts.

Počítače a študijné výsledky

Aliancia žiada upustiť od programov, ktoré vyzdvihujú počítače ako idálnu vyučovaciu pomôcku aj pre škôlkárov a žiakov nižších ročníkov základných škôl. Podľa viacerých expertov totiž existuje veľmi malá priama súvislosť medzi používaním počítačov a lepšími študijnými výsledkami. Výsledky štúdie realizovanej Educational Testing Service v roku 1998 ukázali, že žiaci štvrtého a ôsmeho ročníka používajúci počítače dosiahli o 15 percent lepšie výsledky v matematickom teste, v základných znalostiach a zručnostiach si však neviedli o nič lepšie, než ich spolužiaci, ktorí na počítačoch nepracovali.

Ako sa uvádza v novej správe, miliardy dolárov, ktoré americké školy za posledné roky - napriek nedostatočnému výskumu vplyvu počítačov na vzdelávanie - minuli na hardvér, mohli radšej použiť na zníženie počtu žiakov v triedach či rekonštrukcie škôl.

Žiadne zvýšenie kreativity

Výskumy preukázali, že používanie počítačov u detí v rannom veku nezvyšuje kreativitu, ale zato môže spôsobiť očné choroby, obezitu a iné choroby zapríčinené opakovanými pohybmi a strnulou polohou pred počítačom.

Deti, ktoré často kreslia na počítači, neochotne kreslia rukou a veľmi podceňujú ručne písané práce, pretože nie sú „dosť sofistikované". Sociálne schopnosti detí sú obmedzené, keďže školy redukujú čas prestávok na úkor práce s počítačmi. To robí deti necitlivými k emóciám ostatných rovesníkov. V rannom veku je táto tendencia mimoriadne škodlivá, pretože vtedy je mozog v oblasti vývinu sociálnych väzieb najaktívnejší. „Keď sa deti hrajú s počítačom, nehrajú sa medzi sebou," uviedol K. J. Payne. „Je to virtuálny, nie reálny svet."

So správou však nesúhlasia všetci. Detský psychológ z Miamskej univerzity Alan Delamater uznáva riziko obezity a problém so správnym vývinom postavy, ale tieto nevýhody sú podľa neho vyvážené pozitívami ako napríklad prínosom, ktorý predstavujú vzdelávacie hry. „Je to sedavá aktivita, ale takou je aj čítanie," povedal. Podľa A. Delamatera sa deti už v rannom veku potrebujú učiť pracovať s počítačom, pretože sú súčasťou moderného života, ale rodičia by mali sledovať, aké hry sa ich deti hrajú.

J. Almon a jeho kolektív varujú rodičov a učiteľov pred tým, aby sa už malé deti priúčali práci s počítačmi, podporujú však ich využívanie vo vzdelávaní starších detí. „Sú to úžasné pomôcky," povedal J. Alton, „mali by sme však byť opatrní pri ich používaní."