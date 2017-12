Erotické stránky chcú vykázať na špeciálnu doménu

24. mar 2004 o 0:00 (tb, reuters)

Deväť nových domén najvyššej úrovne by mohlo pribudnúť na internete už na budúci rok, medzi nimi napríklad i doména .xxx pre stránky pre dospelých a doména .cat pre Katalánsko. Organizácia ICANN spravujúca internetový doménový priestor oznámila, že do minulotýždňovej uzávierky odovzdalo svoje návrhy na nové domény desať inštitúcií. Budúci týždeň sa začína mesačné obdobie, keď sa k nim bude môcť vyjadriť verejnosť.

Okrem domény "mobi" požadovanej najväčšími výrobcami mobilných telefónov pre stránky vhodné pre prezeranie na displejoch mobilov sú medzi kandidátmi aj .asia, .jobs (práca) či .travel (cestovanie). Tieto domény by mali surfistom uľahčiť vyhľadávanie špecifických informácií na internete a zároveň umožniť vstup nových firiem na internet, pre ktoré sa ľahko zapamätateľné domény v minulosti neušli. Dve organizácie navrhujú aj vytvorenie domény .tel pre jednoduchšiu lokalizáciu možností telefonovania cez internet. Londýnski bojovníci proti spamu zasa požadujú vytvorenie domény .mail, z ktorej by mali byť odosielané všetky (legitímne) komerčné e-maily, a vlastnú doménu .cat požaduje aj španielske Katalánsko. Keby boli všetky návrhy akceptované, celkový počet domén najvyššej úrovne, ktoré nepatria konkrétnym štátom, by vrátane dnešných typu .com dosiahol 20.

Najväčšiu diskusiu nepochybne vyvolá návrh na doménu xxx pre erotické stránky. Tá by výrazne uľahčila prácu všetkým filtrovacím programom, ktorých úlohou je zabrániť zobrazeniu erotických a pornografických stránok deťom či zamestnancom v práci. Aby však doména spĺňala takýto účel, museli by štáty vyhlásiť jej používanie za povinné a zobrazovanie erotického obsahu pod inými doménami zakázať. To by si vyžiadalo vznik štátnych cenzorských komisií, ktoré by museli posudzovať, čo už je "erotické" a čo ešte nie. Je nepochybné, že kritériá by boli iné vo Francúzsku ako v Saudskej Arábii, čo by vytvorilo na globálnom internete ťažko riešiteľný problém. Množstvo stránok by sa navyše ocitlo jednou nohou na oboch brehoch - napríklad časopisy typu Playboy, ktoré uverejňujú erotiku, ale aj množstvo textov z iných oblastí, či stránky venujúce sa sexuálnej výchove, ktoré by boli blokované spolu s pornografiou.

Proti vytvoreniu domény xxx preto už spustili kampaň niektoré organizácie na ochranu slobody slova, podľa ktorých by svetu priniesla viac škody, ako úžitku.