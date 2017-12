Tajomná trinástka

Originalita určite nie je silou, ktorá by dnes vládla svetu počítačových hier. Hoci to neteší najmä odborné publikum, pravdou je, že ona sama žiadnu hru nespasí a môže dokonca spôsobiť jej neúspech.

25. mar 2004 o 0:00 MICHAL GARDIAN

Potom sa oveľa lepšou cestou zdá použiť v rámci klasickej schémy hry iba nejakú originálnu črtu. Dobrým príkladom tejto snahy je aj hra nazvaná netradične XIII.

XIII je vlastne klasickou 3D akčnou hrou alebo "strieľačkou" s prvkami plíženia a tichej infiltrácie. Neprekvapí použitým arzenálom zbraní ani neprekonateľnou umelou inteligenciou. Príbeh jednej mocenskej konšpirácie je síce dramatický, dobre napísaný a veľmi dobre podaný, tiež však nehýri inovatívnosťou. Originálnou črtou, ktorou sa XIII odlišuje od konkurencie, je grafika. Nejde o žiadne hyper-realistické spracovanie, ktoré by sa snažilo kopírovať realitu, ale autori vsadili na neopozeraný komiksový kabát. Grafika používa tzv. cell-shaded grafiku, ktorá umožňuje vytvoriť svet, rovnaký ako v kreslených komiksoch, ale samozrejme v 3D a pohybe. Ostré tmavé linky a tieňovanie, veľké farebné plochy a rôzne výrazne nápisy ako "booooom" pri výbuchu vás budú sprevádzať na každom kroku. Ak to vyzerá zaujímavo na papieri, verte, že ešte zaujímavejšie je to všetko zrealizované. Autori často používajú aj trik viacerých komiksových okienok v jednom obraze a tak vytvárajú úžasnú atmosféru akčného komixu s vami ako hlavným hrdinom.

Samo technické spracovanie, ktoré dopĺňajú kvalitné zvuky, bezchybný dabing (zúčastnil sa aj David Duchovny) a skvelá hudba, by však nestačili. Našťastie ich dopĺňa vo väčšine prípadov slušný dizajn úrovní a celkový spád hrateľnosti. Len občas sa, žiaľ, vyskytne logická chybička alebo frustrujúce miesto v "tichých" úrovniach, kde netušíte, čo robíte zle. Spomenúť treba aj celkovo nevyvážený zbrojný arzenál, ktorý obsahuje viac neefektívnych zbraní, ako je zdravé.

Celkovo je však XIII veľmi príjemným osviežením trhu 3D akčných hier a jediné, čo by vám mohlo zabrániť v jej vyskúšaní, je zásadný odpor ku komiksu.

Odporúčaná konfigurácia:

Procesor 1,5 GHz, 256 MB RAM, 64 MB 3D grafická karta

www.whoisxiii.com

Viac o počítačových hrách nájdete na www.hry.sme.sk