Toshiba: najmenší pevný disk na svete

Miniatúrny pevný disk s rozmermi 2,4 x 3,2 centimetra, hrúbkou len päť milimetrov a kapacitou 2 až 4 gigabajty od japonskej spoločnosti Toshiba bude zapísaný v novom vydaní Guinnesovej knihy rekordov ako najmenší na svete. Disk vážiaci necelých desať ...

24. mar 2004 o 0:00

Miniatúrny pevný disk s rozmermi 2,4 x 3,2 centimetra, hrúbkou len päť milimetrov a kapacitou 2 až 4 gigabajty od japonskej spoločnosti Toshiba bude zapísaný v novom vydaní Guinnesovej knihy rekordov ako najmenší na svete. Disk vážiaci necelých desať gramov by mal nájsť využitie v mobilných telefónoch a digitálnych videokamerách. "Inovácia od Toshiby znamená, že by som mohol mať vo svojich hodinkách viac informácií, ako mohlo byť pred niekoľkými rokmi v mojom počítači," povedal editor Guinnesovej redakcie David Hawksett. Toshiba v súčasnosti dodáva firme Apple 4,6 centimetra veľké disky pre jej MP3 prehrávač iPod - nové disky, ktoré sa začnú sériovo vyrábať do konca roka, majú teda oproti dnes používaným len polovičnú veľkosť.