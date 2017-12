Čo dokáže nová generácia Unreal Engine3?

23. mar 2004 o 17:23 Juraj Chrappa

Teraz sa nezlaknite nasledujúcich techno rečí o schopnostiach nového enginu, ja sám im nerozumiem a preto ich zväčša uvádzam v pôvodnom znení (pre tých jedincov, resp. herných vývojárov, ktorí tomu náhodou rozumejú;). Unreal Engine3 je 100% dynamický, 64-bit-per-pixel high definition renderingový engine, ktorý dokáže veci ako lenticular halos, light blooms, dynamically shadowed lights a projectors, normal mapping, displacement mapping, a raytracing effects ako volumetric lighting a refraction. Ďalej by mal obsahovať možnosti ako holographic texture mapping, spherical harmonic lighting, a dynamic soft shadows, ktoré sa nikdy predtým nerobili real-time. Uff, a je toho omnoho viac. Vráťme sa však k normálnej reči :).

UnrealEngine3 sa vraj nedá porovnávať so súčasnými enginmi, na ktorých pobežia napr. Doom 3 alebo Half-Life 2, pretože tie sú postavené na hybridných DirectX7-9 systémoch, pričom nový Unreal engine je nanovo postavený od základov a nebude kompatibilný so súčasným hardvérom. Bude plne podporovať všetky možnosti DirectX9 a novšieho hardvéru, ktorý by mal vyjsť, ako som už spomínal, v roku 2006. Ak ste vývojári a máte rozrobenú hru v pred-produkčnom štádiu a dátum vydania máte naplánovaný na leto/jeseň 2006, UnrealEngine3 môže byť pre vás tou správnou voľbou. My obyčajní hráči sa môžeme tešiť, ako všetky tieto technické reči prevedú šikovní programátori a grafici do špičokovo vyzerajúcich titulov.

Túto správičku by som rád ukončil informáciou taktiež sa týkajúcou spoločnosti Epic. Tá totiž oznámila zlúčenie s firmou Scion Studios, ktorá stojí za obľúbenou propagačnou hrou americkej armády America's Army. Týmto zlúčením sa zdvojnásobuje počet zamestnancov Epic Games, z čoho vyplýva, že sa môžeme tešiť na viacej Unreal titulov pre PC a konzoly.

Zdroj: www.homelanfed.com, tlačováspráva