Rise to Honour – konečne plnohodnotný interaktívny film?

23. mar 2004 o 15:39 Milo Gracík

Pred rokom priniesla The Getaway nevídaný herný dizajn, kde prvky, ktoré identifikovali tento projekt ako hru, boli potlačené na nevyhnutné minimum, pričom celý herný interface bol pripodobnený súčasným filmovým titulom na DVD nosičoch. A dnes tu máme ďalšiu hru, ktorá pokračuje v tomto smere herného vývoja. Podľa iných ide dokonca ešte ďalej a posúva definíciu filmová hra o veľký krok bližšie k jej skutočnému významu. Alebo je to úplne naruby a hrateľnosť je tu na úkor filmovosti zadupaná do zeme? Objektívne povedané, majú pravdu obe strany, no to nemení nič na tom, že v súčasnosti najkontroverznejší herný projekt, Rise to Honor, je už čoskoro tu. Takže pred plnohodnotnou recenziou si urobíme ešte krátke opáčko základných faktov tohto exkluzívneho titulu pre PlayStation 2.

Rise to Honor vzdialene pripomína nádejný pokus Square o filmovú hru, izometrickú bojovku The Bouncer. Na dobu vzniku originálna koncepcia vyzerala veľmi dobre na papieri, no samotná hra ďaleko zaostala za očakávaním hernej obce ale i za tvrdeniami autorov. V prípade Rise to Honor je to práve naopak, hráči dostali totiž presne to, čo si tak veľmi želali – skvele vyzerajúcu bojovku s filmovým dizajnom, v ktorej hlavnú postavu stvárnil fenomenálny Jet Li. Toho iste netreba zbytočne predstavovať, kto by nepoznal hviezdu hong-kongského filmového kung-fu žánru, ktorý sa už presadil i v Hollywoode, aj keď na svoj americký blockbuster stále iba čaká. V hre sa dočkáte skoro rovnakým dielom bojových kung-fu súbojov, ako i adrenalínových prestreliek. Rovnako nechýba ani populárny bullet-time. Podľa zahraničných kolegov, ktorí už mali možnosť zahrať si Rise to Honor „je to hra primárne určená pre sviatočných hráčov, ktorí očakávajú rýchlu a nenáročnú zábavu s bombastickou prezentáciou, ktorá ich zabaví na jeden víkend. Pre nich bude táto hra veľmi príťažlivá“.

Myslím, že recenzent Rise to Honor, rovnako ako to bolo v prípade The Getaway, bude stáť pred tvrdým orieškom k rozlúsknutiu, hodnotiť ju ako interaktívny film, či skôr ako filmovú hru. Podobné rozpaky bude určite cítiť i v prípade nie veľmi vzdialeného vyvrcholenia trilógie Onimusha: Demon Siege, kde jedného z hlavných hrdinov predstavuje charizmatický drsniak Jean Reno (prezývaný aj Lino Ventura novej generácie). Kto videl aspoň jeden trailer a najnovšie i úvodný CGI film mi isto dá za pravdu. Zaujímavým recenzentským experimentom by bolo zverenie hry do rúk skúseného filmového kritika, ktorý nie je veľmi ovplyvnený súčasnými trendmi herného biznisu. Kooperácia herného a filmového biznisu v ostatnom období nadobúda nové podoby, vedúce prakticky k prelínaniu týchto dvoch odvetví zábavného priemyslu. Tieto trendy, spoločne s pokrokovou technológiou nastupujúcej generácie herných systémov (PS3, XBOX Next, N5) budú v blízkej budúcnosti nanovo definovať žáner herných filmov, resp. filmových hier. Áno, je to tak, rozdiely medzi filmom a hrou sa pomaly stierajú a nie je ďaleko tá utopická doba, kedy si domov donesieme DVDčko s interaktívnym filmom (vhodnejší termín ma nenapadol), ktorý si budeme môcť pasívne pozrieť ako film, ale rovnako si ho budeme môcť aj aktívne zahrať ako hru. Fakt alebo fikcia?

Zaujímavosťou je, že celá hra je rozdelená na samostatné kapitoly (63), podobne ako film na DVD nosiči s obdobnou funkciou. Teda jednotlivé kapitoly si môžete kedykoľvek osobitne zahrať. Aj keď sa nejedná o nič, s čím by sme sa už nestretli, spolupráca s nedávno uvedením zariadenia PSX, kombinujúceho PS2 s DVD/HDD rekordérom stavia túto funkciu do úplne iného svetla. A čo chorého opäť napadlo moju myseľ? Pomocou PSX si na HDD nahráte zdolanie každej kapitoly a v kombinácii s FMV sekvenciami si zostriháte vlastný film v DVD kvalite! OK, to bol iba taký fantastický výkrik do tmy, ktorý nemá šancu na realizáciu;). PSX sa k nám pravdepodobne ani nedostane, keď aj tak za "exkluzívnu" cenu a možnosť záznamu hry a jej uloženie na memory kartu ponúka každá druhá závodná hra (ale i vojenský simulátor Dropship). A žeby dokázala PS2 zaznamenávať REPLAY hier na HDD, ktorý sa možno bude predávať i u nás, o tom ani nesnívam. Ach, koľko fantastických možností taký 40GB HDD v PS2 ponúka, no aké percento z nich bude oficiálne podporovať, je zatiaľ vo hviezdach.