IL-2 Sturmovik: Forgotten Battles - Aces Expansion Pack

V týchto dňoch sa v štátoch EÚ dostáva do predaja Ace Expansion Pack - najočakávanejší CD datadisk pre WWII simulátor IL-2 Sturmovik: Forgotten Battles. Aké zlepšenia, nové lietadlá a misie prináša, sa dočítate v nasledujúcich riadkoch.

23. mar 2004 o 14:47 Martin Vrábel

V týchto dňoch sa v štátoch EÚ dostáva do predaja Ace Expansion Pack - najočakávanejší CD datadisk pre WWII simulátor IL-2 Sturmovik: Forgotten Battles. Aké zlepšenia, nové lietadlá a misie prináša, sa dočítate v nasledujúcich riadkoch.

Ace Expansion Pack (AEP) priamo nadväzuje na IL-2 Sturmovik: Forgotten Battles (FB), pričom sa ho odporúča inštalovať na originálnu verziu Forgotten Battles 1.0 (nie na patchovanú 1.22). V plastovom obale s veľavravnou kresbou navrchu, kde Me-163 útočí na B17 a Ponny P-51 sa prizerá :-), nájdete inštalačné CD a všeobecné rady od distribútora. Okrem menších vychytávok flight modelu (FM) a damage modelu (DM) pribudli dynamické kampane (slovenská (!), poľská, rumunská a francúzska), ďalej pribudla nová onlina mapa Pacifiku a hlavne 31 nových lietateľných strojov, na ktoré sa všetci virtuálni piloti tešili najviac. Kúpou AEP získate okrem spomenutých prídavkov aj 8 nelietatelných AI mašín pre misie a kampane a nový systém dynamickej online kampane a dokonca aj zábavku v podobe možnosti vypúšťať strelu V1 :-).

Zoznam nových lietateľných mašín:

• P-51B/C/D (N9, K14 zameriavač)

• P-63C

• P-38L/J

• YP-80 Shooting Star

• Me-163B

• He-162A-2

• Ta-152H-1

• Mistel :-)

• Bf-109Z

• Ju-87D-5

• Ho-229

• Bf-110G-2

• SPB (Tb-3 s dvoma podvesenými I-16)

• IAR-80A

• IAR-81C

• Fiat CR.42

• Fiat G.50

• Ki-84-1a/b/c

• A6M2/5

• J8A (Švédsky Gloster Gladiator)

• Spitfire Mk.Vb (Merlin 45) 1941

• Spitfire Mk.Vb (Merlin 46) 1942 CW

• Spitfire LF.Mk.Vb (Merlin 50) 1943

• Spitfire LF.Mk.Vb (Merlin 50) 1943 CW

Špeciálnou kapitolou v AEP, ktorá si zaslúži veľkú pozornosť je slovenský addon, ktorého súčasťou sú okrem voicepacku aj jednotlivé misie a dynamická kampaň. Slovenský addon sleduje historickú líniu účinkovania našich pilotov v 2. svetovej vojne, na ruskom fronte, lietajúcich prevažne na Bf-109G. Medzi single misie, ktoré stojí za to si určite zahrať, je i simulovaná obrana Bratislavy proti náletu amerických bombardérov. Detaily o slovenskom addone prinesie článok zameraný na tento nezvyčajný projekt, ktorý sa sformoval v Bratislave a úspešne sa dotiahol do konca oficiálnym vydaním na AEP CD. Na addone pracovalo niekoľko šikovných ľudí sústredených na fóre Slovenských Vzdušných Zbraní www.scitech.sk/svz, ktorým by som chcel oficiálne poďakovať.

GRAFIKA 9 / 10

Z grafického hľadiska potešilo najviac úplné prepracovanie modelu všetkých FW - 190 v hre a podstatne vylepšený realizmus vodnej plochy, pri ktorej sa naplno využívajú hardvérové pixel shadre. Stačí v hre nastaviť "Perfect Landscape" alebo v conf.ini zapnúť Water = 2 a v Pacifiku zažijete poriadne vlny alebo krásny západ slnka zrkadliaci sa na hladine. Na všetkých mapách popribúdalo množstvo pozemných objektov, ako sú domčeky a rôzne dreviny, všetko je samozrejme viditeľné len v perfect móde.

INTERFACE

Interface IL2 FB zostal zachovaný (pozri recenziu).

HRATEĽNOSŤ 9 / 10

Celkom nový náboj na hrateľnosti AEP je prítomnosť legendárneho Spitfira. Tento oblokrídly miláčik RAF pilotov dodáva spolu s online mapou francúzskeho pobrežia nádych BoB (Bitka o Britániu), ktorá je naplánovaná ako ďalší pokračovateľ IL2 FB (www.IL2sturmovik.com). Prepracovanie DM niektorých lietadiel je novou výzvou pre virtuálnych pilotov, no najmä rapídne zreálnenie FM Focke Wulfu má rozhodujúci (pozitívny) vplyv na túto mašinu. Súboje Bf-109 a Fw-190 so Spitfirom sú skutočným adrenalínom. Rovnaký adrenalín môžete zažiť pri výškových súbojoch Ta-152H s P-51D. Hrateľnosť po internete vo veľkej miere ovplyvnili nové anti-podvádzacie online mechanizmy, ktoré majú za následok väčšie zaťaženie servera. Zatiaľ som však nejaké veľké zmeny k lepšiemu okrem zhoršnia sa pingu nezaznamenal.

MULTIPLAYER 8 / 10

V AEP nájdete tzv. online dynamickú kampaň, ktorá je zaujímavým prínosom oproti FB. V podstate ide o klasickú dynamickú kampaň spojenú s integrovaným online systémom coop misií, pričom sa generujú sekvencie misií podla konkrétnej situácie na fronte. Celkom zaujímavo poňaté, no online fronty pre FB ako sú VEF a VOW ostanú naďalej neohrozené. Ako bolo už spomenuté, pribudla online mapa Pacifiku, kde sa možu dosýtosti vyblázniť hráči na Zerách či KIčkách proti Lightningom, Mustangom alebo Kobrám. Pacifická mapa je skutočne nádherná, má však poriadne hardvérové nároky. Odporúčam ju však pozrieť v perfect móde a urobiť si malý aerovýlet okolo pobrežia. Pohľad na modrú lagúnu stojí určite za to, chýba už len Brooke Shields :-).

ZVUKOVÉ EFEKTY 7 / 10

Zvukové efekty boli najviac vylepšené pri nových dvojmotorových strojoch Bf-110 a P-38, ktorých motory revú naozaj hodnoverne. Zreálnený bol aj zvuk prúdenia vzduchu, ktorý dodáva krízovým situáciam dávku realizmu (plachtenie so zadretým motorom, napr.).

HUDBA

Hudobná stránka AEP ostala oproti FB nezmenená ( pozri recenziu ).

INTELIGENCIA & NÁROČNOSŤ

Inteligencia AI pilotov v hre ostala nezmenená, avšak oproti FB verzii 1.0 je v opatchovanej verzii 1.22 podstatne vylepšená. AI piloti sú vychytralejší a dokonca aj spolupracujú. Každé hranie proti AI raz omrzí, liekom je skúsiť lietanie po internete. Potrebnú podporu nájdete na slovenskom fóre www.scitech.sk/svz.

ZÁVEREČNÝ VERDIKT 7 / 10

Klasická otázka na záver: kúpiť, či nekúpiť ? Logicky vzaté, ak ste už investovali do IL-2 Sturmovik: Forgotten Battles a zrejme predtým aj do IL-2 Sturmovik, je jasné, že patríte medzi fandov WWII simulátorov a svoju priazeň Olegovi Maddoxovi a jeho 1C: Maddox Games zachováte aj nadalej kúpou Aces Expansion Pack. Ak do tejto skupiny nepatríte a váhate, chodte si AEP obzrieť niekde v akcii, to vás presvedčí. Na online hranie je AEP samozrejme nevyhnutný.