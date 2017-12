Telekomunikační favoriti

Troj- a desaťminútové miestne hovory v slovenskej pevnej sieti sú najdrahšie spomedzi uchádzačov o vstup do EÚ. Vyplýva to zo správy Európskej komisie z konca minulého roka. Vysoké ceny v pevnej sieti pritom vytvárajú priestor pre rast cien u mobilných .

23. mar 2004 o 0:00 Ivan Štulajter

Troj- a desaťminútové miestne hovory v slovenskej pevnej sieti sú najdrahšie spomedzi uchádzačov o vstup do EÚ. Vyplýva to zo správy Európskej komisie z konca minulého roka. Vysoké ceny v pevnej sieti pritom vytvárajú priestor pre rast cien u mobilných operátorov. Zníženie cien Slovak Telekomu možno dosiahnuť tak, že Telekomunikačný úrad SR v zmysle nového zákona o elektronických komunikáciách spoločnosť prinúti za primerané ceny spolupracovať s konkurenciou. Doterajšie rokovania telekomu s alternatívnymi operátormi totiž neviedli k uzatvoreniu čo len jednej zmluvy o vzájomnom sprístupnení telekomunikačnej infraštruktúry. Bez toho však nemôže vzniknúť na trhu hlasových služieb v pevnej sieti súťaž.

Otázkou teraz je, ako sa úrad zhostí tých právomocí, ktoré mu priznáva spomenutý zákon. Môže "znesváreným" podnikom prikázať, aby uzavreli zmluvy o spolupráci. Znie to síce pekne, otázna je však vymožiteľnosť takéhoto prikázania. Účinnejšie sú skôr tie páky, ktoré úradu priamo dovoľujú stanoviť výšku poplatkov - napríklad za prepojenie sietí - ako aj povinnosť samotného prepojenia. Tu sú v hre aj mastné pokuty. Najskôr však úrad musí zo zákona posúdiť, či na trhu hlasových služieb v pevnej sieti má niekto monopol. S analýzou musí byť hotový najneskôr do konca júna. Ak zistí, že monopolom je Slovak Telekom - drvivá väčšina občanov to vie už dnes - bude mať právo konať.

Na tomto mieste stojí za pozdvihnutie obočia ústretové správanie ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií. Ako zistili reportéri STV, rezort v role minoritného akcionára Slovak Telekomu súhlasil s tým, aby väčšinový akcionár Deutsche Telekom približne 40 miliárd korún preinvestoval až do konca roku 2005 a nie 2004, k čomu ho zaväzuje privatizačná zmluva. Deutsche Telekom pritom v minulom roku dosiahol zisk 1,25 miliardy eur.

Ak sa teda telekomunikačný favorit ministerstva zdá jasný, favoritom telekomunikačného úradu by mal byť rozvoj konkurencie. Aspoň zo zákona.