Hovor do zahraničia z mobilu býva lacnejší ako z EuroTelu na Orange

22. mar 2004 o 17:41 TASR

Bratislava 22. marca (TASR) - Mobilní operátori si navzájom za minútu hovoru v silnej prevádzke účtujú poplatok vo výške 5,80 Sk. V slabej prevádzke je to suma 3,90 Sk. Výška týchto poplatkov spôsobuje, že v určitých prípadoch stojí zákazníka minútový hovor napríklad na Nový Zéland menej, ako do siete konkurenčného operátora na Slovensku. Informáciu o prepojovacích poplatkoch zverejnil Telekomunikačný úrad SR na svojej internetovej stránke.

"Výška spomínaných prepojovacích poplatkov je po prepočte na rovnakú menu stále nižšia ako priemer EÚ," uviedol hovorca TÚ Roman Vavro.

Aby mobilní operátori za minútový hovor svojho zákazníka volajúceho do konkurenčnej siete zarobili, musí byť jeho minútová sadzba vyššia ako 5,80 Sk. To potvrdzuje aj pohľad na aktuálne cenníky oboch operátorov. Pokiaľ má zákazník najlacnejší paušál v Orange, tak za minútu do EuroTelu platí 11,90 Sk. Z tejto sumy Orange zaplatí 5,80 Sk EuroTelu a zvyšných 6,10 Sk je zisk "oranžového" operátora. Taktiež ak zákazník EuroTelu volá do siete Orange, tak pri najlacnejšou paušále platí v silnej prevádzke 10 Sk, pričom rovnako ako v predošlom prípade EuroTel platí Orangeu 5,80 Sk a 4,20 Sk je jeho zisk. Najlacnejší minútový hovor z Orangeu do EuroTelu pri najvyšších paušáloch v silnej prevádzke stojí 5,90 Sk a naopak z EuroTelu do Orangeu 6 Sk.

V slabej prevádzke účtuje EuroTel za minútu pre všetky paušály 5 Sk a Orange sa pohybuje od 5,90 do 6,90 Sk.

Všetky ceny sú však bez DPH, čiže najdrahšia minúta z Orangeu do EuroTelu stojí zákazníka vyše 14 Sk aj s DPH a z EuroTelu do Orangeu takmer 12 Sk. Ak sa cena hovoru bez DPH z Orangeu do EuroTelu pohybuje od 5,90 až do 11,90 Sk, minútový hovor na Nový Zéland, či do Hongkongu stojí 10,30 Sk bez DPH a na Panenské ostrovy 8,30 Sk. Hovor do Kanady, Austrálie či spomínaný Nový Zéland cez EuroTel stojí 7,90 Sk bez DPH. Výhodou domácich hovorov však je sekundová tarifikácia, kým pri medzinárodných hovoroch klient platí za každú začatú minútu.