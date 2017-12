Samsung v modeli P730 ukazuje, ako má vyzerať nadupaný megapixlový telefón

Samsung na CeBITe prekvapil uvedením viacerých nečakaných modelov. Okrem megapixlového modelu SGH-D710 so Symbianom predstavil aj multimediálny telefón SGH-P730 s 1,3 megapixlovým fotoaparátom.

23. mar 2004 o 0:01 Marián Pavel - SME online, Hannover, CeBIT

Telefón na prvý pohľad zaujme netradičným riešením. Klasický koncept véčka je doplnený šikovným kĺbom, vďaka ktorému je možné celú vrchnú časť telefón s displejom krkolomne natočiť do rôznych uhlov.

Samsung si dal veľmi záležať na integrovanom fotoaparáte. Okrem siedmich rôznych formátov fotografií možno použiť digitálny zoom a makrorežim. Fotoaparát dokáže snímať aj video v režime QVGA (240x320 bodov), so zvukovou stopou možno zosnímať až 100 minút.

Interná pamäť telefónu je v tejto kategórii úctyhodná – 64 MB, pričom sa dá rozšíriť o 16 – 512 MB s pamäťovou kartou MMC.

Telefón má dva displeje – vnútorný zobrazuje 262 144 farieb, vonkajší 65000 farieb. P730 má rozmery 45 x 94 x 24.5 mm a váži 123 gramov. Do pamäte telefónu sa zmestí aj 1000 kontaktov, súčasťou výbavy je MP3 prehrávač, GPRS triedy 8, WAP 2.0, IrDA, 64-tónové polyfonické zvonenie, organizér, kalendár, budík, pripomienkovač, kalendár, konvertor meny a USB 1.1.

Novinka sa dostane do Európy v treťom štvťroku.

Samsung pri príležitosti uvedenia tohto telefónu oznámil aj to, že sa chystá koncom tohto roka predstaviť v Európe prvý telefón dvojmegapixlovým integrovaným fotoaparátom.