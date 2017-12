Leptín mení tukové bunky na spaľovne tuku

Dallas 22. marca (TASR) - Vedcom z University of Texas Southwestern Medical Center sa podarilo pomocou génovej terapie premeniť tukové bunky na bunky, ...

22. mar 2004 o 5:09 TASR

Dallas 22. marca (TASR) - Vedcom z University of Texas Southwestern Medical Center sa podarilo pomocou génovej terapie premeniť tukové bunky na bunky, ktoré tuk spaľovali.

Kľúčom k úspechu bolo pridanie proteínu menom leptín laboratórnym potkanom, ktoré bez viditeľných vedľajších účinkov výrazne schudli - po 14 dňoch vážili namiesto pôvodných 280 iba 207 gramov. Napriek 30-percentnej redukcii tuku boli zvieratá zdravé a aktívne, napísal časopis Proceedings of the National Academy of Sciences.

Vedci pracovali s potkanmi, u ktorých genetickou cestou spôsobili cukrovku. Týmto potkanom vstrekli vírus, obsahujúci gén pre tvorbu leptínu.

Analýza tukových buniek pod mikroskopom ukázala, že sa zmenšili a vytvorili sa u nich mitochondrie. Súčasne sa zvýšila koncentrácia enzýmov, ktoré podporujú metabolizmus. Naopak kleslo množstvo enzýmov, ktoré za normálnych okolností brzdia tukový metabolizmus.

Potkany netrpeli žiadnymi vedľajšími účinkami, ktoré sa zvyknú prejavovať pri úbytku tuku vysilením alebo nedostatku inzulínu. Sú nimi napríklad úbytok telesnej hmotnosti, hlad a hromadenie toxických látok v krvi.

Americkí vedci zdôraznili, že mechanizmus premeny buniek musí objasniť ďalší výskum. Dosiahnuté výsledky však určite ovplyvnia liečbu obezity. "Úbytok hmotnosti bol oveľa rýchlejší a väčší, aký by sa dosiahol znížením prísunu kalórií," konštatoval vedúci výskum Roger Unger. Podľa neho sa štruktúra tukových buniek zmenila do takej miery, že vznikol nový druh buniek.