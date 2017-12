Microsoft dostane v Európe vysoké pokuty

BRUSEL 21. marca (SITA, AFP) - Európske protimonopolné úrady sú pripravené tento týždeň ísť oveľa ďalej ako ich americkí kolegovia v uvalení výrazných sankcií na najväčšiu svetovú softvérovú spoločnosť ...

21. mar 2004 o 14:46 SITA

BRUSEL 21. marca (SITA, AFP) - Európske protimonopolné úrady sú pripravené tento týždeň ísť oveľa ďalej ako ich americkí kolegovia v uvalení výrazných sankcií na najväčšiu svetovú softvérovú spoločnosť Microsoft. Gigant Billa Gatesa, ktorého produkty sa užívajú na 90 % osobných počítačov, podľa odborníkov zrejme utrpí prvú vážnu porážku s regulačným úradom, keď Európska únia (EÚ) v stredu ohlási výsledky päťročného protimonopolného vyšetrovania. Spoločnosť s ústredím v americkom meste Seattle, ktorá popiera zneužívanie svojho dominantného postavenia na ilegálne poškodzovanie ostatných súťažiacich už oznámila, že sa odvolá voči verdiktu na Európskom súdnom dvore.

Po posledných neúspešných urovnávacích rozhovoroch v minulom týždni s najväčšou pravdepodobnosťou uvalí komisár európskeho protimonopolného úradu Mario Monti voči spoločnosti Microsoft značné pokuty. Monti, ktorého funkčné obdobie protimonopolného komisára končí v októbri, sa ohradil voči obvineniam firmy Microsoft, že jeho verdikt v ničom nezlepší konkurenciu a zastaví inováciu. "Je to základná požiadavka, mať pre budúcnosť jasný princíp pre posudzovanie spoločnosti, ktorá ma takú silnú dominantnú pozíciu na trhu," povedal Monti minulý štvrtok. Táto úspešná spoločnosť si môže bez problémov dovoliť zaplatiť tieto pokuty, ktoré by podľa zákonov EÚ mohli dosiahnuť až 3 mld. eur, avšak s najväčšou pravdepodobnosťou sa budú pohybovať v stovkách miliónov eur. Presná suma tejto pokuty sa určí v pondelkových rozhovoroch medzi Montim a odborníkmi na problematiku konkurencie z členských štátov EÚ.

Microsoft však asi ťažšie prijme druhú časť tohto postihu, pretože sa očakáva, že verdikt nariadi spoločnosti oddeliť multimediálny program Media Player zo svojho komplexného operačného systému Windows. Tento krok by mal poskytnúť konkurenčným výrobkom viac priestoru. Taktiež Microsoftu nariadi, aby uvoľnila zdrojový kód, ktorý by umožnil rivalom vyrábať softvér schopný pracovať s ich nízkorýchlostnými servermi. Tieto počítače umožňujú pripojenie na sieť a sú kľúčovým bojiskom v sektore IT.

Media Player prehráva zvuk a obraz, ale aj rozhlasové a televízne vysielanie a MP3 súbory. Táto funkcia sa stala vysoko dôležitou pre užívateľov osobných počítačov v súčasnom multimediálnom veku. Konkurenčné firmy ako RealNetworks a Apple sa sťažujú, že ich mediálne prehrávače nemôžu rovnocenne súťažiť kvôli tomu, že Microsoft poskytuje tieto prehrávače priamo k systému Windows. Táto stratégia však bola centrom úspešného obchodného modelu firmy Microsoft, ktorá poskytuje spotrebiteľom operačný systém zahŕňajúci všetko.

(1 EUR = 40,415 SKK)