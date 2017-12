Star Wars RPGčko Knights of the Old Republic 2 potvrdené

20. mar 2004 o 0:50 Juraj Chrappa

Písmo: A - | A + 0 0 Xbox a PC, Knights of the Old Republic, sa dočká druhého dielu. Na hre už tvrdo pracujú Bioware a Obsidian Entertainment. Bližšie podrobnosti sa dozvieme v júnovom čísle (ktoré vyjde koncom apríla - ach, tí Američania ;)) amerického konzolového časopisu Electronic Gaming Monthly a PCčkového Computer Gaming Monthly. Hneď ako budeme mať bližšie informácie, nájdete ich na týchto stránkach. Zdroj: www.1up.com