Saturday Night Speedway - money trainer

19. mar 2004 o 19:35 Juraj Chrappa

Game Features:

~~~~~~~~~~~~~~



F1 - Add 10.000$ to your Cash

Trainer Notes:

~~~~~~~~~~~

- Works only in Career Mode (switch menu to see the new money ;)



Install Notes:

~~~~~~~~~~~~~~

1. Unzip. Unpack that into your gamedir.

2. First start the Game then the Trainer.