Jagged Alliance 2: Wildfire - trainery

19. mar 2004 o 19:21 Juraj Chrappa

Trainer Options:

F1: unlimited money

F2: unlimited ammo

F3: unlimited action points

Run vermdox.exe, then run game and use any ingame keys from above.

DOWNLOAD TRAINER: HRY.SME.SK

Trainer Notes:

~~~~~~~~~~~

1 - Unlimited Money

2 - Unlimited Health

3 - Unlimited Ammo

4 - Unlimited Action / Energy points*

5 - Unlimited Tool Usage

6 - Back To Normal



Install Notes:

~~~~~~~~~~~~~~

1) Unpack.

2) Run a Game.

3) Run Trainer.

* also includes unlimited Agility, Wisdom, Dexterity