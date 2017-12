Odolný Siemens M65 zblízka

Na CeBITe sme pre vás detailne nafotili aj ďalšiu novinku od Siemensu - M65. Aký teda je odolný mobil určený do nepriaznivých podmienok?

19. mar 2004 o 11:46 Marián Pavel - SME online

Kryt telefónu je pogumovaný a masívny, napriek tomu sa telefón dobre drží v ruke. Displej chráni sklo, otázne je, či sa Siemens venoval jeho odolnosti a v telefóne ho bude dodávať aspoň špeciálne vytvrdené.

Mechanizmus krytu je zvláštny - ak povolíte tiahlo, povolí celý kryt vďaka uvoľneniu štylizovanej plastovej časti zasahujúcej do prednej časti telefónu.

Všetky servisné otvory vrátane objektívu fotoaparátu sú uzatvorené gumovými záslepkami, na prezentovanej alfa verzii boli síce ešte remeselne nedotiahnuté, no to sa vo finálnej verzii podstatne zmení.