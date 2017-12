Študenti priemyslovky budú pod kontrolou internetu

11. okt 2001 o 19:10 TASR

Kysucké Nové Mesto 11. októbra (TASR) - Možnosť kontrolovať dochádzku žiakov pomocou internetu chce rodičom poskytnúť Stredná priemyselná škola (SPŠ) v Kysuckom Novom Meste.

Študenti sa po príchode do školy zaevidujú v informačnom systéme, do ktorého budú mať rodičia prístup prostredníctvom prideleného hesla. Okrem toho si budú môcť pozrieť aj denný rozvrh, prospech a ďalšie veci, ktoré uzná za vhodné triedny učiteľ alebo vedenie školy. Ak bude študent napomínaný, škola upovedomí rodiča prostredníctvom SMS správy, informoval TASR zástupca riaditeľa SPŠ Milan Válek.

Nabúrania stránky hackermi sa vedenie školy neobáva. "Takéto útoky tu riešime pravidelne každý mesiac. Ale máme troch šikovných ľudí, ktorí to vždy vedia odstrániť," uviedol Válek. Dodal, že na profesionálnom zabezpečení internetovej stránky spolupracuje škola aj so Žilinskou univerzitou.

Náklady na zriadenie informačného systému vyčíslilo vedenie školy na 120 až 150 tisíc Sk. Najdrahšie sú podľa Válka čipové karty, čítacie zariadenia a server, ktorý bude systém obhospodarovať. Do konca školského roka by mala fungovať základná databáza a rodičia by mali mať možnosť vstupovať do informačného systému.

Podobný projekt ako v Kysuckom Novom Meste pripravuje podľa vedenia školy ešte gymnázium v Michalovciach. "Určitú spoluprácu máme dohodnutú aj so zástupcami projektu Infovek. Najprv však musíme dokázať opodstatnenosť nášho projektu. Ak sa osvedčí, myslím, že by sa rozšíril aj na iné školy," dodal na záver Válek.