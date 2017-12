Nokia dnes predstavila megapixelový mobil 7610

Nokia dnes na CeBITe predstavila svoj prvý mobil s 1,3-megapixelovým fotoaparátom. Počas tlačovej konferencie sme vám priniesli exkluzívnu fotobanku, teraz viac informácií.

17. mar 2004 o 16:54 Marián Pavel - SME online, Hannover, CeBIT

Nový trojpásmový mobil založený na platforme Series 60 príde na trh v druhom štvrťroku. Jeho cena nepresiahne 500 euro.

Okrem 1,3 megapixelového fotoaparátu má zabudovanú podporu priamej tlače cez Bluetooth a dokáže preniesť priamo na internet fotobanku.

Telefón dokáže zaznamenať video so zvukom s dĺžkou do 10 minút a s novou funkciou Movie Director možno k nemu priamo v telefóne priradiť hudbu, text, animácie alebo meniť jeho farebnosť. Aplikácia dokáže výsledné video optimalizovať na posielanie cez MMS.

Ďalšia nová funkcia Nokia Lifeblog v telefóne vytvára tzv. digitálny diár. Užívateľ si môže ukladať obrázky, video, hlasové poznámky a aplikácia ich zoradí podľa dátumu. Súbory možno prenášať do počítača a prezerať ich podľa dátumu.

V telefóne nechýba podpora MMS, e-mail, MP3/AAC prehrávač, internetový prehliadač, USB, Bluetooth, či Java.

Príjemným prekvapením je interná pamäť s kapacitou 72 MB, ktorú bude možné rozšíriť.