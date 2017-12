Orange, EuroTel a Telecom vlani zinkasovali 45 miliárd

Bratislava 16. marca (TASR) - Celkové výnosy troch najväčších hráčov na slovenskom telekomunikačnom trhu za rok 2003 by mali dosiahnuť 45,15 miliardy ...

16. mar 2004 o 18:11 TASR

Bratislava 16. marca (TASR) - Celkové výnosy troch najväčších hráčov na slovenskom telekomunikačnom trhu za rok 2003 by mali dosiahnuť 45,15 miliardy Sk. Na dnešnej tlačovej konferencii v Bratislave to uviedol generálny riaditeľ spoločnosti Orange Slovensko Pavol Lančarič.

Výnosy Oranegeu sa na tejto hodnote budú podieľať asi 36 %, výnosy EuroTelu jednou štvrtinou a výnosy Slovak Telecomu za rok 2003 Orange odhadol na 17,6 miliardy Sk, čiže jeho podiel by mal byť 39-%. ST bude oficiálne prezentovať svoje výsledky až ku koncu marca.

Pri porovnaní iba mobilných operátorov platí, že Orange dominuje v absolútnych ukazovateľoch, kým EuroTel dosahuje lepšie výsledky v medziročných porovnaniach. Kým rozdiel celkových výnosov medzi Orangeom a EuroTelom v roku 2002 bol 4,28 miliardy Sk, vlani to bolo 5,07 miliardy Sk. Avšak kým Orangeu výnosy medziročne vzrástli o 21,1 %, EuroTelu o 22,3 %. Rovnaká situácia je aj pri ukazovateli zisk pred zdanením, odpismi a úrokmi (EBITDA). Ak rok 2002 priniesol Orangeu EBITDA o 2,34 miliardy Sk vyšší ako jeho konkurentovi, v roku 2003 bol rozdiel už 2,45 miliardy Sk. V medziročnom raste však EuroTel so 41,24 % jednoznačne predbehol Orange, ktorého EBITDA medziročne rástla iba o 25,6 %. Rozdiel čistého zisku pred dvoma rokmi predstavoval 1,63 miliardy Sk a v roku 2003 to bolo 1,92 miliardy Sk. EuroTel však rástol o 90 %, kým jeho "oranžový" konkurent iba o 37 %.

EuroTelu sa v tomto roku tiež podarilo zvýšiť svoj podiel na sieťových výnosoch v rámci trhu mobilných služieb, keď v roku 2002 mal 37,8 % podiel, v minulom roku to už bolo 38,8 %. Podiel Orangeu je v jednotlivých rokoch zvyškom do 100 %.

V počte aktívnych zákazníkov je lepší Orange, ktorý ich evidoval ku koncu minulého roku 2 065 298. EuroTel k tomu istému dňu napočítal 1 613 476 zákazníkov. Kým Orangeu medziročne vzrástol počet zákazníkov o 20 %, EuroTelu o 24 %.

Riaditeľ pre stratégiu a regulačné vzťahy spoločnosti Orange Ivan Marták na tlačovej besede tiež informoval o výsledku prieskumu NFO AISA, ktorý hovorí o tom, že operátora Orange využíva 71,5 % spoločností s viac ako 100 zamestnancami, kým konkurenčný EuroTel 64,1 %. Z tohto výsledku vyplýva, že mnohé spoločnosti využívajú služby oboch operátorov súčasne.