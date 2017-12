Slovak Telecom zlacní od 1.4. volania do zahraničia

Slovak Telecom znižuje počet tarifných pásiem pre medzinárodné volania zo 7 na 5. Vďaka týmto zmenám dochádza k zlacneniu cien volaní do 179 krajín.

15. mar 2004 o 17:10

Od 1. apríla 2004 môžu bytoví aj biznis zákazníci Slovak Telecomu telefonovať lacnejšie do zahraničia. Zníženie cien volaní do zahraničia súvisí tak so zmenou počtu zahraničných tarifných pásiem zo 7 na 5, ako aj s novým zaradením krajín do jednotlivých pásiem. Slovak Telecom prispôsobil nové pásma množstvu volaní do tej ktorej krajiny. Vďaka zmene zaradenia krajín do jednotlivých tarifných pásiem dochádza k zlacneniu cien volaní do 179 krajín. Zároveň užívatelia programu ST Maxi budú môcť telefonovať do Čiech, teda do krajiny, kam smeruje najviac medzinárodných volaní, za 4,90 Sk za minút oproti doterajším 8,80.

Biznis zákazníci

Nový model Súčasný model Tarifné pásmo cena tarifné pásmo cena 0 5,90 I 5,90 I 6,90 II 6,90 II 9,90 III 10,50 III 19,90 IV 18,00 IV 59,90 V 26,00 m 15,00 VI 45,00 VII 65,00 m 15,00

Bytoví zákazníci

Nový model Súčasný model Tarifné pásmo cena tarifné pásmo cena 0 8,80 I 8 ,80 I 9,60 II 9 ,60 II 12 ,00 III 12 ,00 III 22 ,00 IV 19 ,00 IV 65 ,00 V 28,00 m 16,50 VI 45,00 VII 65,00 m 16,50

(všetky ceny sú uvádzané bez DPH)

V prípade 25 exotických krajín dochádza k zvýšeniu ceny, ktoré je spôsobené vysokými nákladmi na smerovanie volaní do týchto krajín a ich neochotou dohodnúť sa na znížení poplatkov za smerovanie volaní. Do týchto krajín však smeruje menej ako 0,4% všetkých volaní do zahraničia. Pre zvyšných 75 krajín zostali ceny nezmenené.