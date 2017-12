EuroTel Bratislava skúpil vlastné dlhopisy v hodnote 15 miliónov EUR

11. okt 2001 o 12:48 TASR

Bratislava 11. októbra (TASR) - Slovenský mobilný operátor EuroTel Bratislava, a. s. dnes oznámil, že predčasne skúpil svoje vlastné dlhopisy v hodnote 15 miliónov EUR za 15,7 milióna EUR.

Splatením týchto záväzkov ušetrí EuroTel na úrokových platbách kumulatívnu čiastku v hodnote 9,3 milióna EUR a zostávajúci dlh EuroTelu sa tak zredukuje na 160 miliónov EUR. "Odkúpenie dlhopisov sa uskutočnilo exkluzívne v sérii individuálnych transakcií na otvorenom trhu," uvádza EuroTel v stanovisku. Ako dodáva, jeho finančná divízia Slovak Wireless Finance Company tak predčasne splatila časť eurobondov v hodnote 175 miliónov EUR, ktorých splatnosť je v roku 2007.

"Toto odkúpenie považujeme za atraktívnu príležitosť použiť časť našej prebytočnej hotovosti na zníženie úrokových výdavkov," uviedol výkonný riaditeľ EuroTelu Jozef Barta. "Je to prejav dobrého finančného stavu EuroTelu," dodal. Transakcia by mala vyústiť do mimoriadnych poplatkov v hodnote asi 0,9 milióna EUR v treťom a 0,2 milióna EUR v štvrtom štvrťroku.

Spoločnosť EuroTel poskytuje na slovenskom trhu služby mobilnej komunikácie a prenosu prostredníctvom dátových sietí. K 30. júnu 2001 jej mobilné siete GMT a NMT pokrývali približne 98 % obyvateľstva SR. Jej 51-% vlastníkom sú Slovenské Telekomunikácie, vlastnené nemeckým Deutsche Telekom.

