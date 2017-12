Nepáči sa vám farba srsti domáceho miláčika? Genetika pomôže

Washington 11. októbra (TASR) - Nie ste spokojní s farbou srsti vašej mačky? A čo takto dať jej Whiskas a srsť sa zmení z čiernej na bielu? To nie je ...

11. okt 2001 o 9:54 TASR

Washington 11. októbra (TASR) - Nie ste spokojní s farbou srsti vašej mačky? A čo takto dať jej Whiskas a srsť sa zmení z čiernej na bielu? To nie je fantazmagória, ale skutočnosť. Americkým vedcom z University of Virginia sa skutočne podarilo zmeniť farbu srsti geneticky manipulovaných laboratórnych myší pridaním určitej látky do potravy.

Podľa toho, či bola táto látka v potrave prítomná alebo nie, bol aktivovaný alebo deaktivovaný umelo prenesený regulačný systém, od ktorého závisela farba zvieraťa. Regulačný systém si vedci "vypožičali" od nebezpečnej baktérie E. coli a tvorí ho bielkovina lac-represor, ktorá sa viaže na sekvencie DNA označované lac-operátory.

Po naviazaní lac-represor toto miesto blokuje a bráni pripojeniu bielkovín, ktoré by premenili DNA na RNA. Ak sa však lac-represor naviaže na laktózu (mliečny cukor), oddelí sa a premena DNA môže pokračovať.

Presne takýto systém preniesli vedci genetickou cestou do laboratórnych myší. Zvieratám okrem toho chýbal gén tyrozináza, ktorý hrá dôležitú úlohu pri tvorbe melanínu.

V ďalšom kroku vytvorili vedci umelú molekulu DNA z lac-operátorov, ktorú spojili s tyrozinázou. Túto molekulu tiež preniesli do myší.

Systém lac-represorov zabránil aktivácii tyrozinázy, takže myši sa zmenili na albínov, to znamená, že im chýbala pigmentácia pokožky a srsti. Keď však myšiam do potravy pridali látku podobnú laktóze, lac-represor od umelej DNA odpadol, tyrozináza sa mohla aktivovať a srsť myší sa zafarbila do hneda.

Keď myši začali prijímať opäť normálnu potravu, lac-represor sa znovu naviazal na umelú DNA, tyrozináza sa deaktivovala a myši boli biele.

Podobný systém sa dá podľa ScienceNow aplikovať u tých druhov zvierat, ktorých genóm je dostatočne preskúmaný.