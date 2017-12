Exkluzívne: vieme všetky podrobnosti o novom Alcateli OT756

Redakcia MOBIL.SME.SK získala podrobné informácie o nástupcovi populárneho Alcatelu OT735.Alcatel predstavil novinku One Touch 756 na kongrese 3GSM v Cannes vo februári...

12. mar 2004 o 9:53 Marián Pavel - SME online

Alcatel predstavil novinku One Touch 756 na kongrese 3GSM v Cannes vo februári, no informácie o vlastnostiach a výbave telefónu boli len veľmi strohé.

OT756 bude trojpásmový multimediálny telefón s rozmermi 106 x 46 x 18,5 mm a váhou 92 gramov. Na farebný TFT displej s rozlíšením 128 x 160 bodov sa zmestí 12 riadkov, pričom zobrazí až 262.000 farieb. Veľkosť displeja je 33 x 41 mm.

Telefón bude mať veľmi silnú multimediálnu výbavu: dokáže zaznamenávať a prehrávať video so zvukom vo formátoch .3GP (vrátane H.263+AMR alebo MPEG4) a .MP4. Video bude možné do telefónu aj stiahnuť a pridať ho do MMS (s maximálnou veľkosťou 100 kB).

Výpočet videofunkcií sa však nekončí: video budete môcť pridať ku kontaktom (Caller ID), uložiť si ho ako tapetu na obrazovku, či odoslať ho do iného telefónu cez infraport.

Ako vyzváňanie budete môcť použiť súbor vo formáte MP3, mobil bude podporovať aj 32-tónové polyfonické zvonenia. Výpočet podporovaných formátov: MP3, MIDI, SP-MIDI, i-Melody, AMR, PCM (Java).

Samozrejmosťou už je podpora Javy MIDP 2.0 (prvým telefónom Alcatelu podporujúcim Javu je až OT735i, ktorý v krátkom čase príde aj na náš trh).

Integrovaný VGA fotoaparát dokáže nahrať video s maximálnou dĺžkou 30 sekúnd. Fotorežim ponúka 8-násobný zoom, efekty na úpravu obrazu či funkciu Night mode na fotografovanie v tme.

Telefón podporuje nasledujúce formáty obrázkov: JPG, GIF, aGif, PNG, BMP, WBMP.

Užívateľská pamäť bude vzhľadom k pokročilým multimediálnym funkciám poddimenzovaná – iba 4 MB.

V OT756 nájdete štandardnú manažérsku výbavu: viacpoložkový telefónny zoznam, pripomienkovač, kalendár, ovládanie a vytáčanie hlasom, hlasový záznamník, kalkulačku, konvertor meny, svetový čas, či softvér na sychronizáciu s PC (Outlook, Lotus Notes, Lotus Organizer).

Ani podpora dát nezaostáva za súčasným štandardom: GPRS triedy 10, WAP 2.0 s xHTML uspokojí takmer každého.

Alcatel bude do telefónu montovať batériu Li-Ion s kapacitou 950 mAh. Vydržať by mala 8 hodín hovoru a 210 hodín v pohotovostnom režime.

Alcatel pripravil zaujímavý personalizačný program pre operátorov: tí si môžu vybrať nielen z viacerých farebných variácií krytu (aluminium, electric blue, mystic red, green lime), ale aj zo štyroch farebných a dvoch tvarových variácií klávesnice. Tvar kláves Capiton keypad je klasický, Street keypad má extravagantnejšie klávesy v tvare bunky včelieho plástu.

Tieto varianty však nie sú určené pre koncového užívateľa, výber bude musieť nechať na svojho operátora.

Novinka sa začne predávať v júni tohto roka.