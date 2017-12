Invex v Brne už budúci týždeň, v utorok slovenský deň

V pondelok sa v Brne začne Invex, najväčší český veľtrh zameraný na informačné technológie.

11. okt 2001 o 22:30 (hav)

V priestoroch brnenského výstaviska bude od pondelka do piatku vystavovať asi 820 firiem, počas celého veľtrhu prebieha aj niekoľko desiatok sprievodných akcií.

Spomedzi šestnástich krajín, ktoré sa veľtrhu zúčastnia, má najväčšie zastúpenie Tchajwan – obsadí celý pavilón – nasledujú Slovensko a Nemecko. Jednou z noviniek Invexu bude aj tematický deň venovaný výmene skúseností a diskusii s predstaviteľmi vybraného štátu – tento rok ním bude práve Slovensko. V rámci „slovenského dňa“, nad ktorým má záštitu slovenský minister hospodárstva Ľubomír Harach, sa v utorok uskutoční napríklad panelová diskusia o českých a slovenských skúsenostiach so zavádzaním informačných technológií do štátnej správy, samosprávy a školstva v duchu stratégie Európskej únie eEurope.

Minuloročný Invex sa podľa hovorcu veľtrhu Romana Ondrůj počtom návštevníkov stal štvrtým najväčším IT veľtrhom na svete (navštívilo ho 162-tisíc ľudí), v rozlohe výstavnej plochy mu patrí desiate miesto. Tento rok sa pravdepodobne o niečo zníži počet vystavujúcich firiem, čo je podľa Ondrůja dôsledkom začínajúceho ochladzovania americkej ekonomiky, veľkosť výstavnej plochy však zostane zachovaná.