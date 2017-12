Je váš mobil skutočne bezpečný?

Shari Welsh si život bez mobilného telefónu nedokáže predstaviť. Berie si ho so sebou všade - do hôr i do mesta. "Cítim sa oveľa bezpečnejšie," vysvetľuje. Aj ona si však uvedomuje potencionálnu hrozbu. "Keď používam mobilný telefón, často premýšľam, či nedostanem rakovinu mozgu." Píše to americký časopis Newsweek. Tento problém sa dotýka ohromného poštu ľudí. Sto miliónov Američanov vlastní mobilný telefón a desiatky tisícov nových zákazníkov pribúdajú každý deň. Verejne sa o probléme začalo hovoriť v roku 1993, keď ovdovený muž uviedol, že jeho žena zomrela na rakovinu mozgu, ktorú vyvolalo používanie mobilného telefónu, a zažaloval výrobcu. Neúspešne. Tento týždeň internetová pobočka časopisu Medscape, MedGenMed uverejnila kontroverzný článok o súčasnom lekárskom výskume bezdrôtových technológií. Záver znie: výroky výrobcov o absolútnej bezpečnosti mobilných telefónov nie sú naďalej vierohodné. Georga Carla, jedného z popredných autorov časopisu štatistika šokovala. "Začíname si uvedomovať význam vedeckých a lekárskych štúdií," hovorí Carlo, "ktoré ukazujú na potencionálne riziká." Nie je žiadnou novinkou, že intenzívne vystavovanie sa elektromagnetickej readiácii môže poškodiť ľudské tkanivo. Otázkou ostáva, či môže zanedbateľné množstvo vyžarované anténami mobilných telefónov závažne poškodiť ľudské tkanivo. Carlo, bývalý riaditeľ Programu pre výskum bezdrôtových technológií (založeného v roku 1993), vykonal viac ako 50 štúdií. Väčšina nepoukazovala na akúkoľvek spojitosť. "Červené vlajky" sa objavili až v nedávnych výskumoch. Pri jednom pokuse bádatelia Integrovanej laboratórnej siete z výskumného parku v Severnej Karolíne zistili, že vysoká hladina radiácie mobilných telefónov (2,5 krát až 5 krát vyššia ako povolený limit) môže viesť k mutáciám chromozómov ľudských krviniek. Švédska štúdia o pacientoch s rakovinou mozgu, publikovaná minulý rok prišla k záveru, že mobilné telefóny nepredstavujú zvýšené riziko pre vznik nádorového ochorenia. V každom prípade však dokázala, že u veľmi malej skupiny pacientov sa nádor vyskytoval na tej strane hlavy, kde držali mobilný telefón. Tím odborníkov pod vedením doktora Joshuu Muscatu z americkej Zdravotníckej nadácie vo Valhalle (New York) prezrel 470 pacientov s nádorom mozgu. U 35 pacientov zistil určitú koreláciu medzi používaním mobilného telefónu a neobvyklým druhom nádorového ochorenia. Podľa zástupcov obchodných spoločností Carlo iba zveličuje výsledky štúdií. Jo-Anne Basil z CTIA, Asociácie spoločností, ktoré sa orientujú na mobilné telefóny tvrdí, že na základe doterajšej vedy "neexistujú žiadne nepriaznivé zdravotné následky z používania bezdrôtových telefónov". Mnohí bádatelia majú výhrady k spôsobu, akým Carlo interpretuje ich údaje, a požadujú ďalšie analýzy. Carlo je vôbec kontroverznou postavou na lekárskom poli. Sám hovorí, že len robí svoju prácu. Pôvodne sa aj on domnieval, že údaje sa ukážu ako negatívne. Dnes však hovorí, že existujú nové otázniky. Odpovede sa dočkáme až v budúcnosti. Minulý týždeň sa úrad pre výživu a liečivá a CTIA stretnú vo Washingtone, aby sa dohodli na ďalšej spolupráci v oblasti bezpečnosti bezdrôtových technológií. Národný inštitút pre rakovinu súčasne analyzuje dáta z výskumu o príčinách rakoviny mozgu, ktoré obsahujú aj požívanie mobilných telefónov. A Svetová zdravotnícka organizácia, vedomá si toho že v roku 2005 bude na Zemi až 1,6 miliardy užívateľov mobilných telefónov, plánuje aspoň v desiatich štátoch vykonať štúdiu o vzťahu k rakovine hlavy a krku. Medzitým, ak sa obávate pôsobenia mobilných telefónov na váš zdravotný stav, môžete sami podniknúť bezpečnostné opatrenia. Začnite u slúchadla. Kúpte si starší mobilný telefón do vášho automobilu, takže anténa bude mimo interiéru vozidla. Položte, ak je signál slabý, hovorí doktor John Moulder, pretože vtedy telefon intenzívnejšie pracuje a vyžaruje viac riadiácie. Používajte radšej digitálny ako analógový telefón. A dávajte si pozor na prístroje, ktoré majú brániť riadiácii, pretože čokoľvek, čo blokuje prenos, bráni správnej činnosti telefónu. Napokon, nebojte sa telefón aj vypnúť. Možno aj oceníte chvíľu ticha. ČTK/Newsweek