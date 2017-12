B-17 Flying Fortress - lietajúca pevnosť

23. feb 2001 o 15:00 MICHAL GARDIAN

Denné kobercové bombardovanie Nemecka počas 2. svetovej vojny určite nebola práve príjemná záležitosť. Lietadlá sa nemohli ukryť v tme, a tak jedinou možnosťou bolo lietať v uzavretej formácií, kde sa predsa len ako-tak zvyšovala pravdepodobnosť, že niektorý z palubných strelcov zasiahne útočiacich stíhačov. Ďalšiu pomoc predstavovali doprovodné stíhačky, ale nemecký piloti zúfalo brániaci rozpadajúcu sa ríšu ani pre nich neboli ľahkým orieškom, najmä keď do bojov nastúpili v prvých tryskových lietadlách.



Práve takých scenár si môžete na vlastnej koži vyskúšať v novom simulátore lietajúcej pevnosti B17. Posádku tohto bombardéru tvorilo 10 mužov a vy sa môžete stať ktorýmkoľvek z nich. Či si vyberiete pilota, navigátora alebo zadného strelca, hra vám vždy ponúkne realistický zážitok. Ak ste si mysleli, že strelec má šancu zostreliť nepriateľa až keď ho sám uvidí prelietať v jeho uhle paľby, veľmi sa mýlite. Len vďaka súhre posádky sa to môže podariť. Nielen že po sebe kričia polohu útočníkov, ale vzájomne sa môžu ošetrovať, robiť opravy, alebo prevziať úlohu zraneného kamaráta. Vy môžete nechať všetko na nich a iba sa prizerať ako sa snažia doletieť nad cieľ, zhodiť bomby a dostať sa živí domov, alebo sa chopiť iniciatívy a ktorúkoľvek činnosť vykonávať za nich alebo im vydávať rozkazy. Okrem kontroly nad bombardérom môžete presadnúť aj do obrannej stíhačky a vyriešiť problémy v dogfighte. Na americkej strane sú na výber legendárne Mustangy, Lightningy a Thunderbolty. Na bombardéry môžete aj útočiť za pomoci Me-109-tiek, FW-190-tiek alebo exkluzívne v prúdovom Me-262. Zistíte, že šance uspieť sú na oboch stranách rovnaké.

Ak si v menu nenastavíte nesmrteľnosť, po pár chvíľach vám bude jasné, že hra vám zadarmo nič nedaruje. Stíhačky si pod vašimi rukami občas robia, čo sami chcú a pilotáž bombardéru vám prinesie nočné mory, najmä ak začne horieť niektorý motor. To všetko samozrejme v prípade, že sa vám vôbec podarí odštartovať.

Na audiovizuálnej stránke hry si autori dali skutočne záležať. Streľba z guľometov, modelovanie poškodenia, výbuchy, textúrovanie a nasvietenie strojov vám budú pripadať ako vystrihnuté z dobových filmov. Krik posádky sa spolu s hukotom motorov a štekotom zbraní zlieva do príťažlivej zvukovej kulisy. Celú túto snahu však niekto úspešne sabotoval mimoriadne zle navrhnutým a zobrazeným interiérom B17-ky.

Žiaľ, nájdu sa aj iné chyby, ktoré poukazujú na to, že s vydaním hry sa autori možno príliš ponáhľali. Nešikovné menu a fonty ešte prehliadnete, ale škaredý interiér a hlavne absenciu multiplayeru nemožno odpustiť. Čo už mohlo byť lepšie ako si spolu s ďalšími deviatim nadšencami rozdeliť úlohy v lietadle? Takto premrhaný potenciál hry tu už dávno nebol.

Pravdou však zostáva, že lepší simulátor bombardéru nenájdete, a každý milovník letectva 2. svetovej vojny si nájde v tejto hre aspoň čiastočné naplnenie svojichsnov.