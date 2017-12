Na internete sa objavil krátky film o 50-ročnej Britney Spearsovej

23. feb 2001 o 15:41 TASR

New York 23. februára (TASR) - Na otázku, ako to bude vyzerať s mladou americkou speváčkou Britney Spearsovou o niekoľko desiatok rokov, sa pokúša odpovedať štvorminútový film, ktorý sa nedávno objavil na internete.

V "živej akčnej komédii" nazvanej Britney 2032, ktorú režíroval Marc Sedaka, propaguje 50-ročná Britney v americkom kníhkupectve svoju novú autobiografiu Oops! I'm Still Alive (Oops! Ešte stále žijem). Herečka v úlohe Spearsovej je pritom oblečená v podobnom školskom úbore, v akom Britney vystupovala vo videoklipe k piesni Baby One More Time.

Zostarnutá hviezda sa vo filme okrem iného snaží zbaviť dotieravého fanúšika, no zachráni ju spevák kapely ďN Sync Justin Timberlake, súčasný Spearsovej priateľ, ktorý sa ju snaží presvedčiť, aby sa spolu znova vrátili na koncertné pódiá.

Podarená "predpoveď budúcnosti" 19-ročnej hviezdy sa nachádza na internetovej adrese www.warnerbros.com/pages/shortfilms/britney2032/home.jsp