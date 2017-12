Motorola opäť prekvapuje: predstavila ďalšie tri zaujímavé mobily

Motorola prekvapuje svojimi tromfami – predstavila ďalšie tri mobilné telefóny E398, E680 a C650.

9. mar 2004 o 15:24 Marián Pavel - SME online

Motorola prekvapuje svojimi tromfami – na summite M3 Music v americkom Miami predstavila ďalšie tri mobilné telefóny E398, E680 a C650. Ide o funkciami nabité mobily s maximálnou podporou hudby a zvuku so štýlovým dizajnom.

Motorola E398

Motorola E398 je prvý mobil Motoroly s 3D stereo surround zvukom. Ten zabezpečujú dva reproduktory (16 mm, 2 kHz) na boku telefónu. Reproduktory dokážu prenášať vibrovanie počas hrania hier alebo pri posluchu hudby s výraznými basmi. Motorola sľubuje, že nový druh reproduktorov prinesie hlbší, čistejší a bohatší zvuk prehrávanej hudby.

Telefón bude podporovať zvuk v MP3 a video vo formáte MPEG4. Súbory sa budú dať uložiť na prenosnú pamäťovú kartu SanDisk T-Flash, čím Motorola otvára priestor pre nový formát pamäťových kariekt v mobiloch.

V telefóne bude farebný displej s rozlíšením 176 x 220 bodov. Obrázky a video sa bude dať snímať s VGA fotoaparátom so zabudovaným bleskom. V telefóne bude integrovaný grafický akcelerátor zabezpečujúci rýchle prekresľovanie obrazu na displeji.

Rovnako ako vo februári uvedená Motorola V80 aj E398 prinesie funkciu Rhythm lights – telefón bude pri zvonení, alebo v priestoroch s hlasnou hudbou výrazne svetielkovať.

V telefóne nebude chýbať GPRS a bluetooth. Na trh sa dostane v druhej polovici tohto roka.

Motorola E680

Motorola E680 bude patriť do rodiny inteligentných telefónov – vo vreckovom formáte ponúka veľký dotykový displej s rozlíšením 340 x 320 bodov, bohatú multimediálnu výbavu a prekvapujúco operačný systém Linux!

Zabudovaný fotoaparát s rozlíšením VGA a 8-násobným zoomom bude podporovať množstvo funkcií na úpravu fotografií a telefón bude podporovať aj videoklipy vo formáte MPEG4.

K počítaču sa bude dať E680 pripojiť cez USB alebo Bluetooth.

Multimediálna výbava telefónu obsahuje dva 3D reproduktory so stereo surround zvukom, RealPlayer a MP3 prehrávač.

O herný zážitok sa postará 3D grafika, podpora sťahovania Java hier a 8-smerové navigačné tlačidlo.

V správe Motoroly sa uvádza, že telefón bude podporovať prehrávanie MIDI a MP3 na pozadí.

Externá pamäť telefónu na SD kartách by mala byť rozšíriteľná až na 1GB. Motorola zároveň sľubuje veľkú pamäť aj priamo v telefóne.

Telefón sa začne predávať v druhej polovici tohto roka.



Motorola C650

Motorola C650 je určený pre milovníkov telefónov s klasickým dizajnom, no ponúka širokú paletu funkcií.

Má farebný displej s rozlíšením 128 x 128 bodov, zabudovaný VGA fotoaparát s 4-násobným zoomom, podporuje MP3 zvonenia s funkciou MotoMixer a prehrávanie videa vo formáte MPEG4.

Nechýba ani podpora Javy MIDP 2.0 na sťahovanie hier a aplikácií.

Na trhu sa Motorola C650 objaví v priebehu nasledujúcich troch mesiacov.