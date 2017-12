Tri nové mobily od Sony Ericsson: S700, K700 a Z500

Spoločnosť Sony Ericsson dnes predstavila tri nové multimediálne telefóny: S700, K700 a Z500.

9. mar 2004 o 13:30 Marián Pavel - SME online

S700

Mobilný telefón Sony Ericsson S700 obsahuje integrovanú digitálnu kameru CCD s 1,3 megapixelovým rozlíšením, podporuje technológiu QuickShare a ponúka inovatívne prevedenie otvárania. Inovatívny dizajn s otáčaním o 180° umožňuje používateľom vychutnať si tri úplne nové štýly komunikácie.

So zatvoreným telefónom možno prezerať správy, browsovať v menu, či uskutočniť hovor (číslo sa dá vyhľadať jednou rukou cez 5-smerový joystick). Ak telefón otvoríte v uhle 90°, môžete využiť fotoaparát. Tento spôsob ako prvá predstavila Motorola v modeli V80. Úplne otvorený telefón sprístupní klávesnicu na písanie správ.

Rozlíšenie fotoaparátu umožňuje fotiť do veľkosti 1280 x 960 bodov.

Vďaka kompatibilite so štandardmi Memory Stick Duo, Bluetooth a infračerveným pripojením ponúka širokú škálu možností konektivity.

Kvalitu fotografovania zvyšuje fotografické svetlo pre fotografovanie v tmavom prostredí, 8x digitálny zoom a 2,3 palcový displej TFT s 262 tisíc farbami. S700 zároveň umožňuje streamovať a zaznamenávať videoklipy. Fotoaparát bol optimalizovaný v úzkej spolupráci so spoločnosťou Sony Corporation.

S700 obsahuje 3D herný engine od Hi Corp, predinštalované hry na platforme Java a prehrávač MP3. Telefón ponúka službu mobilnej hudby, skladateľa vyzváňacích tónov Music DJTM a 40 polyfonických vyzváňacích tónov.

S700 bude k dispozícii od štvrtého štvrťroka 2004.

Špecifikácia mobilu:

GSM 900/1800/1900 MHz

GPRS Class 10 (4 +2)

Fotoaparát: 1.3 megapixel CCD (1280 x 960 bodov)

Displej: 262K colour (240 x320 pixel)

Podpora aplikácií: JAVA 2.0, Hi Corp Mascot CapsuleTM Engine Micro 3D Edition

Konektivita: Memory Stick DuoTM, Bluetooth, Infrared, cable

Rozmery: 107.5mm x 49 mm x 24.5mm

Váha: 137g

Čas hovoru: do 7 hodín

Pohotovostný čas: do 300 hodín





K700

Trojpásmový Sony Ericsson K700 má dve predné strany – jedna ponúka funkcie telefónu a druhá verne pripomína fotoaparát.

Trojpásmový telefón s podporou Bluetooth má farebný displej TFT so 65 tisíc farbami a podporuje polyfonický zvuk. Integrovaný VGA fotoaparát umožňuje fotografovanie, zaznamenávanie videoklipov a podporuje technológiu QuickShare.

Kamera ponúka 4x digitálny zoom a fotografické svetlo pre fotografovanie v tmavom prostredí. Pamäť s veľkosťou 32MB umožňuje uložiť 450 fotografií. K700 ponúka výkonné aplikačné riešenie pre Java 3D, obsahuje predinštalované 3D hry a využíva možnosť ich sťahovania.

Zabudované FM rádio umožňuje uložiť do pamäti 20 obľúbených staníc. Rádio alebo súbory MP3 môžu používatelia počúvať cez prenosnú sadu handsfree alebo cez reproduktor telefónu. V telefóne je k dispozícii aj Bluetooth.

K700 sa na trh dostane v druhom štvrťroku.

Špecifikácia mobilu:

GSM 900/1800/1900

GPRS 4+2

Fotoaparát: VGA

Displej: TFT, 65000 farieb, 176 x 220 bodov

Podpora aplikácií: Java, Mascot Capsule 3D graphics platform

Konektivita: Bluetooth, Infrared, cable

Rozmery: 99 x 46.5 x 19.5 mm

Váha: 90 g

Čas hovoru: do 7 hodín

Pohotovostný čas: do 360 hodín



Z500

Z500 je prvým telefónom spoločnosti Sony Ericsson, ktorý prináša technológiu EDGE.

Zabezpečuje rýchly prístup k bezdrôtovým dátam, sťahovaniu obsahu, správam a interaktívnym online hrám pri rýchlostiach až 240 kb/s.

Véčko Z500 zároveň podporuje Push to talk cez mobil, čo umožňuje obojsmernú komunikáciu ako pri vysielačkách.

Pri odosielaní a prijímaní dát podporuje Z500 štandard EDGE Class 10, čo bude najrýchlejšie riešenie EDGE dostupné na trhu. Zabudovaný fotoaparát VGA dokáže zaznamenávať snímky aj videoklipy vďaka technológii QuickShare.

Vnútorný displej zobrazuje 65 536 farieb, externý 4096 farieb s podporou funkcie Caller ID (zobrazujú sa na ňom fotografie priradené k menu volajúceho).

Z500 obohacuje tradičné možnosti komunikácie ako je e-mail, MMS a instantné správy o možnosť zasielania videospráv. Klient pre instantné správy vychádza zo štandardu Wireless Village a podporuje chat a lokalizačné služby.

Ponúka aplikáciu MusicDJ s mixom 16 stôp, vymeniteľné predné a zadné kryty Style-Up a umožňuje zahrať si 3D Java hru s podporou funkcie vibration feedback (telefón vibruje podľa situácie v hre) a externej konzoly Sony Ericsson Gameboard.

Z500 sa začne predávať v 3. štvťroku.

Špecifikácia mobilu:

GSM (850/1800/1900)

EDGE Class 10 (4+2)

Váha: 110g

Rozmery: 93 x 49 x 24 mm

Čas hovoru: do 10 hodín

Pohotovostný čas: do 11 dní