Zaujímavosti zo sveta televíznych seriálov na internete

Internet je pomerne novým médiom, no televízia už patrí z časového hľadiska k starším dámam. Sledovanie televízie je stále populárne a zdá sa, že sa to nebude meniť ani v nasledujúcich rokoch, i keď je pravda, že internet jej môže v najbližšom čase začať

24. feb 2001 o 0:35 (msp)



„dýchať“ na chrbát. Technológie sa stále zlepšujú, a tak sa určite dočkáme silnej konkurencie medzi televíziou a internetom. Televízne médium neslúži iba na prijímanie informácií, ale čoraz viac sa stáva pre nás akýmsi druhom relaxácie a zároveň nás oberá o množstvo krajších životných zážitkov a chvíľ. Na druhej strane nám prináša priamo do našich domovov zábavu.

Televízne seriály sa delia do viacerých skupín. Poznáme situačné komédie (sitcom), telenovely, televízne seriály (soap opera). V nasledujúcich riadkov sa pokúsim o ich definíciu a nájdete tu aj internetové adresy na konkrétne seriály.



SITUAČNÉ KOMÉDIE = SITCOM

Zábavy nie je nikdy dosť! Možno si práve toto povedali americkí tvorcovia televíznych seriálov, tzv. sitcomov a natáčajú stále nové a čoraz bláznivejšie zábavné seriály určené pre širokú verejnosť.

Prečo sa im hovorí sitcomy alebo inak povedané gaučové komédie? Ak ste si pri ich pozeraní všimli, skoro v každom seriály je ústredným predmetom gauč. Nájdete ho v domácnosti u Rossieanne, Billa Cosbyho, Frasiera, u rodiny Tenrových zo seriálu Plný dom...Sitkom znamená situačná komédia, z toho vyplýva, že sa skladá z rôznych humorných situácií, z ktorých následne vzniknú iné humorné situácie. Natáčanie prebieha vo filmových štúdiách, kde sa postaví obytný priestor a iné dôležité interiéry a dekorácie pre simuláciu exteriéru. Charakteristickým znakom sitcomov je veľké množstvo častí rozdelených do niekoľko sérií. Jedna séria má okolo dvadsať častí. U najpopulárnejších sitcomov počet sérií neustále narastá. Každá časť trvá menej ako pol hodiny. Hlavných predstaviteľov môže byť niekoľko alebo ide len o jednu osobu, okolo ktorej sa stále pohybuje niekoľko nemenej dôležitých postavičiek. Dej sa odohráva v súčasnosti a zasahuje každodenný život. Témy sú taktiež zo života. Každá postava má svojský charakter a len v niektorých prípadoch sa ich charaktery menia a posúvajú dopredu. To znamená, že ak hral niekto na začiatku seriálu zlého a protivného človeka, je len malá pravdepodobnosť, že na konci seriálu sa táto postava premení na vľúdneho a milujúceho dobráčiska. A to je aj základnou črtou týchto gaučových seriálov. Nejde o zmenu niečieho charakteru, ale hlavne o „srandu“ a tá bude práve s nemeniacimi sa postavami. Jediné, čo sa mení je výzor postáv (ich oblečenie a celková vzhľad sa prispôsobuje móde). Dejová zápletka nepresahuje jednu časť a len niekedy má svoje pokračovanie v nasledujúcej časti. Hlavným kritériom je, aby dejová zápletka mala svoj vznik a koniec v tej istej časti, pretože jednotlivé časti na seba nenadväzujú. Nemusíte sledovať každú časť, aby vám niečo neuniklo. Km takýmto seriálom neodmysliteľne patrí vopred nahraný smiech, ktorý sa púšťa vtedy, keď by sa mal divák zasmiať. Samozrejme, že je to dosť primitívne a nášmu slovenskému divákovi netreba predkladať akúsi šablónu na to, aby sa smial.





Slovenské televízie nám doteraz ponúkli niekoľko situačných komédií, samozrejme, amerických, veď v tejto krajine majú svoj pôvod. Sitcom Frasier si našiel svojich priaznivcov aj na Slovensku. V skratke vám ho priblížim. Rozvedený psychiater Frasier Crain (Kelsey Grammer),otec jedného syna, pán v stredných rokoch, pracuje ako rozhlasový moderátor. Má vlastnú reláciu, v ktorej dáva rady svojim utrápeným poslucháčom. V jeho okolí sa pohybuje viacero zaujímavých a komických postavičiek ako napr. jeho asistentka Roz Doylová (Peri Gilpin), ktorá neustále hľadá správneho muža. Frasierov brat Niles ( David Hyde Pierce ) je taktiež psychiater. Oženil sa s veľmi bohatou ženou, Marisou, ktorú v žiadnej časti neuvidíte (niečo podobné ako ste nikdy nevideli manželku inšpektora Colomba), stále o nej hovorí, no divák môže z Nilesových rečí iba tušiť ako naozaj vyzerá. Niles je platonicky zaľúbený do Daphne Moonovej (Jane Leeves), ktorá žije v jednej domácnosti s Frasierom a jeho otcom Martinom Crainom (John Mahoney). Frasierov otec je bývalý policajt, ktorý pre poranenie v službe už nemôže vykonávať svoje povolanie. Daphne sa stará o jeho fyzickú kondíciu, pomáha mu každý deň cvičiť. Humorné situácie vznikajú veľmi často a divák sa má naozaj na čom zasmiať. Frasier si s otcom mnohokrát „lezú“ na nervy, Niles sa nedokáže normálne správať v prítomnosti Daphne a každé jej slovo je pre neho ako balzam na dušu. Je zaujímavý vzťah dvoch bratov psychiatrov, ktorí riešia každodenné problémy veľmi svojsky. Sitcom Frasier získal v USA veľa prestížnych ocenení a samotní jeho predstavitelia sa umietňujú na popredných miestach napr. pri udeľovaní cien Emmy. Oficiáne stránky sitcomu Frasier nájdete na adresách www.paramount.com/television /frasier

a http://www.nbci.com/LMOIDI/bb/fd/0,946,-0-2180,00html

Neoficiálne fanúšikovské stránky sú napr. http://daphnecrane.homestead.com/

- je venovaná najmä Daphne a Nilesivi, users.lanminds.com/eunice/frasier/ - nájdete tu infomácie o hlavných predstaviteľoch, www.geocities.com/SouthBeach/Port/8405/ (všetky linky sú v anglickom jazyku).





Ďalším zábavným a zároveň rodinným sitcomom je Plný dom (Full House). Možno už pri názve sa vám z pamäte vynárajú mená hlavných postáv: Danny Tanner (Bob Saget)- otec troch dcér, Donna Jo Tannerová alias D.J.( Candace Cameron)- najstaršia z dcér, Stephanie Tannerová (Jodie Sweetin)- prostredná dcéra, Michelle Tannerová (v tejto úlohe sa striedali dvojičky Mary-Kate a Ashley Olsenové)- najmladšia dcéra. Danny vychováva po smrti svojej manželky deti sám, nasťahuje sa k nemu jeho priateľ Joey Gladstone (Dave Coulier), stále veselý chlapík, ktorý má rád kreslené rozprávky a komixy. Rád napodobňuje sjich kreslených obľúbencov a tým sa aj živý. Do ich rodiny pribudne ďalší člen, brat Dannyho manželky Jesse Katsopolis (John Stamos). Jesse je hudobníkom. Trojica mužov sa dobre dopĺňa, pretože majú prácu v tej istej oblasti. Danny je televíznym moderátorom ranného vysielania s názvom zobuď sa San Francisco. Už z tohto je jasné, že celý dej sa odohráva v meste na západnom pobreží USA, v San Franciscu. Jeho moderátorskou kolegiňou je Rebecca Donaldsonová (Lori Laughlin), ktorá sa spozná s Jassem, zaľúbia sa do seba a zoberú sa...Postava Rebeccy mala byť pôvodne v seriály len epizódna, ale nakoniec tam zostala na veľmi dlho, tak ako aj postava „neznesiteľnej“ susedky kamarátky D.J., Kimmy Gibblerová (Andrea Barber). Plný dom sa po niekoľkých sériách a viac ako sedem ročnom natáčaní skončil. Jeho predstavitelia sa pustili do iných projektov. Pre zaujímavosť, Andrea Barber sa dala na štúdium v Nemecku, Candace Cameron sa vydala za jednu z amerických hokejových hviezd a dvojičky Olsenové už majú vlastný seriál. Všetky zaujímavosti o nich nájdete na týchto adresách: www.fullhouseshow.bizland.com/ , www.geocities.com/TelevisionCity/Set/4907/ , members.nbci.com/meijerm/FullHouse.htm , www.fullhouse.cc.st/ ävšetky linky sú v anglickom jazyku).





Pre mnohých neodolateľný a stále vtipný Bill Cosby je večným televíznym hercom. Má vlastné sitcomy a aj televízne seriály, pr. Cosbyho prípady. Pre slovenského diváka sa stal stelesnením doktora Haxtabla, ktorý zažíva humorné chvíle so svojou veľkou rodinou. Má množstvo aktivít a preto existuje veľké množstvo adries, kde si môžete o ňom niečo prečítať. Väčšina týchto stránok obsahuje linky na iné adresy. Z veľkého množstva vyberám mrshowbiz.go.com/people/billcosby/ , kennedy-center.org/honors/history/honoree/cosby.html , www.tvparty.com/cosby1.html , www.lonline.com/Facts/People/Bio/0,128,3617,00.html?msn , www.timvp.com/cosbysh.html (všetky linky sú v anglickom jazyku).





Medzi tie najzábavnejšie a určite aj najsledovanejšie patrí sitcom Priatelia. Momentálne sa každý večer objavuje vo vysielaní jednej komerčnej televízie. O čom sú? No predsa o priateľstve troch mužov a troch žien. Táto situačná komédia zaznamenala veľký úspech vo viacerých krajinách a mená hlavných predstaviteľov sú známe všetkým priaznivcom sitcomov. Monica, Rachel, Phoebe, Ross, Joey a Chandler sú mená ich. Hľadajte na adresách: utenti.tripod.it/k1lnas/ (angličtina), www.nbci.com/LMOID/bb/fd/0,946,-0-2184,00.html (angličtina, domovská stránka). V českom jazyku si môžete niečo o Priateľoch prečítať na mujweb.atlas.cz/www/central/blue.htm , v slovenskom jazyku na www.friends.miesto.sk/ a friend.home.sk/



Samozrejme, že situačných komédií vzniklo veľa a slovenské televízie taktiež zakúpili omnoho viac sitcomov. Za zmienku stoja sitcomy Marphy Brownová, Takí normálni mimozemšťania, Dharma a Greg, správna Susan, Sabrina, malá čarodejnica, Alf....

Aj na slovenské televízie už majú za sebou skúsenosti s tvorbou sitkomov. Nebolo ich veľa, ale po vzore úspešných českých Novákovcoch, ktorých vysielala česká súkromná televízia sa podujali vytvoriť niečo podobné aj naše dve súperiace televízie. Jedna si vymyslela Silvánovcov, druhá stvorila niečo o duchoch. Tieto patrili ešte k tým vydarenejším. Boli aj sitcomové prepadáky, no ich názvy nestoja ani za zmienku.

TELENOVELY



Zvláštnym a u nás už veľmi obľúbeným typom televíznych seriálov sú telenovely. Bývajú väčšinou argentínskej alebo mexickej produkcie, niekedy sa stretneme aj s koprodukciou argentínsko – talianskou. Tento typ seriálov je veľmi obľúbený v celej latinskej Amerike a za posledné roky sa dostal aj na iné kontinenty. Telenovely majú veľa častí, niekedy ich počet presahuje dve stovky. Ústredným motívom je láska a boj o ňu. Hlavná hrdinka je vždy pekná, príťažlivá, na začiatku seriálu veľmi naivná a na jeho konci sa z nej stane moderná a zocelená žena. Tomu však musí predchádzať tvrdý boj. Hlavnej hrdinke sa do cesty postaví mnoho prekážok, no tou najväčšou býva majetková nerovnosť zaľúbencov. Je jasné, že tou nesolventnou stránkou je práve ústredná ženská postava. Niekedy sa sama hrdinka postaví osudu do cesty a ide si vlastnou cestou a tak získa úspech, uznanie a nakoniec aj lásku (napr. Jednoducho Mária), alebo sa zlou hrou osudu ocitne v úplne inom prostredí, než sa narodila (napr. Esmeralda), no nakoniec ju opäť osud privedie do správnej rodiny a tým získava aj majetok. V prípade Rosalindyišlo o kombináciu oboch prípadov, t.j. sama si vybudovala kariéru a našla svojich ozajstných rodičov.

Slovenskí diváci reagujú na telenovely rôzne. Ak môžem, tak ich rozdelím do troch skupín. Prvá je tá, ktorá musí vidieť každú časť. Druhej nevadí, keď si pozrie iba niektoré časti, lebo vie, že o nič podstatné neprišla, pretože spätne sa niektoré situácie opäť divákovi ukazujú v podobe myšlienok hlavných hrdinov. Poslednou, treťou skupinou sú tí diváci, ktorí takéto seriály nemôžu ani „cítiť“.

V čom tkvie toľká obľúbenosť telenoviel? Moja odpoveď je, v ženách. Hlavné hrdinky sú niekedy až veľmi zidealizované, práve tak ako my, obyčajné ženy túžime byť. Priznajme si, že skoro každá z nás minimálne raz v živote zatúžila mať to, čo v telenovelách nakoniec získa naša hrdinka. Možno by sme aj my prešli takú cestu za láskou a šťastím, len aby sme mali svojho vytúženého. Naivné? Určite! No telenovely snívajú za nás.

Na Slovensku majú väčšiu popularitu telenovely mexické, možno preto, lebo sa nenatáčajú stále v štúdiách, ale aj vonku, v prírode, na reálnej ulici. Prvou telenovelou, ktorá zaznamenala veľkú sledovanosť bola Jednoducho Mária, po nej prišli iné napr. Esmeralda ( adresy na české a slovenské stránky www.mujweb.cz/www.apache/esmeralda/ - adresa pre tých, ktorí zmýšľajú antiesmeraldovsky, www.webmart.sk/esmeralda/frame.html , free.blue.cz/mucker/esmi/ ), Kasandra, Labyrinty vášne... a pre mnohých nezabudnuteľná Rosalinda. Hlavná predstaviteľka Rosalindy, mexická speváčka Thalia, sa v decembri vydala za bývalého manžela Mariah Carriovej, Tommyho Mottolu. Svadobné fotografie a omnoho viac hľadajte na people.aol.com/people/001218/photo/photo3.html (anglicky), radioytelevision.com/far%c3%A1ndula.htm (španielsky), niečo o jej partnerovi z Rosalindy je na mextelenovela.narod.ru/En/Notes/Carillo.html (anglicky), množstvo obrázkov nájdete na cgi.tripod.com/Thalia_Fan/cgi-bin/thalyvision.cgi?go=allpict&menu=menu4 V poslednom období sa roztrhlo vrece s telenovelami, a tak si nemôžem pamätať všetky názvy...



TELEVÍZNE SERIÁLY, TZV. SOAP OPERAS



Americký výmysel! Soap Operas, čo znamená niečo ako príbeh s nadľahčeným dejom, pretože soap je mydlo, a z neho sa dajú robiť bublinky. Čím sa vyznačuje tento druh televíznych seriálov? Veľkým množstvom častí. Niektoré soap operas majú viac ako tisíc častí. Inak sa im hovorí, nekonečné seriály. Medzi tie u nás najznámejšie patria Dynasty, Dallas, Sunset Beach, Dni našich životov (Days of Our Lives), Mladí a nepokojní, Providence...Nejde o vyslovene zábavné seriály, pretože majú veľkú dávku dramatickosti. Dej je neúmerne rozťahaný a stále pribúdajú nové a nové časti, prichádzajú noví herci, vymýšľajú sa nové zápletky... Stane sa, že keď to prestane niekoho baviť a zriekne sa svojej postavy, vystrieda ho iný. Nesú v sebe tiež ako telenovely, veľkú dávku nereálnosti. Dá sa povedať, že sú to tiež telenovaly na americký spôsob. V USA sú sponzorované mnohými firmami a herci v nich hrajúci sú tak ako filmový herci veľmi populárni. Málokedy sa stane, že televízny herec sa presadí aj na filmovom plátne. Kde môžete na internete hľadať soap operas? Adries je veľmi veľa, čo svedčí naozaj o ich sledovanosti, a preto vám poskytnem iba niektoré z nich. members.aol.com/soaplinks/ (anglicky) – tu nájdete odkazy na mnoho ďalších liniek. cincinnati.com/freetine/soaps.html , niečo z ich histórie si prečítajte na www.rollanet.org/~mary/soapshistory.html,

http://www.soapcentral.com/soapcentral/index.html

soaps.about.com/tvradio/soaps/mbody.htm (všetky linky sú v anglickom jazku).



Nedá sa obsiahnuť celá škála televíznych seriálov, pretože by som rovno mohla napísať knihu, ale možno, práve vy, máte radi napr. ER, Chicago Hope, Ally Mc Bealovú....Kam by ste ich zaradili? Aké typy televíznych seriálov sa vám najviac páčia? Možno niekedy nabudúce sa budeme venovať niektorému z vašich obľúbencov.