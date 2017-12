Anketa

Redakcia SME preverovala aktuálnosť údajov v databáze telefonátmi na niektoré z čísiel. Volaných sme sa spýtali, čo si myslia o tom, že ich telefónne čísla a osobné údaje sa dostali na internet.

8. mar 2004 o 0:00

PETER KOLLÁRIK, generálny riaditeľ Siemensu: "Nečudujem sa ničomu. Je to určite v rozpore so zákonom na ochranu osobných údajov."

Policajt pracujúci na utajenom odbore: "Nepáči sa mi to a zvažujem, či nepodám trestné oznámenie, že sa tieto údaje dostali na verejnosť. Jednoznačne bol porušený zákon o ochrane osobných údajov. Ich ochrana proti zneužitiu je v inštitúciách slabá, štátny dozor nedostatočný. Aj kooperácia našich zložiek s operátormi je veľmi biedna. Táto situácia by sa mala ošetriť zákonmi tak, aby bolo možné vyvodiť sankcie za únik dát."

JOZEF UHRÍK, predseda predstavenstva Volkswagenu Slovakia: "Som veľmi nepríjemne prekvapený. Musíme ihneď urobiť určité opatrenia."

Číslo registrované na SIS: "Ako sa voláte? Váš telefonát je žart, nie?"

Číslo registrované na SIS: "Ako ste prišli na moje číslo? Ja nemôžem v tejto veci podať informáciu." (Takisto žiada presné údaje o telefonujúcom.)

LADISLAV PITTNER, riaditeľ SIS: "Únik siaha do roku 2002, vrátane. Podľa nás je to niečo, čo súvisí s nečestnou činnosťou."

JURAJ MIHÁL, bratislavský sudca: "Je to neférové, majú zlé zabezpečenie dát. Organizácie môžu spracovávať údaje, ale tie musia byť chránené. Ak uniknú, nie je koho stíhať."

PAVOL RUSKO, minister hospodárstva: "Som už zvyknutý na to, že moje číslo má kde-kto. A navyše mám pocit bezpečnosti, pretože mi ho pomerne strážia. Je to môj vnútorný pocit od istého času. Viem si predstaviť ľudí, ktorým to veľmi prekáža a ktorí budú proti takému niečomu protestovať. Je na zamyslenie, aby sa prijali niektoré opatrenia, ktoré takejto situácii zabránia."

JÁN BAJÁNEK, generálny riaditeľ SARIO: "To sa nedá komentovať. Určite ma to neteší."