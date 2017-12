Český Aliatel chce získať licencie na Slovensku

10. okt 2001 o 14:04 TASR

Praha 10. októbra (TASR) - Spoločnosť Aliatel, ktorá v ČR poskytuje internetové, dátové a verejné hlasové služby z pevných telefónnych liniek, sa chce na Slovensku usilovať o všetky licencie, ktoré sa budú udeľovať. Teda aj na 3. mobilného operátora, ktorú sa mu nepodarilo získať v ČR.

Aliatel v záujme toho založí v SR dcérsku firmu. "Budeme tak pripravení na liberalizáciu telekomunikácií, ku ktorej v SR dôjde od 1. januára 2003, i na rozšírenie našich aktivít do Maďarska a Rakúska," povedal generálny riaditeľ Aliatelu Jiří Hubka.

Na otázku, či sa Aliatel nezúčastní na aukcii o licenciu na prevádzkovanie novej generácie mobilných sietí (UMTS), tlačová hovorkyňa Aliatelu Martina Kemrová odpovedala: "Ak by sme záujem mali, médiá by to už dávno vedeli". Informoval o tom český denník Právo.

