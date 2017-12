Conan: The Dark Axe - ako dopadla najnovšia slovenská hra?

V predvianočnom rozhovore s Mariánom Hollerom domáceho tímu Cauldron sa už dalo čo-to vytušiť o smerovaní vtedy ešte len pripravovanej 3rd-person akčnej adventúry Conan. Lenže poznáte to - sľuby sa sľubujú... Preto som k trojcédéčkovej hernej adaptácii na

3. mar 2004 o 11:24 Marián Kluvanec

V predvianočnom rozhovore s Mariánom Hollerom domáceho tímu Cauldron sa už dalo čo-to vytušiť o smerovaní vtedy ešte len pripravovanej 3rd-person akčnej adventúry Conan. Lenže poznáte to - sľuby sa sľubujú... Preto som k trojcédéčkovej hernej adaptácii najslávnejšieho barbara fantastiky pristupoval s obavami aj nádejou, rešpektom i predsudkami.

Keď sa posudzuje produkt z vlastnej rodnej hrudy, môže byť otázka objektívneho postoja k hodnoteniu prinajmenšom spochybnená. Avšak nie len smerom pozitívnym (nekritické vychválenie titulu s odôvodnením, že „veď na to, že je to slovenské, je to dobré“), ale aj opačne. Osobne som sa preto prestal snažiť zachovať si k tomuto dielku odstup a vzal to napokon vzal pekne zostra, kriticky a pod drobnohľadom najprísnejších kritérií recenzenta počítačových hier.

Odklikávam ikonku s Conanovou tvárou. Po niekoľkých úvodných screenoch sa spustí enginové intro. Výrazný hlas rečníka - rozprávača nás s patričnou dávkou pátosu uvedie do hrdinovho života. Neznalí sa dozvedia kto ten Conan vlastne je, odkiaľ pochádza a prečo sa o ňom aj v tej najzapadnutejšej krčmičke rozprávajú neuveriteľné historky. Kamera zatiaľ krúži po stredovekej knižnici, čo navodí atmosféru rozprávania rozprávky pre dospelých (lebo tento príbeh dobré víly ani Popolušku neobsahuje). Ďalej sa dozvedáme, že Conan je na ceste do rodnej dediny v Cimérii, ale tu už preberá štafetu o čosi dynamickejší obraz cválajúceho barbara. Keď konečne dorazí domov, nachádza len spúšť a z úst umierajúceho starca si vypočuje, čo sa vlastne stalo. Akýsi jazdci sa dožadovali istého by-passera aj s jeho magickým objektom. Dedinčania odmietli vydať ho a tak obležníkom neostávalo iné logické riešenie, ako zrovnať obec so zemou a vziať si svoje násilím. Nešetrili ani ženy, ani deti a na moje (milé:-)) prekvapenie, sú scény vraždenia a plienenia zobrazené vcelku explicitne. Tak to má aj byť, veď Conan nie je Sonic, ani E.T., ale plnokrvný BARBAR a hra by zahmlievaním naturalistických momentov stratila správne grády, ba možno aj opodstatnenie.

Nuž a tak začína Conanovo putovanie magickými krajmi svojich svetov. Vedený pomstou, vydá sa po stopách tlupy vrahov, skrývajúcich svoju ošklivosť za karnevalovými maskami cudzích kultúr. Hudba otcovho meča naučí zlotrilcov tancovať - ale to už je v rukách hráča. Treba tu povedať, že krvi je v hre nadostač (a Conan tiež ašpiruje na Jenského plaketu), no kto sa tešil na odlietajúce údy, tešil sa nadarmo. Hra je teda brutálna (z ešte teplých vnútorností zabitého zvera sa „dymí“), ale drží sa hlavného prúdu dneška, t. j. neuvidíte nič, čo by bolo úplne „gore“. Takže toľko informácia pre fanúšikov splatterpunku:-).

V posúvaní deja mi Conan pripomína LOTR: Return of the King, alebo trochu aj Enter The Matrix. Nie však multimediálnosťou, ale segmentáciou diania na kratšie a dlhšie sekvencie. Takže Conan chvíľu uteká, pobije pár gaunerov, vezme artefakt a už nasleduje enginová animačka, zohrávajúca úlohu rozprávača bez slov. Pri hraní si jeden pripadá ako keby čítal nejakú zo série fantazijných kníh „hra na hrdinu“, kde na určitých miestach sami určujete dej. Atmosféry je našťastie nadostač a je dosť hodnoverná, takže hoci nepatrím medzi zaslepených fanúšikov žánru fantasy, myslím si, že chytí najviac práve ich. Ale vyšantí sa každý, kto má rád akčné hry s adventúroidným podtónom. Ten tu funguje v krátkosti tak, že máme inventár, v rámci ktorého môžeme sejvovať/dopĺňať energiu/obliecť Conanovi čiapku, uskladniť artefakt a podobne. Alebo napr. v ľadovej jaskyni treba udrieť na gong, aby sme sa dostali ďalej. K tomu však potrebujeme vhodný predmet, ktorý sa nachádza na opačnom konci miesta (k dispozícii máme aj mapku). Tam sa treba najprv prebojovať. Potom sa môžeme vrátiť, udrieť na gong a spustí sa animácia.

Conan je síce „teleso“, ale to ešte neznamená, že by nebol obratný a pohyblivý. Dokáže skákať, plaziť sa po kolmej stene a podobné kúsky. Najspektakulárnejšie je však jeho oháňanie sa mečom, sekerou, palcátom, ale aj päsťami, či nohami. Dobré ovládanie jednotlivých ťahov a ich správna kombinácia robí nepriateľské potýčky skutočne hodnotným pozeraníčkom, aké na obrazovke nebolo vidieť už dobre dávno. Systém boja je podarený, Conan sa sám „zameria“ na vhodný cieľ (ak je ich viac naraz) a už to ide. Je to vyriešené veľmi šikovne a určite lepšie, ako to má napr. Gladiator: Sword of Vengeance. A po násilnej smrti Conana náhodou hra nekončí, ale hrdina dostane šancu prebojovať sa späť do ríše živých, čo väčšinou nie je žiadny problém.

GRAFIKA 7 / 10

POZN.: Ak nemáte nainštalovaný DirectX9 a novšie ovládače ku grafickej karte, môže vás hra vyhodiť už v podzemí bohyne múch - mne s Radeon 9200 pomohol len tvrdý reštart. Ale potom už (by malo) všetko fungovať v pohode.

S grafikou sa tvorcovia celkom pohrali, hoci by najmä dizajn úrovní mohol byť nápaditejší (takto sa nijak nevyníma zo zaužívaného štandardu, viď. napr. Rune). O technických parametroch ako „anizotropný antialiasing“ sa tu rozpisovať nebudem, skôr treba pochváliť rozmanitosť postáv a ich animáciu, podobne ako detailnosť textúr (aj keď u mňa vyzerali kríky niekedy ako placky:-)). Prostredie síce nie je super interaktívne, ale aspoň z časti rozbitné (daň za konzolovosť). Žiaľ, pri porovnaní s posledným podobným titulom, už spomínaným Gladiator: Sword of Vengeance, sa javí vizuálna stránka Conana byť trochu slabšou. Aj keď raz vbehla moja mamka do izby, keď som práve drtil level s pokladmi a zvolala: „to je ale pekné!“

INTERFACE 7 / 10

Cauldron dokázal, že kombá na PC sa dajú robiť aj jednoducho! Ovládanie je totiž na 100% optimalizované pre potreby PC gamera a WSAD, šípky a myška plus pár extra kláves sa ukazuje ako ideálna voľba. Trochu som bol rozčarovaný z inej veci, a to, že hra nedetekovala môj Bullfrog vibračný gamepad ani po prepnutí ovládača v menu. To veru nie je pekné! Aj s kamerou to občas zahapruje, ale stále nejde o väčší bug, ako napr. v novom Sonicovi, kde vám občas textúra zakryje výhľad na pol obrazovky, vrátene hlavnej postavy.

HRATEĽNOSŤ 7 / 10

Pýtam sa sám seba, či môžem Conana porovnávať s klasikou Golden Axe. Zmenil sa len čas a priestor, kým hrateľnosť ostala na rovnako vysokej úrovni? Nemôžem to povedať s určitosťou. K obom hrám som sa rád vracal, ale či z Conana urobia hráči klasiku, to je zatiaľ vo hviezdach. V každom prípade ide o dosť motivujúcu záležitosť s autentickou atmosférou a dynamickou akciou, kombinujúcou logické a adventúrne prvky (zapájanie mozgových závitov a využívanie rozhovoru ako „posúvacieho“ prvku spomaľuje šialene odviazané oháňanie sa sekerou, varuje Zväz Slovenských Digitálnych Rubačov). Inak hre nemožno uprieť dávku originality, najmä v meste Kordava, kde vás opľuje ťava, zúčastníte sa gladiátorských hier a rozdáte niekoľko morálnych ponaučení tu žijúcim existenciám.

MULTIPLAYER update 9.3. 2004

Ako si poniektorí z vás už určite všimli v diskusii k článku, dostali sme oficiálne vyjadrenie od vývojárov hry, Cauldronu, ktoré potvrdzuje existenciu sieťovej hry. Aktivuje sa však špeciálnym patchom, ktorý si môžete stiahnuť z internetu po vložení CD s hrou do mechaniky. Za tento nedostatok v recenzii sa ospravedlňujeme, a tu už Marián Holler, PR manager Cauldron: "Conan sa dá hrať online na PC cez Gamespy a na Xboxe cez Xbox Live!. K dispozícii je 16 bojových arén, kde sa môže 8 hráčov sekať po sieti (great fun), na výber máš 16 postáv a každá reprezentuje určitý štýl boja s danou zbraňou. Módy: deathmatch, bodycount (boj s AI), timechalenge (boj s AI) and one vs. one."

ZVUKOVÉ EFEKTY 7 / 10

Pri tej hudbe (pozri nižšie) sú akékoľvek zvuky k ničomu :-). Bojová vrava je nimi dotváraná dostatočne a viac ani netreba. Páčky, prepínače, rinčanie zbraní, výkriky a iné soundy sú teda presne také, aké majú byť a je ich celkom dosť. Dokonca hudbe miestami alternuje dunivý ambient nástrojov pripomínajúcich world music, alebo presnejšie jeho hrozivo ladená vetva. Subwoofer dostane zabrať, ale viete si predstaviť tajomný rituál magického kmeňa s doprovodom vysokých tónov? A nezabudnime ani na hlasový prejav niektorých nepriateľov („I smell blood“), od ktorého môžu človeku po polnoci nabehnúť aj nejaké tie z-z-zimomriavky.

HUDBA 8 / 10

Štyri z päť? Ako ináč! Kto nezabudol na heroický výkon hudobníkov z Chasera, vie o čom je reč. Miestami hudba pripomína Orffovu Carmina Burana - všetky tie chorály, inštrumentálne orchestrálky, dramatické melódie a nápevy, prekvapujúce aranžmá. Budem patriot, keď poviem, že západniari sa (po tejto stránke určite) majú od nás čo učiť?

INTELIGENCIA & NÁROČNOSŤ 6 / 10

Z troch stupňov obtiažnosti odporúčam začať s easy, kedy si človek môže všetky ťahy nacvičiť bez väčšieho rizika straty života. Lebo sejvovať sa dá len po nájdení zvláštneho kameňa, inak sa ide od posledného sejvu (POZOR - nie od začiatku levelu, hra autosave neponúka!). Toto ozvláštnenie zvyšuje napätie a vyžaduje si plnú pozornosť pri hraní a určite si nájde svojich obhajcov, rovnako ako aj žalobcov. Nepriatelia sú naskriptovaní, po zabití postupne fadeoutnú a ostane po nich len fľaška s healthom, alebo staminou (ukazovatele na čepeli meča v ľavej hornej časti obrazovky). Na easy som najväčšiu hrozbu videl v páde z plošinky, ale zase ani kántriť príšerky sa nedá hlava – nehlava a treba útoky občas aj vykryť, stiahnuť sa a bojovať trochu aj s rozvahou. K úspechu napomôže aj cca 50 (!!!) ks combo úderov, ktoré sú upgradeovateľné až do troch silových úrovní kedykoľvek počas hrania (výmenou za body za zabitých nepriateľov). Srdce starého coin–op maniaka plesá nad ladnými pohybmi svojho smrť rozdávajúceho hrdinu!

ZÁVEREČNÝ VERDIKT 7 / 10

Čo si budeme nahovárať, Conan sa podaril. Nie je to síce žiadna super bomba, ktorá otrasie celým herným svetom, ale určite sa zaradí medzi lepšie tituly roku 2004. Navyše len s nesmelým hláskom, ale predsa - na drzovku - prehlasujem, že Conan prekonal Chasera. Či sa mu to podarí aj v rebríčkoch predajnosti, uvidíme čoskoro. Držím palce a už sa teším na ďalší podarený kúsok od Cauldronu (možno konečne nejakú 2D old school bojovku:-)).