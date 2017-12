Veľký test čiernej verzie Sony Ericsson T630

Nástupca populárneho modelu Sony Ericssonu T610 s označením T630 vzbudil zaslúženú pozornosť. Otestovali sme pre vás čiernu verziu určenú pre celosvetovú sieť T-Mobile.

Nástupca populárneho modelu Sony Ericssonu T610 s označením T630 vzbudil zaslúženú pozornosť. Model T610 je totiž kontroverzný – mnohí užívatelia naň nedajú dopustiť, no mnohým iným zas prekážali niektoré črty a nedotiahnuté funkcie. Vyriešil model T630 neduhy T610, ako je pomalý softvér, miestami nelogické ovládanie, či nepoužiteľná Java?

Dizajn a klávesnica

Sony Ericsson T630 je podareným nástupcom – dizajn telefónu sa podstatne zlešil. Testovali sme čiernu verziu telefónu, ktorá sa exkluzívne predáva v sieti mobilného operátora T-Mobile. Vďaka príslušnosti slovenského EuroTelu do tejto siete sa čierna T630 dostala na Slovensko skôr, ako oficiálne uvedená strieborná verzia.

Telefón má veľmi silné spoločné rysy s T610, no výraznými zmenami prešla klávesnica. V T630 nahradil drobné klávesy masívny plastový blok. Klávesy sú v ňom zoradené tesne vedľa seba, sú teda podstatne väčšie a vďaka vypuklému tvaru sa veľmi dobre ovládajú. Zväčšená klávesnica si rozhodne získa každého užívateľa. Podsvietená je efektným bielym svetlom. Joystick ostal v novinke rovnaký.

Mierne upravené sú aj boky a zadný kryt – zrkadielko je umiestnené pod objektívom v pretiahnutom ovále s imitáciou hliníka. Na pravom boku je tlačidlo na zapnutie WAP, na ľavom boku sú opäť tri tlačidlá – zapnutie fotoaparátu, a dve tlačidlá na ovládanie hlasitosti.

Tlačidlo zapínania ostalo v hornej časti.

Redizajn telefónu výrazne pomohol – lepšie sa drží v ruke, lepšie sa ovláda.

Ovládanie

Základné prvky ovládania ostali zhodné s T610 – presný päťsmerový joystick je doplnený štyrmi funkčnými tlačidlami. Dve sú určené na potvrdenie voľby na displeji, klasické „C“ slúži na mazanie údajov a špecifikom telefónov Sony Ericsson je tlačidlo „o krok späť“. Kombinácia týchto funkčných tlačidiel úplne nahradila klasické dve tlačidlá na zodvihnutie alebo ukončenie hovoru.

Pre užívateľov, ktorí budú T630 držať prvý raz bude nový systém ovládania náročný a neprehľadný. Po čase sa však naň dá zvyknúť.

Displej

Rozmery a rozlíšenie displeja v T630 sú rovnaké ako v T610 (128 x 160 bodov), jediná zmena nastala v tom, že T630 má aktívny TFD displej (v T610 je pasívny DSTN). Zmena displeja telefónu citeľne prospela – aktívny displej je lepšie čitateľný na dennom svetle a farby zobrazuje jasnejšie a presnejšie.

Menu telefónu

Menu je v T630 rovnaké ako v T610. Pri používaní T610 si mnoho užívateľov sťažovalo na pomalé odozvy a miestami nelogické ovládanie. Napriek tomu, že T630 používa úplne rovnaký hardvér ako T610 je pohyb v menu svižnejší a celkovo softvér pôsobí vyladeným dojmom. Medzi pretrvávajúce neduhy patrí pomerne dlhý čas od zapnutia telefónu po výber položky na SIM karte – v T610 to bolo 45 sekúnd, v T630 42 sekúnd. A to je stále veľa. Konečne sa však odstránil krok navyše pri volaní na číslo z adresára. Java aplikácie sú v T630 stále pomerne pomalé, aj keď prišlo k zlepšeniu.

V základnom zobrazení je až dvanásť ikoniek – Sony Ericsson, fotoaparát, obrázky a zvuky, pripojenia, internetové služby, správy, telefónny zoznam, organizér, vlastné menu, zábava, hovory a nastavenie. Položky menu nemožno meniť alebo presunúť podľa vlastnej potreby – veľmi chabo túto funkciu supluje položka Vlastné menu, v ktorej si môžete vytvoriť zoznam najčastejšie používaných funkcií.

Pomerne zložito sa tiež dostanete k zoznamu na SIM karte, systém vás doslova prinúti prekopírovať si kontakty do pamäte telefónu, aby ste si ušetrili kliknutia navyše.

Funkcie

Funkcie v telefóne sú zhodné s T610, navyše je len aplikácia My Friends. Na škodu, v testovanom telefóne táto aplikácia nebola nainštalovaná. My Friends je čosi ako obľúbené ICQ, teda instant messenger na chatovanie v reálnom čase s tým, že okamžite vidíte, kto z vašich známych je práve online.

Sony Ericsson T630 je manažérsky telefón, jeho výbava je preto prispôsobená na efektívnu prácu. Prehľadne a prakticky sú riešené aplikácie na prácu so správami SMS, MMS a e-mailami. Pochváliť musíme aj prepracovaný a graficky prehľadný kalendár.

V telefóne nechýba ani štandardná funkcia Poznámky, obyčajný alebo opakovaný budík s funkciou snooze, stopky, kalkulačka a peňaženka na bezpečnostné kódy.

Telefón možno s okolím prepojiť okrem Bluetoothu aj infračerveným portom alebo doplnkovým káblom cez USB port. V telefóne je GPRS triedy 8 a WAP prehliadač vo verzii 2.0.

Pamäť v telefóne je rovnaká ako v T610 – 510 viacpoložkových miest v kontaktoch (jedna položka = jeden kontakt, takže ak si k jednému kontaktu priradíte 3 položky, v pamäti ubudnú tri miesta) a 2 MB zdieľanej pamäte na multimédiá a aplikácie. Veľkosť zdieľanej pamäte je nedostatočná, stačí pár aplikácií a zvonení navyše a pamäť je preplnená. Telefón si možno ľubovoľne personalizovať prostredníctvom farebných profilov (sú štyri, ďalšie si možno stiahnuť), obrázkových pozadí a šetričov obrazovky. T630 podporuje 32-tónové polyfonické zvonenia.

Výborne funguje synchronizácia s PC.

Fotoaparát

Integrovaný fotoaparát v T630 je rovnako ako v T610 priemerný, fotografie s rozlíšením 288 x 352 alebo 120 x 160 bodov sú použiteľné zväčša len v MMS. Pribudla možnosť softvérovo dopočítať obrázok na 640 x 480 bodov, no v praxi je táto funkcia nepoužiteľná. Dostupné sú len tri efekty – čiernobiely, negatív a sépia. Fotoaparát má aj samospúšť a funkciu nočné snímanie. Nafotené obrázky možno ukladať v telefóne, alebo odoslať cez infraport, Bluetooth alebo MMS.

Batéria

V telefóne je Li-Ion batéria s kapacitou 770 mAh, pri bežnom používaní vydrží približne 4 dni.

Celkové hodnotenie

Mnoho záujemcov sa rozhoduje, či si v ponuke EuroTelu vybrať lacnejší T610 alebo drahší T630. Rozhodovanie nie je jednoduché a ani my vám nedáme jednoznačnú odpoveď.

Hlavný rozdiel medzi telefónmi je v dizajne a v displeji. Podľa týchto kritérií by sme jednoznačne zvolili T630. Na druhej strane, rozdiel nie je taký citeľný a preto má starší a lacnejší T610 aj dnes množstvo skalných stúpencov, ktorých T630 neláka. Konečné rozhodnutie teda ostane len na užívateľovi, či zvolí miernu inováciu za vyšší poplatok alebo ostane pri klasike.