Chicago 1930 – gangsterka na americký spôsob

Predstavte si, kam by svet dospel bez angažovaných ľudí, ktorí nikdy neváhajú sabotovať nespravodlivosť daného politicko–spoločenského systému. Napríklad si zoberme skupiny pôsobiace v USA počas prohibície. Spoločným názvom im hovoríme Mafia.

1. mar 2004 o 0:00 Marián Kluvanec

Prívrženci taktických akcií typu Commandos a notorickí hráči českej Mafie sa konečne dočkali! Na pulty predajní sa dostala gameska, ktorá si požičiava kúsok z jedného žánru, kúsok z iného, trochu prerába otrepanú tému mafiánov dvadsiatych/tridsiatych rokov a ich prestreliek s políciou a tvári sa ako jednotný, navyše hrateľný celok. Desperados som kedysi drtil deň a noc a tak som sa takmer až triasol (pri cigare a poháriku škótskej) od napätia, ako projekt CHICAGO dopadne. Nebude to len ďalší neoriginálny klon svojho žánru, v ktorom sa zmenila iba grafika a mená hlavných postáv? Podarí sa autorom zo Spellbound Studios a Wanadoo priniesť s hrou nádych nefalšovanej atmosféry z prostredia italskoamerických bossov Capo di Tutti? A dočkáme sa aj mučenia, vyhrážania, zastrašovania, výpalníctva a ďalších pracovných metód, charakterizujúcich spôsob zháňania obživy chlapcov okolo Al Caponeho?

Robin Hood mal 2 CD, Chicago dorazilo na jednom. Vkladám ho s úctou a obavami pred Omertou do mechaniky. Na inštalačnom screene nabieha rázny chlapík so špáradlom v zuboch a zanedbateľným mašingevérom pod pazuchou. Je to ten notoricky známy obrázok, ktorý sa človeku v podvedomí vybaví v súvislosti s týmto typom hry. Po pár minútach je hra na disku a nasleduje prvé spustenie. Po firemných logách sa spúšťa prvá predrenderovaná animácia, ale čo toto je? Veď to začína skoro ako Mafia od Illusion Softworks! Automobil sa náhli nočnou ulicou, kým za jedným rohom mu rošťáci nachystali pascu. Ra-Ta–Ta a je to. Lenže čo to, vo vozidle nik nie je. Za to za chrbtom mafiánov sa vynára z tmy skupina šmolkov, ehm, chlapíkov v modrých uniformách. A pravá prestrelka môže začať...

Nadvihnuté obočie a mierne rozpaky charakterizujú môj stav po zhliadnutí úvodného videa. Asi som príliš náročný na originalitu, alebo boli autori príliš leniví vymyslieť niečo nové. S klišé sa to v hre hemží aj ďalej (hlavne čo sa hudby týka, viď nižšie). O čom je ale príbeh? Jack Beretto (to sme my) je pravou rukou Dona Falconeho, newyorského bossa, ktorý sa rozhodol ovládnuť Chicago. Tu si však moc rozdelili policajti s gangom Hanka O´Neilla, ktorý sa všemožne snaží získať si celé mesto pre seba. A tak je logické, že z príchodu nového rivala nie je nijak nadšený...

Toľkokrát videná schéma príbehu teda nekritických fanúšikov Krstného otca neoslní, ale poďme ďalej. Navolíme si najprv profil hráča, nasleduje výber strany - stoja tu policajné misie proti mafiánskym. Dátum pri oboch možnostiach naznačuje, že je vhodné začať kariéru ako zločinec, preto odklikávam a chystám prvú nábojnicu do Thompsona.

Otváracia misia sa snaží zaučiť, ale o nejakej zložitosti nemôže byť reči. Našťastie. Lebo čo bolo vymyslené, je dobré a toho vedome hra zaužívaný systém svojich predchodcov len mierne obmieňa. Zaujímavosťou je (od druhej misie) niekoľko RPG momentov - najímate mužov (každý má iné „kvality“), určujete im výzbroj, trénujete si ich (pridávanie skill pointov). Dôležitý je na akciu vybrať vhodný mix, t. j. Franky Čtyrprsťák omráči strážcu, Bonnie „Vedro“ Badalamenti zatiaľ vytiahne kolty a rozdá nejaké olovo. Keby niečo nevyšlo, je na Brascovi „Pilulka“ Corleonovi, aby lekárničkou vyliečil ranených. Pozn. autora: všetky použité mená sú len fikciou a prípadná podobnosť s reálnymi osobami je len náhodná :-). Za policajtov musí hráč v úlohe Edwarda Nasha vyšetriť vraždu miestneho prokurátora, ktorý to schytal nožom medzi lopatky. Ostáva nájsť nôž, vinníkov a prokurátorovu ženu. Počas pátrania je na mieste chovať sa ako pravý zástupca zákona, t. j. neútočiť na civilné obyvateľstvo a nevyhneme sa ani adventúrnym prvkom, ako rozhovory so svedkami.

Ešte k tým RPG prvkom - treba dodať, že v prípade hry Chicago 1930 ide najskôr o „taktickú izometrickú akčnú stratégiu s RPG a stealth prvkami“. Týmto som vyčerpal svoj recenzentský slovník klasifikácie herných žánrov a idem sa zamerať na hodnotenie jednotlivých položiek.

GRAFIKA 6 / 10

Nie je všetko zlato, čo je 3D. Ale ani klasické riešenia nemusia vždy byť tie najvhodnejšie. Darmo, časy ručne kreslenej (hoci do detailu vyčačkanej) grafiky už sú za nami. Starých amigistov len pichne pri srdci, zvyšok si šetrí peniažky na najnovšie grafické akcelerátory. Hra je teda 2D a síce jej tento šat svedčí, je už obnosený. Miestami som intuitívne stláčal koliesko na myši, dúfajúc, že pootočím mapu aspoň o pár stupňov, no ona stále nič. Kto však nehral Desperados ani Robina Hooda a chce si podobnú gejmu vyskúšať, bude od radosti tlieskať! Lebo 2D je dnes fakt vzácnosť, najmä v takej podrobnej a atmosférickej podobe, v akej sa vyskytuje v Chicago 1930.

INTERFACE 7 / 10

Ovládaniu naozaj veľmi nie je čo vytknúť- myška, šípky, klávesové skratky, všetko čo srdce ráči. Niektoré operácie možno trvajú dlhšie, ale pri takomto type hry nejde o nič vážne, alebo odsúdenia hodné. Lebo keď postupovať, tak tíško, pokojne... A s rozvahou profesionálneho zabijaka. Ikonky postáv sú na pravej strane obrazovky, odtiaľ si ich môžete navoliť, príp. niekoho (pravým tlačidlom myši) z vybranej družiny vylúčiť. Tu sa manažuje aj arzenál a nejaké hračky na uspanie/knokautovanie protivníka, len si nezabudnite všimnúť pri vybranej veci počet hviezdičiek, naznačujúci ako dobre vie daná postava s predmetom narábať.

HRATEĽNOSŤ 6 / 10

Nechcem ukrivdiť sympatickému projektu, ktorý vychádza v ústrety aj budget zostavám (hrateľný tuším od 650 MHz vyššie), ale viac ako 3 to dnes nebude. Jednak boli už spomínaný Desperados po všetkých stránkach prepracovanejší, jednak je ponuka Chicago 1930 na dnešnú dobu trochu primalá. A nie je problém sa kráľovsky zabaviť priehrštím iných titulov súčasného herného sveta (viď Beyond Good and Evil, ktorý dostal u nás maximálne hodnotenia).

MULTIPLAYER

Je to žalostné, ak chcete susedom robiť zle, ostáva len riešenie kameň - okno :-). Hra totiž multiplayer nepodporuje.

ZVUKOVÉ EFEKTY 5 / 10

Na českom dabingu sa zúčastnil napr. Tomáš Hanák (Cesta z města), my sme testovali pôvodnú verziu, preto porovnávať nebudem. Akurát sa niektorí kolegovia spoza moravských luhov a hájov sťažovali, že to nevyznie moc vierohodne a lepšie sa hrá anglická verzia. Ale im vadila čeština už v Mafii:-). Každopádne všetko dôležité si môžete prečítať v tzv. denníku, keby vám nejaká informácia ušla. Kto však s angličtinou iba začína, nech predsa len radšej volí CZ verziu, aby mu neušiel príbeh a jeho súvislosti. No a zvuky samotné nie sú žiadnym odpadom, len štandard, na ktorý sme zvyknutí, žiaľ je ich trochu málo.

HUDBA 6 / 10

Grafika ako spred roka sa stráviť (a hlavne pochopiť) dá, pristať na zanedbanú hudbu však nemôžem, veď práve ona má vytvárať tú správnu kulisu. Na prvé počutie je to v poriadku - basa a bicie v jednom veľkom tandeme s varhanmy, v závislosti od toho, čo sa deje na obrazovke. Postupne však nástrojová strohosť a melodická konzervatívnosť začnú vyvolávať mrákoty. Pre Mafiu zohnali autori licencie takých „nadľudí“ ako bol Django Reinhardt - so skladbami „druhého najlepšieho gitaristu na svete“ sa však tunajšie nemôžu porovnávať. Ak ale nie ste na hudbu nároční ako ja, hlava vás z nej nerozbolí a myslím si, že sa vám bude možno aj celkom pozdávať.

INTELIGENCIA & NÁROČNOSŤ 6 / 10

Hrá sa na troch voliteľných obtiažnostiach, začiatočníci uprednostnia easy, kedy ešte nemôžeme hovoriť o supermanstve UI. NPC postavy mi inak prišli naskriptované - zjavíte sa a už vás „berú“, ale niekedy sa vyložene nechajú knokautovať zblízka. Čudné. Jeden všeobecný tip: muníciu si šetrite na nevyhnutné prestrelky, lebo na niektorých miestach napr. v strede levelu čakajú praví ozbrojenci a keď všetko vystrieľate hneď na začiatok, pomôže často len kompletný štart od začiatku (ak nechcete prísť o členov svojej jednotky). O vašej úspešnosti informuje inak indikátor skóre, popularity a percentuálneho postupu.

V hre často pomôže aj spomalenie času (už zas nejaký bullet–time?), počas ktorého je dianie na obrazovke zobrazené akoby cez filmový pás a hráč má o dianí PREHĽAD. Nečakajte však nič prevratné, skôr len hračku naviac.

ZÁVEREČNÝ VERDIKT 6 / 10

Tvrdím, že človeka zabíja nadmerný stres, probiotická strava a hranie nepodarených počítačových hier. Našťastie ani jedno z uvedeného sa vám pri Chicago 1930 neprihodí, skôr naopak - osamelé piatkové večery už nebudete tráviť so zbierkou videokaziet pre dospelých, ale touto gameskou. Nie je to žiadna bomba, neobsahuje veľa originálnych prvkov a neoslní ani príbehom, ale svoj účel (príjemne zabiť čas) splní na sto percent.

PS: Ak vás tematika Ameriky dvadsiatych rokov zaujíma viac, skúste filmy ako The Godfather, či Road to Perdition. No v prvom rade si dovolím upriamiť vašu pozornosť na publikáciu V. P. Borovičku: Mafie. Autor v tejto vcelku hrubej knižke pútavo prerozprával nejeden historicky pravdivý príbeh z autentického prostredia amerických veľkomiest obdobia prohibície. A čo je najlepšie, v antikvariáte ju dostanete za babku. Best Buy!