Oznámená nová adventúra - Aura: Fate of the Age

28. feb 2004 o 20:39 Ján Kordoš

Celú hru budete vidieť z vlastného pohľadu, po lokáciách sa presúvate po vopred naprogramovaných trajektóriách. Po presune sa môžete pozerať okolo seba a kochať sa nádherným prostredím. Samotné lokácie vyzerajú na obrázkoch v našej galérii celkom pekne. Exteriéry sa dajú porovnať s nádhernou Syberiou, či Uru: Ages Beyond Myst. V hre sa dočkáme logických hádaniek, ich lúskanie nám spríjemní orchestrálny soundtrack. Aura: Fate of the Age by sa mala na naše obrazovky dostať 22. júna.

Zdroj: homepage