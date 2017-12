Príčinou absencie paušálneho dial-up pripojenia je podľa ST aj zneužívanie 019xy

27. feb 2004 o 17:33 TASR

Bratislava 27. januára (TASR) - Jednou z príčin, prečo na Slovensku absentuje paušálne dial-up pripojenie na internet, je podľa prezidenta Slovak Telecomu Miroslava Majoroša aj fakt, že číslo 019xy niektorí operátori zneužívajú na prenos hlasu cez internet (VoIP).

Slovak Telecom (ST), ako ďalej uvádza vo svojom vyhlásení, sa aj napriek tomu dohodol s Telekomunikačným úradom, že odloží avizované ukončenie smerovania dátovej služby prenosu hlasu prostredníctvom siete internet (VoIP) na čísla 019xy o dva mesiace. Pôvodne malo byť toto smerovanie ukončené k 1. marcu 2004.

Hovorca TÚ Roman Vavro k tomu uviedol, že úrad počas uvedeného obdobia vyrieši celý problém tak, aby podnikanie v oblasti poskytovania dátovej služby VoIP bolo pri štandardných podmienkach, respektíve v súlade s platnou legislatívou.

Podľa číslovacieho plánu vydaného TÚ, spresnil prezident ST, sú čísla z množiny 019xy určené len na poskytovanie prístupu do siete internet a s výnimkou jednej spoločnosti nie je žiadny operátor oprávnený poskytovať na číslach 019xy hlasové služby. Dodal tiež, že tí operátori, ktorí 019xy využívajú aj na prenos hlasu, zneužívajú nízku cenu za volania na toto číslo, pričom tá má výhradne slúžiť na podporu a rozvoj internetu na Slovenku. Ak by operátorom išlo skutočne iba poskytovanie internetu, tak nemôžu mať so zmenou produktu problém. "Naopak, uvítali by zmeny, ktoré prináša nový produkt," tvrdí Majoroš. Podľa jeho informácií z celkového počtu 24 poskytovateľov internetu už 18 premigrovalo na nový produkt.

Vo svojom vyhlásení ST tiež uvádza, že ak majú poskytovatelia internetových služieb záujem poskytovať hlasové služby, môžu sa na základe zmluvy o prepojení prepojiť so sieťou ST. Telecom taktiež informuje, že pripravuje nový produkt pre tých poskytovateľov, ktorí by chceli poskytovať VoIP, pričom nový produkt bude plne v súlade s platným regulačným rámcom.

Spor okolo VoIP sa začal keď ST predstavili nový produkt na smerovanie internetových hovorov. Kým doteraz sa prostredníctvom čísla 019xy dala používať aj služba VoIP nový produkt to umožňovať nebude. Aj keď podľa číslovacieho plánu vydaného TÚ sú čísla z množiny 019xy určené len na poskytovanie prístupu do siete internet a nie je možné na nich poskytovať hlasové služby, niektorí alternatívni operátory však číslovací plán porušovali a 019xy využívali aj na prenos hlasu cez internet. Odvolávali sa aj na fakt, že zatiaľ neexistuje žiadna iná možnosť, ako službu VoIP využívať, ako aj na neakceptovateľné podmienky uvádzané v zmluve o prepojení, ktorú predložil Slovak Telecom.