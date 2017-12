Medal of Honor: Pacific Assault – odplata za Pearl Harbor

Vojnová séria Medal of Honor si vydobyla medzi hráčmi čestné miesto na polici first-person strieľačiek z obdobia druhej svetovej. Po fenomenálnom úspechu Allied Assault a všetkých súvisiacich datadiskoch na nás autori z EA Games chystajú nový diel pod náz

27. feb 2004 o 15:54 Juraj Chrappa

Vojnová séria Medal of Honor si vydobyla medzi hráčmi čestné miesto na polici first-person strieľačiek z obdobia druhej svetovej. Po fenomenálnom úspechu Allied Assault a všetkých súvisiacich datadiskoch na nás autori z EA Games chystajú nový diel pod názvom Pacific Assault.

Medal of Honor: Pacific Assault postaví hráča do role mariňáka Toma Conlina. Po katastrofe menom Pearl Harbor povedie útok na Guadalcanal, aby nakoniec zaútočil na tropické pláže Tarawa Atoll, kde ho čaká víťazstvo na japonskými imperialistami. K dispozícii bude mať množstvo autentických zbraní, ktoré vývojársky tím konzultuje s vojnovými expertmi rovnako v predchádzajúcich dieloch, aby zabezpečil maximálnu autentickosť.

Pacific Assault po prvýkrát prinesie do série množstvo nových technológií. Quake 3 engine je predsa len riadne prešedivelý deduško. Najväčšou zmenou je nový grafický engine vytvorený špeciálne pre hru. Z jeho schopností spomeňme aspoň detailnú animáciu tvárí hlavných postáv v hre – vojaci presne artikulujú, pri hovorení im poskakuje ohryzok, časom starnú alebo im tvár poznačia zranenia. Oči taktiež vyzerajú veľmi realisticky vďaka správnemu odrazu svetla. Nakoniec je to zakomponovanie fyzikálneho enginu Havok, ktorý umožňuje realistické chovanie predmetov napr. pri výbuchoch (remember Max Payne 2, anybody?).

Hra silne podporuje multiplayer – hrať môže až 32 hráčov, pričom si môžu vybrať, či chcú hrať za Amíkov, Britov, Japoncov alebo niekoho iného.

Nový diel tejto obľúbenej série sľubuje zaujímavé vylepšenia, uvidíme ako to všetko dopadne. Tešiť sa môžeme na jún 2004. Dobrou správou tiež je, že po Pacific Assault, ktorý spracováva iba prvé dva roky vojny, budú nasledovať ďalšie diely z Tichomoria.