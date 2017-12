Colin McRae Rally 04 - dojmy z dema

Podraďujem na trojku, prudko stáčam volant vpravo, nechávam voľne bežať motor a v polovičke zákruty stláčam plynový pedál až na podlahu. Motor kvíli, otáčkomer ukazuje 8000 ot./min, ale šmykom sa mi podarilo vybrať zákrutu. Rýchlo otáčam volant vľavo, aby

27. feb 2004 o 0:08 Ján Kordoš

som vybral zákrutu. Srdce mi búši, ale ženiem sa ďalej za výhrou v časovke.

Očakávaná demoverzia Colin McRae Rally 04 sa objavila na internete 24. februára a fanúšikovia rally závodov mohli začať oslavovať – bolo totiž čo. Tretí diel Colina síce nebol až taký zlý, ale do dokonalosti mu chýbalo dosť a za najkvalitnejší môžeme považovať dvojku. Preto sa od štvrtého pokračovania očakávala hlavne božská hrateľnosť, ktorá by vyniesla fanúšikov štyroch kolies do rally nirvány. Aj sa tak stalo.

Obsah demoverzie bol známy už vopred, preto nikoho neprekvapil výber troch tratí (USA, Fínsko a Japonsko) a tátoša, ktorého Colin McRae osedláva v tejto sezóne - Citroen Xsara v špeciálne upravenej rally verzii. Na demoverziu to je celkom slušný výber. Popisovať vlastnosti auta vzhľadom k realite musím vypustiť (už len kvôli tomu, že som Xsaru ešte nešoféroval a už vôbec nie štýlom charakteristickým pre rally), ale automobil sa správa na trati dostatočne realisticky, aby ste získali pocit, že ovládate poriadneho plnokrvníka. Zákruty vyberané šmykmi, práca s prevodovkou, prudké pribrzďovanie... mohol by som pokračovať ešte dlho, ale musíte si to vyskúšať na vlastnej koži. Už len pohľad na hranie štvrtého Colina vyzerá úchvatne (samozrejme, ak ho hrá aspoň trošku skúsený hráč).

Dôležitým aspektom pri závodných hrách je model poškodenia vozidla. Pri nešetrnej jazde nebol žiadny problém vidieť odletujúce plechy (kapota, blatníky...), otvárajúce sa dvere (aj na kapote a kufri), ktoré môžete dokonca aj úplne urvať. Určite sa vám podarí pretrhnúť pneumatiku, takže zbytok trate si to „odkrivkáte“ na disku kolesa. Samozrejmosťou je výrazné zhoršenie jazdných vlastností Citroenu. Auto sa správa ako po niekoľkých frťanoch, nedokáže udržať smer jazdy, neustále ide do šmyku. Model poškodenia vyzerá zatiaľ celkom dobre až na neprehliadnuteľné chybičky krásy. Auto nemôžete úplne zdemolovať ;(. Automobil po ukončení časovky môže ísť síce rovno do šrotoviska, ale aj tak stále v pohode šľape. Okrem viditeľného poškodenia sa bezohľadná jazda prejavuje aj v práci motora. Ak budete otáčky nechávať počas svojej jazdy príliš vysoké, zvýši sa vám teplota vody a motor vám jednoducho skape a vám neostáva nič iné, ako ho opäť naštartovať (šípka pre plyn).

Nepríjemným zistením bolo, ak som to napálil do maximálne pol metrového šutra a auto sa zastavilo na mieste, akoby to napálilo do betónovej steny. Značky sú asi zo špeciálneho materiálu, platí pre ne tiež princíp betónovej steny. Inak je prostredie viac-menej virtuálne, okolité predmety (za okolité predmety sa nepovažujú diváci;) môžete bez problémov prejsť.

Ako som už vyššie spomenul, demo obsahuje 3 trate. Fínska časovka je vytvorená pre rýchlu a agresívnu jazdu, ktorá je podľa mňa aj najlepšia. Zákruty sa striedajú s menšími rovinkami, takže adrenalín z vás bude sršať prúdom. Lúky sa striedajú s lesnými cestičkami, v ktorých už síce musíte ubrať plyn, no ide aj tak o najrýchlejšiu trať. Do Japonska zavítajte s blistrom kinedrylu, zákruty sa tu striedajú s vysokou frekvenciu – sú dosť prudké a navyše na úzkej vozovke. Tomu musíte prispôsobiť aj štýl svojej jazdy, lebo skončíte ako ja po prvej skúšobnej jazde v Japonsku. Síce som došiel do cieľa, ale s dvomi odfaklenými pneumatikami mi to trvalo trošku dlhšie, ako som predpokladal. Posledný pán na holenie prichádza z USA. Ide o hybrid medzi vyššie popísanými časovkami, takže správnou prácou s prevodovkou sa dajú dokázať divy.

Na trati vás sprevádza aj ghost car a ak sa vám podarí prekonať výsledný čas počítačom riadeného auta, ghost car bude sledovať vašu trajektóriu jazdy, takže sa snažíte prekonávať svoje vlastné rekordy.

Grafické spracovanie je na úrovni, nemám k nemu žiadne výrazné pripomienky. Model auta vyzerá ako skutočný, automobil nepláva po vozovke ako v arkádových závodoch, animácia rotujúcich kolies nemá chybu, anténky na streche sa pohupujú do štýlu vašej jazdy. Odlietavajúce plechy a kolesá dodržiavajú zákony fyziky pri svojich letoch, za najdôležitejšie však považujem schopnosť enginu simulovať pocit skutočne rýchlej jazdy v zaujímavých prostrediach. Pocit, keď frčíte lesom rýchlosťou 100 km/h po úzkej cestičke sa nedá opísať, to sa musí zažiť. Čo sa týka zvukov, tak uší mi chrochtali blahom. Zvuk motoru je na vysokej úrovni, vysoké otáčky cítite v kostiach, spolujazdcov hlas vám radí a pri podradení výborne znie praskanie motora. Lahoda pre oči i uši.

Na záver by som len každému, kto má vodičský preukaz a aspoň trošku ho bavia automobilové simulácie, odporučil toto demo. Výborne navnadí na prichádzajúcu hru, ktorá k nám príde na začiatku apríla (konkrétne 2. apríla). Rýchla jazda je v skutočnosti výborná pre odreagovanie (aj keď niektorí moji známi hovoria, že smrť v očiach už mať nechcú), ale nie každý má možnosť ju zažiť, preto ako najlepšia možnosť sa črtá virtuálne rally v podobe Colin McRae Rally 04.