Rozhovor s Future Games - autormi českého Posla smrti

Čo si myslia českí vývojári z Future Games o násilí v hrách, nelegálnom kopírovaní, konkurenčnom boji a iných otázkach (nielen) zábavného priemyslu? Bol Posel Smrti komerčne úspešný a čo príde po ňom? Pracovný názov pripravovanej hry a prvé screenshoty!

26. feb 2004 o 19:19 Marián Kluvanec

Čo si myslia českí vývojári o násilí v hrách, nelegálnom kopírovaní, konkurenčnom boji a iných otázkach (nielen) zábavného priemyslu? Bol Posel Smrti komerčne úspešný a čo príde po ňom? Dočítate sa v dnešnom rozhovore.

Na otázky odpovedá Martin Malík , ktorý je obchodný riaditeľ firmy.

HRY.SME.sk: Zdravím, zdravím. Na úvod by ste mohli našim čitateľom prezradiť niečo o sebe-koľko máte rokov, ako dlho ste už vo firme a aká je Vaša hlavná úloha, atď.

Martin Malík: 33 let, v podstatě od počátku jejího fungování, neboť jsem jejím spoluzakladatelem a řekněme duchovním otcem. Mým hlavním úkolem je bezesporu obchod, obchod a zase obchod, protože to je věc, které rozumím (alspoň soudě dle dosavadních výsledků naší firmy... ).

HRY.SME.sk: Ako vzniklo Future Games? Koľko má členov dnes?

Martin Malík: FG vzniklo tak nějak spontáně když koníček přestal být koníčkem a měli jsme za sebou několik amatérských pokusů a řekli jsme si, že by to mohlo být jinak. Paradoxně k tomu přispěl také Petr Vochozka a to bez toho, že bychom se nějak znali – tedy více než jen od vidění u příležitosti různých akcí. Kdysi dávno, dávno a dávno ve vzdálené galaxii ... totiž Petr měl inzerát, že hledá vhodné scénáře pro realizaci počítačových her. Poslal jsem mu tenkrát takové „veledílo“ o němž jsem si myslel, že je to parádní námět (podotýkám, že jsem si to myslel jen tenkrát...) a pochopitelně se neozval nikdo, kdo by projevil zájem. A tak jsem si řekl, že to zkusím sám ... . O několik let později po oněch jak jsem napsal výše „amatérských pokusech“ jsem s kolegou založil Future Games s.r.o.

V tuto chvíli máme dva týmy pracující na dvou různých projektech, celkem jde o cca 18 -20 lidí.

HRY.SME.sk: Vašou najznámejšou hrou je Posel Smrti (recenzia), hororová adventúra s profi dabingom. Ale čo bolo predtým, vie asi len malá skupina zasvätených...

Martin Malík: Mno, předtím to byla jiná velmi známá adventura – POSEL BOHů, podobnost názvů je podotýkám čistě náhodná, mezi oběma hrami není žádná souvislost (tedy až na to, že obě hry pocházejí od nás... ). No a předtím byl ještě logický Boovie od něhož jsme se dlouho snažili vytvořit druhý díl. Nikdo z autorů u toho, ale nevydržel tak dlouho. A ještě předtím některé shareware počiny, pár nedokončených „velkých“ projektů. Prostě normální historie.

HRY.SME.sk: Ako dopadol predaj Posla v zahraničí? Neprerobili ste na českej verzii?

Martin Malík: Prodeje POSLA SMRTI (v zahraničí se prodává pod názvem BLACK MIRROR) jsou naprosto úchvatné. Ani v nejlepších snech jsme něco takového nečekali... Hra se prodává v USA, Kanadě, Mexiku, Francii, Španělsku, Portugalsku, Německu, Rakousku, Švýcarsku, Holandsku a Belgii, Rusku a veškerých státech bývalého SSSR, podepsali jsme smlouvu na distribuci ve Švédsku, Norsku, Dánsku a Finsku, brzy vyjde v UK a Itálii, jednáme s Brazílií, Koreou, Čínou... Ve většině zemí máme velmi solidní partnery, kteří se pochopitelně na úspěchu naší hry nemalou měrou podílely. Právě fenomenální úspěch při zahraničních prodejích nás přesvědčil o tom, že to je něco co opravdu umíme a hodláme oslovovat i některé české a slovenské nezávislé týmy s nabídkou na zahraniční distribuci jejich projektů ... .

Pokud jde o prodeje v České a Slovenské republice tak jsme přesně věděli do čeho jdeme. V tuto chvíli prodeje „zaostávají“ asi o 100ks za našimi odhady, což je zanedbatelná odchylka od původního plánu.

HRY.SME.sk: Osobne sa musím priznať, že hoci Posel dostával v médiách hodnotenia okolo 80 percent v priemere - čo je tiež veľmi slušné - v mojej osobnej hitparáde sa nachádza v prvej päťke herných hitov. Aké máte ohlasy od ostatných fanúšikov?

Martin Malík: Od fanoušků jednoznačně pozitivní. Pochopitelně někteří hráči přišli s nějakými doporučeními, možná až kritikou, ale vždy se jednalo o konkrétní jednotlivosti. Navíc nikdo z nás nemá patent na rozum a těžko vytvořit 100% perfektní hru. Dobré je, že v očích hráčů a zejména milovníků adventur se nám to téměř podařilo. To je pro nás velká čest.

Na druhé straně musím říci, že nás vždy velmi mrzí některé (zejména) zahraniční recenze jejichž autoři zjevně nepochopili, že hrají hru z adventure žánru a že zde odjakživa byl rozdíl mezi adventurami a jinými typy her... Kritizovat totiž to, že ve hře je málo akce a moc puzzlů nesvědčí o vzdělanosti recenzenta na poli adventur. Ale takový už je život. Ani my nemůžeme čekat, že se naše hra bude líbit každému.

HRY.SME.sk: Jasnačka. Mňa pátranie Samuela Gordona po tajomstvách svojho rodu zaujalo aj preto, že príbeh bol skvele vymyslený, plný nečakaných zvratov (až na ten koniec:-)) a podozrivých postáv. Majú tvorcovia z Future Games obľubu v detektívkach?

Martin Malík: To bych neřekl. Spíše v napínavých příbězích.

HRY.SME.sk: Túto otázku kladiem často, ale myslím, že

Martin Malík: Opět bych neřekl (my sa asi nedohodneme- pozn. red. :-)). Myslím, že naše zahraniční úspěchy hovoří jasně o tom, že v této oblasti stále lze něco nabídnout. Na druhé straně jsem přesvědčen, že v budoucnu se i tento žánr změní – tedy alespoň pokud jde o zpracování a ovládání. A nebude to asi tak dlouho trvat.

HRY.SME.sk: Do hlavy mi nejde jedna vec - ako sa vám podarilo prehovoriť také hviezdy českého filmu ako Brzobohatý, Čech, Fialová, aby nahovorili postavy v počítačovej hre?

Martin Malík: To se spíše ptejte jich. Myslím si, ale, že se svou účastí na dabingu naší hry rozhodně mohou chlubit. My jsme chtěli profesionální dabing se špičkovými herci. A to se povedlo .

HRY.SME.sk: Pojem „hororová adventúra“ zahŕňa v sebe odkvecnuté hlavy, šialenstvo a bezútešnú atmosféru blížiacej sa tragédie. Posel to všetko obsahoval, avšak príliš „teplé“ farby trochu degradovali pocit hrôzy. Bol to tvorcov zámer?

Martin Malík: Jste první, kdo mi říká tento názor. Zkoušel jste Posla hrát ve dvě v noci když jste doma sám ? Já si tento pocit během testování užil do sytosti a musím říct, že atmosféra byla dokonalá. Občas se mi z pracovny nechtělo pro další pití, protože jsem se bál co mne tam čeká ... .

HRY.SME.sk: Keď som doma v noci sám, robím zväčša iné, ehm, veci:-). Uzavrime však kapitolu „Posel Smrti“, veď asi nikto nie je rád, keď má v budúcnosti žiť z úspechov zašlých čias. Čo teda môžeme očakávať z dielne Future Games v nadchádzajúcich mesiacoch? Možno Posel Smrti 2...

Martin Malík: Jeden z našich týmů usilovně dokončuje fantasy adventure Ron Loo. Tvůrci Posla smrti pak pracují na nové adventuře jejíž pracovní název je záhadné slovo NIBIRU a v příloze najdete několik screenshotů...

HRY.SME.sk: Aký máte názor na nelegálne kopírovanie hier? Je to naozaj ospravedlniteľné vysokou cenou?

Martin Malík: Víte tohle je téma na dlouhou debatu. A vím i z vlastní zkušenosti, že ani po hodinách debat bych nepřesvědčil všechny. Někdo si prostě myslí, že je správné ukrást to co jiný vymyslel. Naštěstí jsou stále ještě i lidé, kteří si to buď nemyslí anebo to nedělají. A těm patří dík nás, herních vývojářů (myslím, že to je jedna z věcí v níž by se mnou souhlasili téměř všichni vývojáři). Bez takových lidí by totiž žádné další hry nevznikaly. Pokud jde o pirátství a piráty – je několik typů „pirátů“. Ti opravdoví, tedy Ti, kdo jsou schopni „rozbít“ hru a umožnit tak její kopírování jsou samotnou kapitolou. Nejhorší skupinou jsou Ti, kteří bez vlastního přičinění k čemukoli mají snadnou obživu v šíření již ukradených her. Tedy Ti, kteří si hru nekoupí, někde ji stáhnou, půjčí apod. a pak si dají všemožné inzeráty na prodej her a pálí a prodávají a pálí. Pak jsou ještě „piráti, kteří by mi ani snad nevadili, tedy systém kdy si 2 či 3 kamarádi koupí jednu originálku a pak si ji každý z nich vypálí a zahraje. Každopádně se i my snažíme všemi dostupnými prostředky proti pirátům bojovat. Občas tím bohužel trochu omezujeme Ty, kdo si naše hry koupí legálně (teď mám na mysli všemožné ochrany proti kopírování), ale jinak to nejde.

Pokud jde o ceny her - jedním z problémů vysokých cen jsou marže prodejců u nichž si ve finále hru kupujete. Málokdo z hráčů totiž ví, že velké řetězce spolknou se všemi poplatky i 50% z ceny, kterou pak zákazník platí. V kombinaci s 22% DPH, které je rovněž součástí ceny zjistíte, že ze hry za níž jste zaplatil 799,- kč si vzal 22% = 144,- kč stát, 327,50- kč prodejce za to, že hru vystavil ve svém obchodě, nabídl ji Vám a prodal a 327,50,- kč ten kdo hru vymyslel, naprogramoval, namaloval, ozvučil, vyrobil dabing, vylisoval CD, vyrobil krabice, vše do nich zabalil a ještě udělal nějakou reklamu, aby jste se Vy hráči o té hře vůbec dozvěděli. Opravdu nevím jak by šlo cenu snížit. Argumenty pirátů, že kdyby si tvůrci tolik „nemastili“ kapsy a hry byly levnější, že by je nikdo nekradl jsou tedy zcestné.

HRY.SME.sk: Dá sa v Čechách vyžiť z vývoja počítačových hier?

Martin Malík: Pokud jste schopen prodávat do zahraničí pak stále ještě ano. Jinak na to zapomeňte.

HRY.SME.sk: Propagujú hry násilie, alebo ich možno označiť skôr ako „nosiče poznávacích znamení postmodernej spoločnosti“, kam násilie v jeho rôznych formách bezvýhradne patrí?

Martin Malík: Teda Vy máte ale otázky. Já si myslím, že hry rozhodně nepropagují násilí. To je bohužel součástí každodenního života kolem nás. A tudíž ho vidíte i ve hrách – to „i“ je v této větě důležité. Je totiž všude kolem nás – v reálném světě, ve filmech, v knihách, ve večerních zprávách. Nemám rád „moralistické“ výroky o tom, že ten a ten co zabil tolik a tolik lidí se inspiroval tím a tím filmem či hrou. Není to náhodou třeba tak, že kdyby každý den nebyly večerní zprávy o těch nejkrvavějších událostech nejsledovanější částí zpravodajství tak by dotyčného vraha ani nenapadlo se něčím „inspirovat“? Otázkou také je, proč jsou takové zprávy ty nejsledovanější a tudíž nejvyhledávanější? Lidé (teď myslím skutečně MASY) to prostě chtějí vidět. A proto si nemyslím, že by násilí bylo možno vymýtit tím, že nebude ve hrách. To bychom ho pak měli vyndat i z filmů, knih, ze zpravodajství. Stejně by tu ale bylo, protože je to součást nás samých. Některých více a některých méně. Tak to bohužel je.

HRY.SME.sk: Ako vnímate vašu spoluprácu v pomerne nasýtenom českom konkurenčnom prostredí s ostatnými vývojárskymi spoločnosťami? Existuje medzi vami zdravá súťaživosť, alebo ide o dravý konkurenčný boj?

Martin Malík: Ja si nemyslim, že jde o souboj mezi vývojáři. Spíše je to souboj mezi jednotlivými herními distributory působícími na tomto trhu.

HRY.SME.sk: Možno by ste na záver chceli niečo odkázať našim čitateľom a fanúšikom Future Games.

Martin Malík: Co nejvíce dobrých her a to pochopitelně (ne)JEN od Future Games s.r.o.

Za HRY.SME.sk sa pýtal