Predstavenie redakcie - čítajte len na vlastné nebezpečie

Základné info

Juraj Chrappa (šéfredaktor)

Nick

chrupi (niekedy dávno Jones)

Vek

22

Oči

mám, ináč hnedé

Vlasy

Donedávna v štýle britpopového speváka, teraz krátke a hnedé (aj keď mi to priateľka nevie zabudnúť, že?)

Chemické závislosti

Takmer žiadne

Naj filmy

Donny Darko, Anglický pacient, Pulp Fiction, Human Traffic, Tarzan: Shame of Jane, Trilógia Lord of the Rings a mnoho ďalších na, ktoré si teraz nespomeniem.

Naj hudba

System of a Down, Soulfly, Machinehead, Marylin Manson, Radiohead, Blur, Jaro Filip, Richard Müller, Metallica, Para plus stovky iných zo všetkých žánrov. Takmer každý hudobník má aspoň jednu dobrú pesničku. Rád sa však vyšantím aj na drsnej techno party.

Naj knihy

Silne som ovlpyvnený fantasy, preto moje najobľúbenejšie knihy asi nikoho neprekvapia – pentalógia o Zaklínačovi od Sapkowského, Pán prsteňov, Noční klub od Kulhánka, všetky Zeměplochy od Pratchetta, horory od Kinga či Lumleyho upírsky Nekroskop. Z iných žánrov rád siahnem po právnických románoch Grishamových alebo knižkách o dnešnej pop (Hvorecký) a underground kultúre (David Rushkoff: Klub Extáze). V každom prípade milujem knihy, lež, nevenujem sa im tak, ako by som rád z nedostatku času.

Naj jedlo + pitie

Farárske kotlety (recept rád zašlemJ) a Gyros s hranolkami, na ktorom prakticky prežívam. Absinth a kvalitné slovenské či české „pejvo“.

Počítačová minulosť (aký hardware sa vám striedal v kompe, resp. konzoly pod TV až do súčasnosti)

Ak by som mal menovať, aké kompújtre sa mi striedali v mojom hernom brlohu, boli by sme tu do zajtra. V skratke povedané: od 286ky som vlastnil každú generáciu počítačov. Do konzolového sveta som vstúpil nedávno kúpou GameBoy Advance SP a PlayStation 2.

Naj hry

Medzi klasickými adventúrkami kraľuje Monkey Island 2 a Indiana Jones and the Fate of Atlantis, z tých novších je to hlavne The Longest Journey. Môj ďalší obľúbený žáner zastupuje Rayman v druhom pokračovaní a z novších výborná Beyond Good and Evil.

Doplňujúce info

Tvoja úplne prvá recenzia?

Uff, to musím zaloviť hlboko v pamäti... bolo to ešte pre diskmag Raven... áno, mám to! Strieľačka Tubular Worlds, myslím, alebo to bola recenzia na strašnú hlúposť H.E.D.Z.? Fakt neviem L

Chcel by si raz vyskúšať virtuálny sex?

Jasné, prečo nie? Rád skúšam nové veci. Som si však istý, že na „live“ verziu sa to nechytá...

Ako je najlepšie tráviť dlhé zimné večery a krátke letné noci?

S priateľmi vo vyhriatej kaviarni v zime a v lete s priateľkou na rozhorúčenej a opustenej lúke J. Aha, aby som nezabudol, medzičasom s nejakou dobrou hrou bez ohľadu na ročné obdobie.

Komu by si najradšej hackol počítač?

Saverovi zo Sector.sk, aby som zistil, odkiaľ má takú vysokú navštevnosť ;).

Láka ťa viac HW, alebo software?

Určite viac softvér. Hardvér je zábavný, iba pokiaľ funguje.

Čo pre teba znamená Internet?

Prácu... veľa práce. Občas aj zdroj informácií.

Dovolíš raz svojim deťom virtuálne zabíjať?

Raz k tomu určite dôjde, ale si dám veľký pozor, aby sa tak nestalo príliš skoro.

Na akej hre by si rád pracoval (ako člen vývojárskeho tímu?)

Na veľmi vtipnej, klasickej point and click adventúre s kreslenou grafikou.

Obľúbený herný žáner a TOP hra

Adventúry a The Longest Journey. Behačky a Rayman 2.

Dokedy ťa ešte bude písanie recenzií baviť?

Ja tých recenzií veľa nenapíšem, pretože moja starosť je nútiť ostatných ľudí recenzie písať a odovzdávať včas. Písať o hrách ma asi raz baviť prestane, ale to čo je okolo – komunita hráčov, herný biznis a hranie hier – na tom som závislý do konca života.

Myšlienka na záver

Som pacifista a nemám rád zbrane. Som idealista, a preto mám problémy s realitou. Som recesista a neznášam obleky. Ale zo všetkého najviac si prajem... svetový mier!

Ján Kordoš (zástupca šéfredaktora)

Nick

Kordi

Vek

21

Oči

Dve a plne funkčné

Vlasy

Veľa a stále rastú

Chemické závislosti

Kofeín, nikotín a to čo dýcham

Naj filmy

Big Lebowski, Seven, Kult Hákového Kríža, Pulp Fiction (smile for Bossica), seriál Priatelia a samozrejme nesmiem sklamať Mišyaka, takže akékoľvek Pčko s príbehom J.

Naj hudba

Ticho J, ale ak už musím, tak rádio (F*N Rádio – žiadna reklama nebude J), slovak (Para, Hex, Janka K. a DJ Zmrďo) others (Foo Fighters, Marilyn Manson a Nirvana). Neznášam nové Horkýže a novú Metallicu

Naj knihy

Zeměplocha, Pán Prsteňov, Stopárov Sprievodca po Galaxii a Kordiho Tajný Denníček

Naj jedlo + pitie

Spapám všetko až na vegetariánske haluze. Po superkombe pivo + víno + rum som sa rozhodol, že všetko s mierou J.

Počítačová minulosť (aký hardware sa vám striedal v kompe, resp. konzoly pod TV až do súčasnosti)

Tetris konzola (tie japonské šmejdy, čo predávajú na trhoch), Didaktik M (slovenská super mašina), P166 (oh my god, vtedy mašina a dnes VecKtoráLenZavadzia) a dnes značne osudom skúšaný Athlon 2200+.

Naj hry

Starovek (Simcity, Defender of the Crown, Wolf 3D) stredovek (Age of Empires, Shadow Warrior, Duke Nukem 3D, Fallout) novšie (Gabriel Knight, Posel Smrti, Call of Duty, Vietcong).

Doplňujúce info

Tvoja úplne prvá recenzia?

Herná tuším The Sims, filmová Ostro Sledované Vlaky J.

Chcel by si raz vyskúšať virtuálny sex?

Hmm, čo by som z toho mal? Naživo je všetko lepšie.

Ako je najlepšie tráviť dlhé zimné večery a krátke letné noci?

S priateľmi, s priateľkou, sám s compom... ako kedy, hlavne bez tety nudy.

Komu by si najradšej hackol počítač?

Tomu, čo nás tam hore stráži, nech upgradne niektorým ľuďom systém.

Láka ťa viac HW, alebo software?

Keď si potrebujem kopnúť, tak hardvér (prepáč monitor), ale soft sa dá odstrániť bez výraznejších následkov, takže teraz babo raď.

Čo pre teba znamená Internet?

Možnosť prejaviť sa v nekonečnom mori informácii.

Dovolíš raz svojim deťom virtuálne zabíjať?

Kým len virtuálne, tak samozrejme keď reálne, zistím koho a pomôžem im J.

Na akej hre by si rád pracoval (ako člen vývojárskeho tímu?)

Hra s poriadnym príbehom o ktorý by som sa postaral J.

Obľúbený herný žáner a TOP hra?

Hororové hocičo, ale hlavne, nech to zaujme a top hra? Reálny život.

Dokedy ťa ešte bude písanie recenzií baviť?

Vždy si hovorím, že zajtra končím, ale zatiaľ ma to každé ráno prejde (malá skromná poznámočka pre chrupiho – vidíš, vidíš, keby bolo viac lóve, Kordi by nemusel rozmýšľať nad hlúposťami J).

Myšlienka na záver

Hrám sa rád na compe, hrám sa rád s dievčatami, hrám sa rád s chlapcami, veď celý život je len hra, v ktorej len vlastne nie je žiadny save a load, ale game over áno. Preto sa snažím žiť svoj život naplno a NIKTO mi v tom nezabráni.

Tomáš Koza (redaktor)

Nick

Ja ani neviem, momentálne žiadny nepoužívam, kedysi to bolo napríklad Voodoo, Dedo Mráz, Drake (UO).

Vek

17

Oči

Modré

Vlasy

Asi je to hnedá.

Chemické závislosti

Hmm...

Naj filmy

Forest Gump, Star Wars (staré diely), Indiana Jones, ďalej nevim, nič ma

nenapadá...

Naj hudba

Rage Against The Machine, Nirvana, System of a Down, Evanescence, Linkin Park, Peneri Strýčka Homeboye, Indy&Wich, Kabát...

Naj knihy

Všetko od Tolkiena, Duna a hlavne neznášam Harryho Pottera !!!!!

Naj jedlo + pitie

Knedlo vepřo zelo, pomarančový džús, alko sem nebudem písať, ešte nemám 18, aby náhodou niekto nedrístal...

Počítačová minulosť (aký hardware sa vám striedal v kompe, resp. konzoly pod TV až do súčasnosti)

Začínal som s 486kou no a potom toho bolo veľa, sa to ani neoplatí sem písať.

Naj hry

Baldurs Gate 1-2, Homeworld 1-2, C&C séria, Fallout 1-2, Wizardry, Dungeon Master, Heroes of Might & Magic, Ultima Online, Dune 2 + ďalšie staré klasiky.

Doplňujúce info

Tvoja úplne prvá recenzia?

Diablo 2

Chcel by si raz vyskúšať virtuálny sex?

Heh?! To je čo za sprostosť?!

Ako je najlepšie tráviť dlhé zimné večery a krátke letné noci?

S kamošmi, kamoškami, niečo napitie a dobrá hudba...

Komu by si najradšej hackol počítač?

Nejakej banke, nech mám zabezpečený dôchodok (-:.

Láka ťa viac HW, alebo software?

No tak nad týmto budem ešte asi dlho rozmýšľať... ale asi skôr ten software.

Čo pre teba znamená Internet?

Priestor, kde sa dá dobre zabaviť, nájsť nejaké info, skrátka užitočná vec... ale na druhej strane je to bohužiaľ aj priestor pre úchylákov, pedofilov a podobné choré indivíduá.

Dovolíš raz svojim deťom virtuálne zabíjať?

Neverím, že niekto bude vraždiť len preto, že to videl v TV alebo na PC, ja som vo Wolfensteinovi zabíjal už keď som mal 8 a celá moja rodina ešte žije. Keď rodičia dieťaťa nemajú IQ pod 50, tak si svoje dieťa dokážu vychovať tak, aby vedelo rozlíšiť dobré od zlého.

Na akej hre by si rád pracoval (ako člen vývoj. tímu?)

Fallout 3, dúfam, že sa toho niekto ujme.

Obľúbený herný žáner a TOP hra?

RPG!.. .ale na počudovanie top hra je asi Dune 2, keďže to bola prvá hra, ktorú som si zamiloval.

Dokedy ťa ešte bude písanie recenzií baviť?

Dokedy z toho budem mať $$$ ... (-:

Myšlienka na záver

SMRŤ KONZOLIAM ! NECH ŽIJE NAŠE STARÉ DOBRÉ PC! A dúfam, že v Prahe budeme o5 majstri sveta ! (-:

Stano Bandzi (redaktor)

Nick

Stanley_B., beast.IM, čo ma napadne v danej chvíli

Vek

Na to sa nesluší pýtať dámy...

Oči:

4

Vlasy

Čierne, šedivé, dlhé a budú dlhšie

Chemické závislosti

Kyslík, bielkoviny, proteíny, lipidy, kvapalný oxid vodíka

Naj filmy

Ťažko povedať, asi Alien(s), potom české filmy

Naj hudba

Rock, hlavne metal (Guns n‘Roses, System of a Down, Iron Maiden, Metallica, Scorpions, The Gathering, Led Zeppelin, Rage Against the Machine, Slayer, počúval som aj Elán a Cypress Hill :)

Naj knihy

Kto napísal ten Half-Life?

Naj jedlo + pitie

Fuuuha, jedlo... pizza,všeličo, pitie-mlieko, minerálka, a od smädu dáke víno, pivo, čerešňovica či fernet :)

Počítačová minulosť (aký hardware sa vám striedal v kompe, resp. konzoly pod TV až do súčasnosti)

Toto je moja druhá mašina, predtým som mal len PII 333MHz, ale za mladi som zažil u kamarátov aj 8-bity, 2, 3, 4-osemšestky...

Naj hry

Half-Life, Unreal Tournament, Starcraft Broodwar, Freespace 1&2, Resident Evil 2, Sports Car GT, Master of Orion 2, NFS, Diablo a Fallout

mnoho som ich asi vynechal...

Doplňujúce info

Tvoja úplne prvá recenzia?

Tuším NHL2001.

Chcel by si raz vyskúšať virtuálny sex?

Prečo nie? Určite...ale preferujem ten „živý“.

Ako je najlepšie tráviť dlhé zimné večery a krátke letné noci?

S kamarátkami, s kamarátmi predsa.

Komu by si najradšej hackol počítač?

Telekomunistom.

Láka ťa viac HW, alebo software?

Keď mám nový HW, tak ma láka nový SW, a keď mám starý HW, tak ma láka nový HW :)

Čo pre teba znamená Internet?

Naozaj veľmi veľa, už si bez neho neviem život vôbec predstaviť, hlavne zdroj informácii, zábavy a jednoduchú komunikáciu...

Dovolíš raz svojim deťom virtuálne zabíjať?

A budem sa hrať s nimi :)

Na akej hre by si rád pracoval (ako člen vývoj. tímu?)

Neviem, nejak ma to veľmi neláka, ale keď tak asi na nejakom obrovskom projekte, niečo, čo tu ešte nebolo.

Obľúbený herný žáner a TOP hra?

Asi FPS, i keď už ma prestávajú pomaly baviť – Aliens vs. Predator.

Dokedy ťa ešte bude písanie recenzií baviť?

Neviem, písanie ma baví len hranie tých nových hier už ani veľmi nie :(

Myšlienka na záver

Neviem čo by som tak mal ešte o sebe napísať... keď má niekto záujem, nech ma kontaktuje ;o). Nerád hovorím niečo o sebe pred viacerými ľuďmi...

Základné info

Ondrej Gabriš (redaktor)

Nick

Ondrew

Vek

23

Oči

Šedo-zelené.

Vlasy

Hnedé.

Chemické závislosti

Voda, zelený čaj, čierny čaj a ďalšie bylinky, eventuálne vinea.

Naj filmy

2001: Vesmírna odysea; Duna, Magická hlbočina, Atlantis, Johanka z Arku, Leon, (a všeobecne takmer všetko, čo režíroval Luc Besson), Hviezdne vojny IV-VI, Forrest Gump, Sedem rokov v Tibete, Kundun, Votrelec I - IV, 12 opíc, Červená planéta, Matrix, Blair Witch, Pulp Fiction, Indiana Jones I-III, staré westerny, do ktorých zložil hudbu E. Morricone, stará verzia filmu Dracula, Pán prsteňov, Šiesty zmysel, Kocka I, II, Planéta opíc (časť pôvodných dielov), Kytice, The Ring, The Others....

Naj hudba

Metalová muzika, ktorú počúvam už pätnásť rokov (najmä doom, death, black a gothic), dark ambient, industrial, dakwave, vybrané noise projekty. Konkrétne kapely radšej nebudem spomínať, pretože by zabrali príliš veľa riadkov a väčšine by zrejme ich názvy aj tak nič nehovorili :). Avšak dovolím si spomenúť aspoň moje najmilovanejšie dark ambient/industrial projekty: Raison d’Etre, Necrophorus, Atomine Elektrine, Karjalan Sissit, Sophia, Coph nia, Letum, Caul, Desiderii Marginis, Panzar, Ľahká Múza, Hlidolf, Sephirot, Svartsinn, The Protagonist...

Naj knihy

Zbožňujem hororový žáner, kde pre mňa zostane absolútnym Majstrom a literárnym géniom H.P. Lovecraf, ďalej nepohrdnem Zeměplochou od T. Pratchetta alebo poviedkami od S. Kinga. Z ďalších autorov nesmiem zabudnúť na spisovateľov ako E.A. Poe, Roald Dahl, J.R.R. Tolkien, Miloslav Švandrlík, Zdeněk Jirotka, Bram Stoker (!), L.L. Lawrence, Brian Lumley. Samostatnú kapitolu tvoria knihy o mágii, čarodejníctve, Tarote a rôznej mystike.

Naj jedlo + pitie

Palacinky a vinea, prípadne zelený čaj

Počítačová minulosť (aký hardware sa vám striedal v kompe, resp. konzoly pod TV až do súčasnosti)

Môj prvý počítač bola 286ka s monochromatickým monitorom, dovtedy som bol nútený otravovať kamarátov s Commodore 64 alebo ZX Spectrum :). Potom prišla 386ka (pamätám si, že to oproti pôvodnej 286ke nebola veľká výhra), ďalej 486 DX-4 100 MHz, na ktorú mám príjemné spomienky. Po čase smeroval upgrade k P150 (procesor Cyrix), po ktorej prišlo P266 (AMD), za ním K7 550@633, ďalej Athlon 1,4, ten zhruba po roku vystriedal Athlon XP 2000+, žiaľ, vinou menšej (resp. skôr väčšej, ehm) havárie sa v počítači neohrial tak dlho, ako by som si želal. A tak mi v súčasnosti slúži stroj Athlon XP 2200+, 512 MB RAM, GF FX 5600 spolu s ďalšími potrebnými perifériami.

Naj hry

Fallout I & II (absolútna klasika, ktorá u mňa nemá konkurenta), Dungeon Master I & II, Monkey Island, Baldur's Gate I & II, Icewind Dale, Half-life, Undying, Heroes Of Might And Magic, Indiana Jones III a IV, Fallout Tactics, Jagged Alliance I & II, Populous: The Beginning, Dune 2, Aliens vs. Predator 2, Black & White, Resident Evil I-III, Hitman: Codename 47, Battle Isle: Incubation, Sim City 4, Star Wars: Jedi Knight I & II, C&C: Generals, Terminator: Future Shock, Max Payne, Thief: The Dark Project, System Shock I & II, Rainbow Six (všetko), SWAT 3 & Elite Edition, Deus Ex, Silent Hill 2 & 3, Alone In The Dark I-IV, Blair Witch Vol I.: Rustin Parr, Splinter Cell, GTA I-IV, Worms 3D.

Doplňujúce info

Tvoja úplne prvá recenzia?

Ak si dobre pamätám, tak išlo o recenziu v školskom časopise, ktorý sme začali vydávať spolu so spolužiakom. Presné obdobie neviem, ale bolo to na základnej škole, zhruba v rokoch 1991-1992. Väčšinu textu som prepisoval na písacom stroji, o sporú grafiku sa postaral Commodore 64. Mimochodom, časopis mal názov Chaos a dokonca sme mali aj cca 30 platiacich odberateľov :)

Chcel by si raz vyskúšať virtuálny sex?

Hm, človek by mal skúšať nové veci (pokiaľ nejde o jeho zdravie), takže z tohto hľadiska by to nebol najhorší nápad. Na druhej strane mi to pripadá poriadne pritiahnuté za vlasy... prečo nechať v rukách techniky niečo tak intímne a najmä ľudské, ako je sex? Čo by nasledovalo ďalej? Virtuálna láska? :(

Ako je najlepšie tráviť dlhé zimné večery a krátke letné noci? – V zime celkom dobre padne kvalitná gameska, v ideálnom prípade s hororovou tematikou :). Taktiež je to ideálne obdobie na zahĺbenie sa do štósu kníh. V lete pre zmenu treba využiť viac svetla a tráviť čas napr. v lesoch, skrátka v liečivej prírode, ktorá má s nami všetkými neuveriteľnú trpezlivosť, aj keď ju riadne trápime.

Komu by si najradšej hackol počítač? – Nuž, nemám vo zvyku úmyselne škodiť druhým. Keby to však inak nešlo, tak by si to ako prvý odniesol počítať Billa Gatesa a za ním všetky servery Micro$oftu.

Láka ťa viac HW, alebo software? – Hardware ma láka v období, keď je nutný upgrade alebo skrátka potrebujem nejakú konkrétnu novú súčiastku. Dá sa povedať, že sa v HW ako-tak vyznám, pretože to do istej miery potrebujem pre svoju prácu i zábavu. Zväčša však práve na HW najviac nadávam, najmä keď dôjde k poruche a som nútený začať sa (zasa) hrabať vo vnútornostiach počítača.

Z toho vyplýva, že software ma na rozdiel od HW láka v podstate stále, keď si odmyslím počítačové hry, potom najčastejšie vyhľadávam programy na tvorbu hudby, pretože sa ňou aktívne zaoberám. Okrem toho nepohrdnem softom určenom na tvorbu webov.

Čo pre teba znamená Internet? – Veľa. V dnešnej dobe si už jeho zánik nedokážem predstaviť. Nepoznám úžasnejšieho pomocníka na vyhľadávanie všemožných informácií a bezproblémovú komunikáciu. Je to zároveň miesto, kde sa môže každý človek realizovať, napr. formou webovej prezentácie. Nemožno zabudnúť ani na možnosť hrania hier, počúvanie celej plejády kvalitných internetových rádií a ťahania rôznych dát (bez ohľadu na to, či je to warez, shareware, mp3 a pod., to je už na svedomí konkrétneho človeka).

Dovolíš raz svojim deťom virtuálne zabíjať?

Myslím, že ak by som im to zakázal, bol by to z mojej strany vrchol pokrytectva, keďže hrávam (a aj som hrával) hry daného žánru. Druhá vec je, že by mali dospieť aspoň do veku, kedy si už jasne uvedomujú, čo v skutočnosti znamená smrť a zabíjanie.

Na akej hre by si rád pracoval (ako člen vývoj. tímu?)

Fallout 3 :), konkrétne ako hudobník a zvukár. Ak by to s Falloutom nevyšlo, potom by som veľmi rád pracoval na hororovej hre (opäť ako hudobník + SoundFX a zároveň spoluautor scenára), v ideálnom prípade na motívy diela od H.P. Lovecrafta.

Obľúbený herný žáner a TOP hra

Akčné adventúry typu Resident Evil, Alone In The Dark, Silent Hill. K tomu treba pridať kvalitné 3D strieľačky obohatené o zaujímavé prvky (napr. Half-life, Deus Ex, System Shock), takticko-strategické 3D strieľačky (Rainbow Six, SWAT 3, Splinter Cell), RPG (Fallout, Baldur’s Gate) a občas nejakú zábavnú a chytľavú stratégiu, najlepšie však budovateľskú (C&C: Generals, Sim City 4).

Dokedy ťa ešte bude písanie recenzií baviť?

Písanie recenzií nie je len práca. Ak k tomu máte vzťah, potom sa pre vás stane recenzenstvo súčasťou života. Čo z toho vyplýva? Nuž, hádajte... :)

Myšlienka na záver

Metal Music ( www.metalmusic.sk ), kde dodnes pôsobím ako šéfredaktor (a keď je to potrebné, tak ako designér, amatérsky programátor, „vylizovač“ prúserov :) a pod.). Myslím, že na dosť nepriaznivé slovenské pomery sa nám (tímu MM) darí relatívne dobre. Keďže tu už raz na seba všetci vyzrádzame všemožné viac či menej zaujímavé informácie, možno nezaškodí napísať aj o aktivitách mimo herného sveta. V mojom prípade je to štúdium na FFUK, odbor Knižničná a informačná veda (darmo, knihomoľ sa nezaprie ;). V roku 2001 som po rôznych pred-prípravných krokoch založil metalový e-denník s výstižným názvomkde dodnes pôsobím ako šéfredaktor (a keď je to potrebné, tak ako designér, amatérsky programátor, „vylizovač“ prúserov :) a pod.). Myslím, že na dosť nepriaznivé slovenské pomery sa nám (tímu) darí relatívne dobre.

Ďalšiu časť času trávim tvorbou hudby, z komerčného hľadiska do počítačových hier (Stratený ostrov, rozpracované skladby pre Neverend, lež všetko dopadlo trochu inak, prípadne zákazky na sólo skladby). Nekomerčné aktivity sa týkajú tvorby vlastného projektu (dark ambient, dokonca prebehlo aj svojpomocné točenie videoklipu), ktorého budúcnosť je po dokončení skutočne vo hviezdach. Nechýbajú však plány na ďalší projekt, prípadne projekty. V každom prípade, tvorbu muziky milujem a je to jedna z mojich najobľúbenejších činností (spolu s čítaním kníh ;).

Mám v úcte Vesmír a Prírodu, vône a farby lesa, silu vedomia, dokonalú atmosféru, fascinuje ma melanchólia (možno preto, že som melancholik :), východné filozofie, etnická hudba a s ňou spojené etno-nástroje (predovšetkým Indie, ale i Austrálie). Môžem prezradiť, že ma zaujalo aktívne štúdium učenia mágie, čarodejníctva, bylín a Tarotu. Každý z nás hľadá cestu, ktorú považuje za správnu, cestu, ktorá ho niečím napĺňa a obohacuje. Pre mňa sa ňou stala práve mágia.

Čo ešte dodať? Ak ste sa „dočítali“ až sem, máte môj obdiv, pretože nie každý je ochotný čítať „žvásty“ o niekom, koho nepozná. Klobúk dolu. Na záver si dovolím pridať svoje životné motto a za ním čínske príslovie, ktoré mi prirástlo k srdcu: „Všetko sa mení.“

„Keď nepovolaný vezme do rúk správne prostriedky, stanú sa aj tie nesprávnymi.“