Dračie RPG na videu z The I of the Dragon

26. feb 2004 o 18:16 Juraj Chrappa

The I of the Dragon (Názov hry je veľmi pekná slovná hračka - keď ho správne vyslovíte po anglicky, môže znamenať aj "Oko draka". ) s drakmi v hlavnej úlohe od ruských Primal Software bolo vo vývoji pekných pár rokov. Hra už je síce dokončená, ale zatiaľ vyšla len v Rusku. V našich končinách by sme sa jej mali dočkať v druhom kvartáli tohto roku. Ak si chcete urobiť o hre lepšiu predstavu, pozrite si toto video a screenshoty, ktoré celkom dobre ukazujú štýl hry a pokročilý grafický engine. Zdroj: www.games.tiscali.cz, oficiálnyweb