Survival horor Zombies video, screeny a info

26. feb 2004 o 17:56 Juraj Chrappa

Hra by mala okrem akcie obsahovať aj adventúrenie, čím by autori chceli zabezpečiť rôznorodú hrateľnosť. Celkovo si zahráte 11 levelov, ktoré by mali vystačiť na 20 hodín intenzívnej zábavy. Na tomto videu si môžete pozrieť, ako vyzerajú zombíci v pohybe. Na týchto screenshotoch bez pohybu ;).

Zdroj: www.gamershell.com, oficiálnastránka