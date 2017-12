Aký je Alcatel OT835? My to už vieme!

Redakcia MOBIL.SME.SK dostala príležitosť vyskúšať si na niekoľko minút horúcu novinku Alcatelu s označením 835. Aké je prvé véčko tejto francúzskej spoločnosti?

26. feb 2004 o 15:50 Marián Pavel - SME online

Hneď na začiatok musíme skonštatovať, že Alcatel – aj keď nemá tradíciu – dokázal vyrobiť šikovne riešený mobil koncepcie clamshell (véčko). Model 835 zaujme malými rozmermi a rozmerným kruhom okolo šošovky fotoaparátu na prednej strane krytu z lesklej imitácie chrómu. V ruke sme držali strieborno-modré prevedenie, k dispozícii bude aj celostrieborné. Kryt tvorí plast, tvar telefónu je výborne prispôsobený aj pre užívateľov s veľkými rukami. Na prednej strane je kvalitný náhľadový displej zobrazujúci 65000 farieb, vnútri je displej zobrazujúci 260000 farieb. Na prvý pohľad sme však zásadnejší rozdiel medzi zobrazením 65000 a 260000 farieb nezbadali, displej sa nám zdal trochu tmavý, no napriek tomu zobrazoval farby verne a živo.

Milo nás prekvapilo užívateľské prostredie – to čo Alcatel naznačil v modeloch 535 a 735 tu dotiahol do dokonalosti – menu je veľmi prehľadné a prostredníctvom dobre vyriešeného štvorsmerového tlačidla sa veľmi komfortne ovláda. Užívateľ si môže vybrať z troch atmosfér, jedna je krajšia ako druhá. Polyfonické zvonenia znejú veľmi dobre vďaka kvalitnému reproduktoru na zadnej strane telefónu.

Viac sa nám počas niekoľkých minút, čo sme mali Alcatel 835 v ruke zistiť nepodarilo...

DOPLNENÉ O ODPOVEDE NA OTÁZKY ČITATEĽOV:

Aké má rozmery hlavný displej?

Alcatel zatiaľ nezverejnil žiadne podrobné technické údaje, všetky momentálne dostupné sú neoficiálne. Podľa našich zdrojov má hlavný displej rozlíšenie 128 x 160 bodov.

Je vonkajsi displej aktívny?

Áno, no informácia nie je oficiálne potvrdená.

Aká je klávesnica?

Klávesy sú zapustené do povrchu telefónu, vďaka odvážnejšiemu dizajnu sú veľmi veľké a sú dobre prístupné aj pre používateľov s veľkými prstami. Skúšali sme na telefóne písať SMS, klávesnica sa ovládala výborne. Podľa našich informácií ju však bude Alcatel ešte mierne upravovať, dúfame, že k lepšiemu.

Aká bola použitá batéria?

Informácie o batérii nepoznáme.