Podrobnosti o Motorole MPx a MPx100

Motorola si v Cannes pripravila svoju technologickú špičku: dva modely inteligentnej série MPx.

26. feb 2004 o 10:05 Marián Pavel - SME online

Zatiaľ čo začiatkom februára Motorola predstavila štýlové mobily V80, V180 a V220 (informovali sme vás o tom priamo z uvedenia v poľskom Krakove), v Cannes si pripravila svoju technologickú špičku: dva modely inteligentnej série MPx a dva telefóny určené pre siete tretej generácie.

Motorola MPx

Motorola MPx, pôvodne označená ako MPx300 je šikovný komunikátor, ktorý bude konkurovať Nokii 9500 alebo Sony Ericssonu P900.

MPx je označenie pre sériu inteligentných zariadení série MOTOPro vybavenej operačným systémom Windows Mobile. Model MPx prináša úplne nové riešenie špeciálneho kĺbu, vďaka ktorému dokážete telefón otvoriť ako klasické véčko na výšku, ale aj ako komunikátor na šírku. Zariadenie má zároveň plnohodnotnú klávesnicu QWERTY. Uprostred je veľký farebný dotykový displej – pri rozlíšení 320 x 240 bodov zobrazí 65000 farieb.

Trojpásmová Motorola MPx má ambície kombinovať výhody PDA a mobilného telefónu – Motorola sľubuje podporu e-mailu, plnohodnotného prehliadania internetu, streaming videa a prístup k personalizovaným firemným aplikáciám. Súčasťou výbavy bude aj balík PocketPC a aplikácie v Jave.

Firemným zákazníkom príde vhod integrovaná podpora WiFi, infraport a Bluetooth. Praktické využitie sa nájde aj pre 1,3 megapixelový fotoaparát. Internú pamäť zariadenia možno zvýšiť na 1 GB prostredníctvom pamäťových kariet SD/MMC.

MPx bude využívať výhody pokročilej a bezproblémovej synchronizácie s aplikáciou Microsoft Outlook, ktorú ponúka operačný systém Windows Mobile v technológiách ActiveSync a Air-sync. Cez infračervený port bude napríklad možné ovládať niektoré zariadenia v domácnosti ako TV či HiFi.

Motorola MPx sa dostane na trh v druhej polovici roka 2004.



Motorola MPx100

Ďalším predstaveným inteligentným telefónom je Motorola MPx100. Ide o telefón s klasickým dizajnom, no bohatou výbavou charakteristickou pre PDA.

Trojpásmový telefón bude opäť postavený na operačnom systéme Windows Mobile. Súčasťou štandardnej výbavy bude pamäť s kapacitou 64 MB, Bluetooth, 1,3 megapixelový fotoaparát s 3-násobným zoomom, Java, podpora rozšírenia pamäte na 512 MB cez karty SD/MMC, prehliadače súborov Microsoft Office, MSN Messenger, MP3 prehrávač, plnohodnotný HTML prehliadač, WAP 2.0 and GPRS triedy 10.

V externej výbave telefónu bude lokalizačný GPS set, plnohodnotná klávesnica QWERTY, alebo napríklad kvalitný set handsfree do auta.

Aj MPx sa dostane na trh v druhej polovici roka.