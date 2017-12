Do roku 2015 bude mať mobil polovica zemegule

26. feb 2004 o 0:00

CANNES - Do roku 2015 sa budú mobilným telefónom dorozumievať asi štyri miliardy ľudí, čo bude asi polovica obyvateľov zemegule. Predpovedal to riaditeľ firmy Nokia Jorma Ollila na svetovom kongrese GSM. Dnes mobil používa asi 1,3 miliardy ľudí. Rast v sektore mobilnej komunikácie bude najväčší pri základných službách, ako je prenos hlasu, a to predovšetkým na rozvíjajúcich sa trhoch. Nokia predpovedá, že to bude najmä v Číne, Indii, ale aj v Indonézii, Brazílii či v Rusku.

To by malo viesť aj k poklesu cien za telefóny. Najväčší trh mobilnej komunikácie má momentálne Čína, ktorá už asi pred dvoma rokmi predbehla USA. (čtk)