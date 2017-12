Britskí genetici mapujú rakovinu

26. feb 2004 o 0:00

Richard Wooster (uprostred), Mike Stratton (vľavo) a Andy Futreal z Cancer Genome Project sa zaslúžili o vznik katalógu rakovinových génov Cosmic. FOTO - WELLCOME TRUST MEDICAL PHOTOGRAPHIC LIBRARY

Britskí vedci, známi z projektu mapovania ľudského genómu, prišli s novinkou, ktorá významne podporí výskum rakoviny a hľadanie nových postupov liečby. Katalóg s názvom Cosmic (Catalogue of Somatic Mutations in Cancer), ktorý sa zrodil vo Wellcome Trust Sanger Institute so sídlom v Cambridge, obsahuje prehľad mnohých rakovinových mutácií telových buniek.

V uplynulom štvrťstoročí sme prežili naozajstný boom genetiky. Jedným z jeho výsledkov je, že vedci dnes poznajú okolo 260 génov, ktoré hrajú dôležitú úlohu pri vzniku rakoviny. Ako povedal Richard Wooster z Cancer Genome Projekt, pokrok genetiky neuveriteľne obohatil naše znalosti o tejto chorobe, súčasně však priviedol k roztriešteniu nových znalostí a k informačnému preťaženiu vedcov. Cosmic podľa Woostera preto nie je iba súborom informácií, ale rastúcim zdrojom jednoduchých, súvislých a vyčerpávajúcich údajov o mutáciách v bunke, na ktorých starostlivo pracovali najlepší odborníci trustu. Ich cieľom je prepojiť ho s inými informačnými zdrojmi v celom svete.

Databáza obsahuje podrobné informácie o štyroch génoch (Braf, Hras, Kras2 a Nras), 57 444 tumoroch a opis 10 647 mutácií. Tvorcovia katalógu, ktorí ho budú postupne dopĺňať, pri tom zanalyzovali 900 vedeckých prác.

Jeden z troch ľudí v Európe a Severnej Amerike počas svojho života ochorie na rakovinu, každý piaty na ňu zomrie. Všetky typy rakoviny vznikajú v dôsledku nahromadených zmien (mutácií) DNA v jednej alebo niekoľkých bunkách. Tieto zmeny, ktoré bunke umožnia prelomiť obranné mechanizmy tela a začať sa nekontrolovane množiť, skôr alebo neskôr privedú k vzniku zhubného nádoru.

Rozhodujúcu úlohu pri tom hrá mutácia iba v jednej, maximálne v dvoch bázach, ktoré tvoria DNA. Práca genetikov teda nie je príliš vzdialená od príslovečného hľadania ihly v kope sena. Veď genóm ľudskej bunky obsahuje okolo troch miliárd párov báz DNA, spojených približne do 32-tisíc génov, ktoré tvoria 23 zdvojených chromozómov.

(ač)