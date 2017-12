Counter Strike: Condition Zero príde 26.marca

26. feb 2004 o 14:52 Ján Kordoš

Najzložitejšou vecou vo vývoji bola určite umelá inteligencia botov, skutočných ľudí síce nahradiť nemôže, ale hráčom by stačilo, ak by sa k nej čiastočne priblížila. Máme totiž ešte stále v pamäti českého "konkurenta" Team Factor, ktorý prekvapoval skôr stupiditou než umelou inteligenciou. Obrázky vyzerajú dobre, no všetko závisí od umelej inteligencie botov. Nechajme sa prekvapiť.

Zdroj: tlačováspráva