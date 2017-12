Hledá se Nemo – prerozprávanie filmu pre detského hráča

Pre fanúšikov rodinných filmov pripravili nedávno animátori z Pixaru ďalšiu lahôdku - film Finding Nemo alebo Hľadá sa Nemo. A to by v tom musela byť morská sasanka, aby sa Nemo nedočkal svojej počítačovo-hernej podoby...

25. feb 2004 o 17:11 Marián Kluvanec

Kedysi ma bavilo študovať pohlavný život morských koníkov a iných nesuchozemských živočíchov. Navyše postavičky z prostredia oceánov boli dosť populárnou témou pre rôzne kreslené seriály, takže deti mali o nenútené zoznamovanie sa s flórou a faunou pacifiku postarané. Letokruhy na strome života sa však neúprosne posúvajú a dnes nahrádza ručné umenie kreslenej tvorby počítačová animácia. Základným postulátom je tu verné zobrazenie reality, inými slovami detailné textúry a reálny fyzikálny model. A po tejto línii si šlapú chodník aj frajeri z tvorivého štúdia Pixar Animation Studio (Monsters a.s., Toy Story).

Kto videl film Finding Nemo (v českom preklade Hledá se Nemo), môže nasledovný kúsok textu preskočiť- povieme si totiž o príbehu, ktorý je totožný s dejom hry. V skratke ide o to, že otec rybka (Marlin) jedného popoludnia príde o celú svoju rodinu, ostane mu len ikra menom Nemo. Z Nema sa vyvinie štramák a mládenec s jednou plutvou kratšou ako druhou (ako to spieva istá česká kapela: „mám jednu ruku dlooouhou“:-)), ktoré ho si starostlivý otec rybka chráni ako perlu v mušli. A aká sa stane tragédia! Nemo je v prvý školský deň unesený zlými ľuďmi (potápači, čo chytajú rybky do akvárií) a otec rybka tomu nedokázal zabrániť. Táto skutočnosť naštartuje dynamický proces hľadania Nema, počas ktorého sa paralelne rozvíja príbeh hlavných postáv (otec rybka putuje oceánom až do Austrálie, Nemo sa snaží dostať zo zajatia v ordinácii istého zubára). Pre tých, čo film nevideli, prezradím len toľko, že happy end opäť bude:-).

Okay, kým sa posunieme v texte ďalej, ujasnime si jedno: Hledá se Nemo (asi už je každému jasné, že ide o plne lokalizovanú verziu) je adventúra pre deti. Minimálne násilná, jednoduchá, zrozumiteľná (čo do gameplay aj do dabingu), s milou grafikou. Hrá sa na viacerých frontoch striedavo (cesta Marlina a Dory vs. Nemova cesta) a je popretkávaná originálnymi filmovými zábermi. Nuž ale nebudem sa ďalej o týchto veciach rozpisovať, povieme si o nich v hodnotení jednotlivých položiek. Ak ale nemáte mladšieho brata, či iného príbuzného/známeho v detskom veku, koho by ste radi obdarovali PC hrou, radím vám: ruky preč!

GRAFIKA 6 / 10

Kľudne mi vynadajte, že som to s 3 hviezdičkami prehnal, veď je to infantilné, až extrémne jednoduché s malým počtom objektov (hoci interaktívnych) a málo detailné (hoci s nádhernou farebnou paletou) a o všetkom svedčí aj fakt, že gamesa beží aj na starších počítačoch. Aj tak sa mi grafika vcelku pozdávala, veď treba mať na pamäti, že celý projekt je primárne určený deťom. A tak som dokázal oželieť aj akútny nedostatok krvi (vo filme padne aspoň kvapka), čo bežne nerobievam. Patrím totiž medzi nadšených kandidátov virtuálnej Jenského plakety. Žiaľ, rozdiel medzi hrou a filmom je po grafickej stránke príliš výrazný, najmä v medzianimaciách, ktoré nie sú enginové, ale prebraté priamo z kina. V nich rybky naozaj žijú a prostredie tiež. Na rozdiel od hry.

INTERFACE 8 / 10

Heh, aké vysoké hodnotenia som zatiaľ rozdal:-). No, veď pri hrateľnosti nám to pekne klesne... Takže INTERFACE: opäť pripomínam, že primitívny systém ovládania je ovplynený cieľovou hráčskou skupinou. Deti sa potešia, že v celej hre si vystačia s myškou a ľavým tlačidlom, čo zas pri point´n´click adventúrach nie je až tak neobvyklé, ale čo my ostatní? Chopíme sa kurzora, ktorý sa farebne mení v závislosti od možností, tuším na žlto-modro-červeno a keď indikuje východ, naberie rozmerov XXXL. Prehľadné. Úvodné menu ponúka výber vlastného profilu (keby na jednom PC chceli hrať kompletne všetci členovia Kelly Family), v rámci ktorého sa ukladá vždy aktuálna pozícia. V menu si môžete aj zapnúť/vypnúť text, prehrávať sekvencie, či mazať sejvy.

HRATEĽNOSŤ 4 / 10

Pre dospelého gamera, ktorému rukami prešli Syberia, Posel Smrti, alebo The Longest Journey a Broken Sword, je to hodnotenie adekvátne. Minihry (chytanie bublín, hľadanie správneho kľúča, oprava nefunkčného potápača, kľučkovanie medzi medúzami, osvetľovanie potápačských okuliarov, ...) sú príliš primitívne spracované, samotný dej sa posúva míľovými krokmi vpred (čo má za dôsledok krátkosť celej hry) a nejaké subquesty v rámci získavania jednotlivých artefaktov sú tiež založené na jednoduchosti. Malý Nemo sa rozpráva s obyvateľmi akvária, od ktorých dostane (po splnení zadanej úlohy) časti dôležitého totemu, otec rybka s Dory sa vykecávajú s živočíchmi známymi z filmu, no, môžem si len povzdychnúť. Žiadna invencia a slabá zábava. Potešia sa naozaj len tí najmenší.

MULTIPLAYER

Hoci je v hre viac hlavných postáv, všetko musí zvládať jediný hráč (hoci hrá striedavo za viac charakterov). Multiplayer teda hra nepodporuje.

ZVUKOVÉ EFEKTY 5 / 10

Pochváliť môžem jedine jingle počas úvodných titulkov, od ktorých ide aj subwoofer prasknúť, také majú basy:-). Zvyšok zasahuje pravý priemer až podpriemer, z takých všelijakých cinkaní perál a rastlín (!) nebude kritický jedinec paf. Záchranou je len český dabing, ale ako ranyhoj „pars pro toto“ neobstojí.

HUDBA 6 / 10

Filmové sekvencie majú samozrejme špičkovú muziku (vec vkusu), počas samotného hrania však hudba lízne len priemer. Zapamätal som si len pasáž s akordeónom v „leveli“ so žralokmi, až som namiesto podmorského feelingu nadobudol pocit parížskych kaviarní s vmiešanou vôňou čerstvej bagety.

INTELIGENCIA & NÁROČNOSŤ 4 / 10

Toto je jedna z hier, kde hovoríme skôr o inteligencii hráča, ako UI, nakoniec, je to adventúra. Všetko záleží na našej vlastnej šikovnosti a fantázii, či logike. Prehnanú náročnosť však nečakajte, rozhovory tu jasne napovedia smerovanie a tak je napr. u žralokov jasné (už zas tie žraloky?:-)), že treba nájsť malého Bennyho, aby nás hra pustila ďalej. Takisto keď ste s Marlinom dosiahli korytnačky, plavba kanálom sa neuskutoční, kým nesplníte úlohy, ktoré má vykonať Nemo v akváriu. Vtedy v dolnom rohu obrazovky zasvieti ikona, signalizujúca, že treba zmeniť postavu.

ZÁVEREČNÝ VERDIKT 5 / 10

Má ma mrzieť, že viac to nebude? Asi nie, veď Nemo si svojho fanúšika určite nájde (najmä medzi mladšou generáciou). Trochu si musím posťažovať aj na spracovanie, trochu aj na hrateľnosť a to tiež vysvetľuje môj konečný postoj. Aspoňže beží aj bez patchovania:-). Na stole máme priemernú adventúru čerpajúcu zo slávy rovnomenného filmu, nič viac a nič menej. Čitateľ nad 10 rokov si možno radšej prečíta niečo o sérii Silent Hill z pera Ondreja Gabriša. Lebo ak už vám mám na konci tejto recenzie niečo odporučiť, potom jedine tento odkaz na kolegu Ondrewa. Takže Good bye, Lenin! Ehm, myslel som Nemo.